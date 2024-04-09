Düşünme zamanı

Sevinçliyiz, bayram yaşıyoruz…

Bu tür uzun tatiller hep sevilmiştir.

Turizmciler sevinir, sanayiciler söylenir, çalışanlar tatil hayalleri kurarlar.

Ben de yıllar önce meslekteki ilk günlerimde hem de tam anlamıyla kuş vaziyetteyken, böyle bir tatil bana uluslararası ticaretin kurallarını öğrenmeden iş yapmanın nelere mal olabileceğini sağlam bir örnekle öğretmişti.

Ödemesi akreditif karşılığı ve teslim şekli / INCOTERMS olarak da FOB (Free on Board) olacak şekilde bağlantısını yaptığımız ihracat işimizin üretimi biraz gecikmeli gidiyordu.

Üretici dostumuz işçileri ile anlaşarak, bayramın ikinci gününden itibaren çalışıp üretimi yetiştirmeyi planlamıştı. Gerçekten bu çabası da sonuç verdi ve üretim bayramın son günü tamamlanıp yüklemeye hazır geldi.

Bizler de nasıl olsa daha akreditif vadesi var diyerek, bayramın hemen ertesi günü yüklemeyi yaptık. Paketleme ve yükleme detaylarını da daha önceden bildiğimizden, tüm vesaik hazırdı. Deniz nakliyatını yapacak şirketten de konşimentoyu aynı gün aldık ve hazır olan diğer tüm vesaikle birlikte bankaya verdik.

Bankadan gelen REZERV bildirimi, şirkette hepimizde tam bir soğuk duş etkisi yarattı.

Kızmıştık çünkü tüm belgeleri büyük bir dikkatle hazırlamış ve patronumun da kontrol etmesi sonrasında, akreditife tam anlamıyla uygun olduğunu düşündüğümüz vesaiki bankaya vermiştik.

Hemen bankaya gittim ve ilgili kişi ile görüşerek bu rezervin neden konulduğunu öğrenmeye çalıştım. Bankaya, akreditif karşılığında verilen vesaikin uygun olduğunu öğrenmek elimi rahatlatır gibi olmuştu ki rezerv nedenini önüme koyan ilgili kişiye sadece bir “ Öyle mi “ diyebilmiştim.

Çünkü, akreditifte belirtilen tarihler içerisinde olan vesaik ibraz tarihi, bankaların kapalı olduğu bir tarihe denk geldiğinde, bankaların açıldığı ilk iş gününde ibraz yapılabilir şeklinde bir kural varmış. Bunu zaten makul olarak tahmin edebiliyorduk.

Amma tahmin edemediğimiz bir şey vardı ki o da bize rezervi getirmişti.

Akreditifte belirtilen yükleme vadesi tatil gününe başka bir ifade ile bankaların kapalı olduğu bir güne rastlasa bile, vesaik ibraz süresi gibi otomatik olarak uzatılmıyor.

Bu nedenle yüklemeler, son günü tatil gününe bile rast gelse akreditifte belirtilen yükleme süresi içerisinde yapılmak zorunda.

Başka bir deyişle “ Tatil günüydü yükleme yapamadık, tatil bitince yaptık “ dediğiniz zaman anında rezerv yiyeceksiniz.

O gündür bu gündür, yaptığım işin kurallarına hakim olmaya çalışırım.

Gerek ödeme şekilleri ve gerekse Teslim Şekilleri / INCOTERMS konularının oldukça ihmal edildiğini ve hatta daha kötüsü kulak arkası edildiğini görmek beni üzüyor.

Nasıl uygun bir seçimle kullanılan Teslim Şekilleri / INCOTERMS sizi ciddi sıkıntılardan koruyabilirse, dikkatle seçilen Ödeme Şekilleri de risklerimizi azaltabileceği gibi bizlere finansal destek de sağlayabilir.

Hazır tatile girmişken ve YouTube üzerinde dolaşırken ve de vaktimiz bolca varken, biraz bu konulara da bakmanızda fayda vardır.

Tüm okurlarımıza ve sohbetimize katılan dostlarımıza mutlu bir Ramazan Bayramı diliyorum

Yaşadığımız sevinçler daim olsun.