Ekonomide dengelenme süreci devam ediyor

Haziran’da konut satışları yıllık bazda yüzde 5,2 azalarak 79.313 oldu. İpotekli satışlar yüzde 49,4 azaldı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 8,6’ya düştü. İlk el satışlarda yüzde 1,8, ikinci el satışlarda yüzde 6,7 gerileme yaşandı. Toplam konut satışları yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7’lik azalışla 545 bin adet oldu.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Mayıs’ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 45 arttı. Bu Ekim 2021’den bu yana en yavaş artış. Mayıs ayında konut fiyatlarındaki reel düşüş ise yüzde 14,9 oldu. Son 11 ayın 10’unda konut fiyatları TÜİK enflasyonun altında artış gösterdi.

Otomotiv üretimi haziranda geriledi

2024 yılı Haziran ayında otomotiv sektörü üretimi 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 15,5 oranında azaldı. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 9,4, otomobil ihracatı ise yüzde 16,8 oranında azaldı.

Rezervler zirve tazeliyor

TCMB brüt rezervleri 12 Temmuz haftasında 5.4 milyar dolar artarak 153.8 milyar dolara ile yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Net uluslararası rezervler 3.9 milyar dolar artarak 47.5 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta Merkez Bankası'nın nette 4.1 milyar dolar döviz alımı yaptığı tahmin ediliyor.

Bir önceki hafta 18.1 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 4.6 milyar dolar artarak 22.80 milyar dolara yükseldi. Böylece swap hariç rezervler son 4 yılın zirvesine ulaştı.

Moody’s’den iki kademe artış

Moody’s 12 Ocak 2024’te değiştirmediği Türkiye koredi notunu, geçen Cuma, iki kademe artırarak B1'e yükseltti. Kredi notu görünümünü ise pozitif olarak korudu. Bu olumlu adıma rağmen, Türkiye yatırım yapılabilir ülke eşiğinin dört basamak altında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Euro Bölgesinde Haziran ayında TÜFE aylık bazda binde 2, yıllık bazda yüze 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 2,9 olurken hizmet fiyatları yüzde 4,1 yükseldi. Avrupa Merkez Bankası referans faiz oranlarını beklentiler paralelinde değiştirmedi. ECB Başkanı Lagarde, faiz indirimi için önceden belirlenmiş bir patika olmadığının ve verilere bağlı karar alınmaya devam edileceğinin altını çizdi. Piyasalar biri gelecek toplantıda olmak üzere Avrupa Merkez Bankasının yılsonuna kadar iki indirim yapmasını bekliyor.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

IMF, Temmuz ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu açıkladı. 2024 için Dünya ekonomik büyüme tahmini yüzde 3,2’de sabit tutuldu. 2025 tahminini ise 0,1 puan artışla yüzde 3,3’e çekildi. Türkiye büyüme beklentisi 2024 için 0,5 puan artışla yüzde 3,6’ya çıkarıldı. 2025 için ise 0,5 puan düşürülerek yüzde 2,7’ye indirildi.

Yurt içi veriler

23 Temmuz 10:00

*Temmuz ayı tüketici güveni

*Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler

23 Temmuz 14:00: PPK faiz kararı

25 Temmuz 10:00

*Temmuz ayı sektörel güven endeksleri

*Temmuz ayı Reel kesim güven endeksi

*Temmuz ayı kapasite kullanım oranı

Yurt Dışı Veriler

25 Temmuz 15:30: ABD 2. Çeyrek büyüme

26 Temmuz 15:30: ABD PCE fiyat endeksi

26 Temmuz 17:00: ABD Michigan güven endeksi