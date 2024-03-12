Dünyadaki iki cumhurbaşkanlığı orkestrasından birinden müzik ziyafeti

Yoğun sosyal ve ekonomik gündemlere karşın 2024, sanat açısından memnuniyet yaratan etkinliklerle ilerliyor. Sizlere iki konserden söz edeceğim. Değerli müzik insanı, orkestra şefi Rengim Gökmen’in ifade ettiği gibi dünyadaki iki cumhurbaşkanlığı orkestrasından biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (diğeri Ankara’da) İş Sanat’ta sahne aldı. Romanya Ulusal Kültür Günü dolayısıyla gerçekleşen klarnet ve piyano sonatı konseri de sanatseverlerin zihninde yer etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul’da İş Sanat’ta 5 Mart akşamı sanatseverlere duygu dolu bir konser etkinliği sundu. Tıklım tıklım dolu salonda, Rengim Gökmen yönetimindeki Orkestra, Ada’nın yetiştirdiği piyanist Rüya Taner’in solistliğinden de aldığı güçle seyircisine unutulmaz bir müzik ortamı yarattı.

Konser, besteci Ali Hoca’nın Kuzey Kıbrıs’ın halk müziği ezgilerinden esinlenerek bestelediği Kıbrıs Kapriçyosu ile başladı. Ardından, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 21 numaralı Do Majör Piyano Konçertosu’nu seslendiren Rüya Taner seyircisinden büyük beğeni topladı. Felix Mendelssohn’un Senfoni No. 4, La Majör Op. 90 “İtalyan” eseri ile sona eren konserin, dakikalarca ayakta alkışlandığını belirtmeliyim.

Bilmiyordum, etkinliğin bitiminde sahnede açıklama yapan Rengim Gökmen’den öğrendiğime göre dünyada cumhurbaşkanlığı adıyla yalnızca iki orkestra faaliyet yürütüyormuş. “Birincisi, Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” diyordu ünlü şef. İkincisinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olduğunu belirtirken, her iki kurum adına duyduğu gururun dinleyenlerine de yansıdığını ifade etmeliyim.

Tüm katılımcılar için güzel, keyif veren bir etkinlik akşamıydı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen’in konser öncesi katılımcılarla birlikte gezdikleri, üst fuayede yer alan Türkiye İş Bankası Müzesi’nin düzenlediği Yeşilada’da 70 Yıl sergisi de büyük beğeni topladı.

Adadaki Türklerin milli bir bankaya olan ihtiyacı nedeniyle adadaki ilk şubesini yaklaşık 70 yıl önce hizmete sunan Türkiye İş Bankası’nın hikâyesine dair belgeler barındıran sergide, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kuran subaylar tarafından kullanılan haritanın bir replikası, 1974 Barış Harekâtı’ndan önce Türkiye İş Bankası tarafından çektirilmiş tanıtım filmleri ve fotoğraflar bulunuyor.

Son söz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ve maharetli üyelerinin müzik yolculuklarını daha fazla takip edelim, dinletelim, sanatın birleştirici gücünden Kuzey Kıbrıs halkına düşen payın artmasına katkı sağlayalım.

Romanya’nın milli şairinin gölgesinde yüksek performans

Romanya Ulusal Kültür Günü’ne özel 15 Ocak’ta gerçekleşen “Măiastra/Sihirli Kuş” konserini gecikmeli de olsa planladığım gibi yazı köşeme taşımak istedim. Romanya’nın en güçlü şairlerinden Mihai Eminescu’nun etkileyici portresinin gölgesinde gerçekleşen konserde sanatçılar, Oxana Corjos (piyano) ve Petru Pane (klarnet) sahne aldı. Etkinlik, solistlerin uyumu ile öne çıkan, yer yer Balkan ezgilerinden beslenen, bana da yeni yıla güzel başlangıç yaptığımı hissettiren bir konser olarak zihnimde yer etti. Müzikseverlere iyi hizmetler sunduğuna inandığım Borusan Klasik’in misafiri olarak bulunduğum Kadıköy Süreyya Operası’ndaki konserde gösterdiği performans ile piyanist Oxana Corjos’nun haklı üne sahip olduğuna inandım. Petru Pane için ise 19 yaşındaki genç bir klarnet virtüözü olarak kariyerinde sağlam adımlarla ilerlediğine benim ile birlikte tüm seyircilerin şahitlik ettiğini düşünüyorum.