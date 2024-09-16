Elektrik ve elektronik sektörümüz ve IFA 2024 Fuarı

Tüketici elektroniğinden beyaz eşyalara, bilgisayarlardan telekomünikasyon cihazlarına kadar ileri teknoloji birçok ürünün geliştirildiği elektrik ve elektronik sektörümüz, ülkemiz için stratejik öneme sahip sektörlerin başında geliyor. Yüksek katma değerli üretim gerçekleştiren sektör, hayatımızın hemen her alanına etki ederken aynı zamanda ülkemize ekonomik olarak önemli katkı sağlıyor.

Geniş ürün portföyü ve esnek üretim yapısına sahip sektörde üretimimizin yaklaşık dörtte üçünü yurt dışına ihraç ediyoruz. 2023 yılında elektrik ve elektronik sektörümüz 16,4 milyar dolar toplam ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz dört sektörden biri oldu. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise sektör ihracatı %1,4 artış ile 10,7 milyar dolara yükseldi. Sektör ihracatında önemli paya sahip olan ürün gruplarından beyaz eşya ihracatı 2023 yılında 4,2 milyar dolar, elektronik ihracatı 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise beyaz eşya ihracatı 2,7 milyar dolara, elektronik ihracatı 2,3 milyar dolara ulaştı. Elektrik ve elektronik sektöründe ihracat birim fiyatının ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye geneli sanayi sektörü ortalama kilogram başına ihracat birim fiyatının 1,9 dolar/kg olduğu 2023 yılında, elektrik ve elektronik sektörü kilogram başına ihracat birim fiyatı 6,81 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik ve elektronik sektörümüz açısından Avrupa pazarı son derece önemli. 2023 yılı itibariyle toplam sektör ihracatımızın yaklaşık %44,2’si Avrupa Birliği bölgesine yapılırken, %24,2’ü ise diğer Avrupa ülkelerine gerçekleşti. Avrupa pazarındaki payını artırmayı hedefleyen ihracatçılarımızın bu bölgeye yönelik faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri, dünyanın en büyük tüketici ve elektronik fuarı olan IFA Berlin 2024 Fuarı 6-10 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlendi. Tüketici elektroniği ve beyaz eşya konularında dünyanın en büyük fuarı niteliğini taşıyan, her yıl elektronik ve telekomünikasyon konusunda yeni trendlerin tanıtıldığı ve son teknoloji ürünlerinin sergilendiği IFA 2024 Fuarı’na ilgi her zaman olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek seviyedeydi. Endüstri ve medya liderlerinin, uzmanların, bayilerin ve satın almacıların ana buluşma noktası ve fikir alışverişinde bulunma platformu niteliğindeki fuarda 40 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 firma katılımcı olarak yer alırken, 139 ülkeden 182 binden fazla iş insanı da fuarı ziyaret etti.

Sektördeki trendlere ilişkin bize önemli bir analiz fırsatı sunan fuarda sergilenen birçok yeni teknoloji, önümüzdeki dönemde hayatımızı şekillendirecek yeni gelişmeleri de gözler önüne serdi. Yapay zekanın odak noktasında olduğu bu yılki fuarda, TV’lerden buzdolaplarına kadar tüm tüketici elektroniği kategorilerinde yapay zekâ teknolojisinin entegre edildiği görülüyor. Artık akıllı ev eşyaları ile daha fazla etkileşimde olacağımız kaçınılmaz bir gerçek. Sesli iletişim ile kontrol edilebilen ev aletleri hepimiz için tamamen yeni bir deneyim sunacak. Diğer yandan geliştirilen yeni robotların kognitif kabiliyetleri bundan birkaç yıl öncesine kadar hayal edilemez noktaya ulaşmış durumda. Dünyanın ilk uçan arabası, 2030 yılından itibaren uygulanması öngörülen 6G teknolojisi, evlerin tasarımı ile uyum içinde olan resim çerçevesi şeklindeki klimalar, titanyumdan üretilmiş elektrikli diş fırçaları, yeni geliştirilen Auracast ses teknolojisi fuarda ilgi çeken inovatif teknolojiler arasındaydı. Sürdürülebilirlik yine her alanda karşımıza çıkan ana temalardan biriydi. Fuar sırasında gerçekleştirilen panellerde sektördeki gelişmelere ve sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemelere ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

Ülkemizden de IFA Berlin 2024 Fuarı’na güçlü bir katılım söz konusuydu. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğimiz tarafından organize edilen 400 metrekareyi aşkın Türkiye pavilyonunda, 19 beyaz eşya yan sanayi firması ve 2 küçük ev aletleri firması olmak üzere toplamda 21 firmamız yer aldı. Gerçekleştirilen iş görüşmeleri sonucu birçok önemli anlaşmaya imza atıldı. Ülkemiz özellikle beyaz eşya ve elektronik ürün grubunda üretim üssü konumunda bulunuyor. Bu konumun güçlenmesi ve sektörün global ticaretteki etkinliğinin artması için bu tür organizasyonlara etkili katılım sağlanması büyük önem taşıyor.

Küresel elektrik ve elektronik sektör büyüklüğünün 2026 yılında toplam 3,9 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Sektördeki en büyük pazarlar Asya Pasifik ve Kuzey Amerika olarak dikkat çekiyor. Sektöre yön veren küresel trendler incelendiğinde özellikle nesnelerin interneti ve akıllı ürünlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Giderek artan sayıda firma, ürünlerin işlevselliğini artırmak için nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanıyor. Ayrıca artan tüketici bilinci ve e-ticaret sektörün dinamiklerini değiştirmeye devam ediyor. Dünya genelinde tüketiciler giderek daha fazla oranda çevrimiçi alışveriş yaparken, çevreye duyarlı ürünlere olan talepte de ciddi bir artış görülüyor. Diğer yandan küresel ekonomiyi etkileyen olumsuz koşullar elektrik ve elektronik sektöründe de kendisi hissettirmeye devam ediyor. Artan yaşam maliyeti sonucu oluşan ekonomik durgunluk tüketici elektroniği ve beyaz eşya pazarını olumsuz etkilemekte. Tüketicilerin yiyecek ve barınma için daha fazla para harcamak zorunda kaldıkları bu dönemde yeni ürünler almakta zorlandıklarını görüyoruz. Ancak sektöre yön veren trendler dikkate alınarak gerçekleştirilecek kaliteli üretim, yenilikçi tasarım ve markalaşma sayesinde bu zorlu dönemden firmaların rekabet avantajı sağlayarak çıkması mümkün.