Enerjinin yenilenebilir keyfi

Naci İris - SERBEST KÜRSÜ

Yoğun seçim gündeminden gözden kaçtığını düşündüğüm bir hususa değinmek istiyorum.

2023 verileri her alanda açıklandıkça ilgimizi çeken aslında öyle olmadığını düşündüğümüz birçok konu bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2023 yılındaki kuruluk içindeki 2.858 megawatlık güç artışı önümüze ilginç bir sonuç çıkardı.

Her yıl farklı kaynaklardan kurulu güç artışı gerçekleşirken 2023 yılındaki artışın %99,5'i yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla sağlanmış oldu. Yani 2.845 megawatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirildi.

Aslında burada iki ana faktör var; biri enerji yatırımını düşünen yatırımcılar (bilhassa güneş enerji santralleri için bunu ifade etmek mümkün olur) olabildiğince mekanik aksamdan uzak durmaya çalışıyor, işletmesinin kolay ve kısa sürede yatırımın amorti edildiği enerji santralleri modeline dönüşüyorlar.

Bunda ülkemizin karbon sıfır hedeflerinde yabana atmamak lazım…

İkinci faktör ise, çıkan sonuç, ülkemizin bu enerji üretimi sayesinde dışarıdan temin ettiği doğalgaz ve benzeri fosil yakıt alımları azalıyor ve bu miktar kadar ülkemizden dışarıya çıkan para miktarı eksiliyor. Bu sürecin sonunda dışarıya enerji konusunda dışarıya bağımlı olmayan bir Türkiye sağlanmış olacak.

Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de göstermek gerekir, ülkemiz için enerji üretimi pembe tablolardan oluşmuyor.

2023 yılında kaynaklara göre en büyük kurulu güce sahip kaynak doğalgaz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,2023 yılında 326,3 terawatlık elektrik üretimi yapıldığını, yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı %42 olduğunu ifade edip ülke olarak hedefimizin, 2035 yılında yenilenebilirin üretim içindeki payını ise %55'e yükseltmek olduğunu söylüyor.

Şükür ki, bakanlar değişse de ülkenin enerji hedeflerinde sapma yok.

Umarım, enerji hedefleri konusunda söylenen 2053 sıfır karbon hedeflerini dünya gözüyle görmek nasip olur.

Ne demişler: “Kader gayrete âşıktır.”