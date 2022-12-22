Evrak, kimlik tanıma ve onay süreçlerini dijitalleştiren Türk girişimciler

Dönüşüm diyorum, aslında her şey dönüşümü kapsıyor yaşadığımız dönemde. Teknolojideki hızlı gelişim bu dönüşümün hızını artıran en önemli katalizör. Yeni iş yapma biçimleri, verimliliği artırma zorunlulukları, rekabet koşulları dönüşümün, tabii değişimin hem kaynağı hem nedeni… Dijital dönüşüm de bu yolculuğun teknoloji tarafındaki tabanı… Burada teknolojinin yarattığı yaratıcı süreçlerle geleneksel pek çok süreci daha verimli hale getirebiliyoruz. Ben buna manuel yaptığımız pek çok işi dijital yapmaya başlamak ve böylece süreçleri verimli ve hızlı hale getirmek diyorum.

Evrağı imzalamak bu kadar zor mu?

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir bankadan aradılar, bana kredi kartı vermek istediler. Ben de gönüllü oldum. Fakat süreçte bir bankacılık sözleşmesi eksiği için bankaya imzaya gitmek gerektiği söylendi. Her şey dijital ilerliyordu, limitler tanımlanmış, benim her türlü bilgim de bankanın elindeydi… Ah o evrak yok mu? Ah o imza yok mu? İşte o gün dijital süreçte bu işlerde gidecek çok yol var derken, DDTECH’in kurucuları ve yöneticileri ile tanıştım. Hani düşününce çağırırsın gibi bir şey oldu! Kısaca onları tanımlamam gerekirse, evrak ya da ona belge de diyebiliriz bununla ilgili kimlik tanıma, onay ve imza süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren bir yapı kurmuşlar. Hepsini de Türk girişimcileri, Türk yazılımları olarak hayata geçirmişler. Eğer şirketin buna alt yapısı yetmiyorsa, temel dijital dönüşümlerini de gerçekleştiriyorlar. Sadece bunun için pandemiden önce dijital iş süreçleri yönetimi yapan bir uygulamayı Türkiye’ye getirmişler, JobRouter ile şirketlerin kendi süreçlerini de dijitalleştiriyorlar.

Önemli bir dönüşümü yaratıyor

Aslında uçtan uca pek çok parçası olan bir süreç bu dönüşüm. Doğal olarak kağıt kullanımını da neredeyse sıfırlıyor! Bu da zaman ve verimlilikle birlikte diğer önemli nokta… İşin hem hukuk hem de kamu otoritesi yönleri de var. DDTECH CEO’su Dr. Tanay Evliya Dijital Kurye Genel Müdürü Oral Başer ile sohbet ettik. Ayrıca sonrasında 2018 yılında kurulan DDTECH Yönetim Kurulu Başkanı ve aslında bu boşluğu gören Kâmil Durmuş ile de tanıştım. Kamil Durmuş’un hikayesi de aslında çok ilginç. Ama biz biraz DDTECH’e odaklanalım şimdi… Aslında hepsi kurumsal hayattan, telekom sektöründen gelme… Ama pazarlama ve satış yönleri daha ön planda. Kurucu Kamil Durmuş ise süreçleri iyi analiz edip, boşluğu görüp teknoloji tarafında diğer ekibi dahil ederek işin öncülüğünü yapmış. Bu anlamda pek çok girişimi olmuş ama bu sonuncusu sanıyorum önemli bir dönüşümü barındırıyor.

Her sektörde çalışabilir yapılar

Evrak ve imza süreçlerini, dijitalleştiriyor demiştik. İşte bu süreçte, kimlik tanıma, bunu onaylama, imza ve kullanıcının bulunduğu yerde bunu yapabilme… DDTECH bu olanakları size sağlıyor. Dijitalleşmenin fayda sağladığı tüm sektörlerde ve süreçlerde yer alan DDTECH telekomünikasyon, bankacılık-finans, enerji, sağlık, sigorta, endüstriyel üretim, otomotiv gibi sektörler için çözümler üretiyor. Tabii kamu ve ilgili otoritelerin bunu tanıması gerekiyor.

Bireylerin evrakları da buna dahil edilebilir. O yüzden eğer kullanmak isterseniz milyarlarca adetlik bir evrak işinden bahsediyoruz.

DDTECH CEO’su Dr. Tanay Evliya yaptıkları işleri ve süreçleri şöyle anlatıyor:

"Pandemide hızla tüm bu yapıları aktif hale getirdik. 2020 sonunda geliştirdiğimiz bu çözümleri şirketleştirip kapıya servis olarak götürelim, kurumların müşteriye ulaştığı beş kanaldan biri olan kurye tarafını çözelim istedik. Dijital Kurye’yi Bilişim Vadisi’nde ayrı bir şirket olarak kurduk. Sonra uzak mesafeli kanallarda yani web, mobil ve çağrı merkezinde uzaktan doğrulama ve uzaktan müşteri kazanım süreçleri için dijital doğrulama şirketimizi kurduk, o da Bilişim Vadisi merkezli. Konu kimlik olunca, TÜBİTAK ile Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi ile çalışmanız gerekiyor. Çünkü konu kimlik. Kimliğin içindeki biyometrik fotoğrafı, pin önemli. Biz o pin ile belge imzalamanızı sağlıyoruz. E-devlet’ten pin’inizi alıp telekom mağazalarına girdiğinizde bizim ürettiğimiz kart okuyucu cihazlara kimliğinizi takıp pin’inizi girerek belge imzalayabiliyorsunuz. Bu teknolojileri geliştirdik ve şirketleştirdik. DDTECH bu ürünlerin kurumlara satış ve entegrasyonunu yapıyor. DDTECH Dijital Kurye ve KnowYourX adında üç şirketle hizmet veriyoruz. Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunu uçtan uca tasarlıyoruz. Türkiye’de bu hizmetleri uçtan uca sağlayan tek şirketiz. Dijital Kurye hizmeti veren dünyada tek şirketiz. Bir şirket kağıtsızlaşmaya giderken sürecin neresinde ona bakıyoruz, neye ihtiyacı varsa oradan başlıyoruz”.

■ Süreçler ve şirketler nasıl işliyor?

DDTECH ihtiyaca göre her süreci şirketleşmiş… Şirketleri anlatınca süreci de anlayacaksınız.

Dijital İmza Platformu: Tüm imza teknolojilerini tek çatı altında toplayan platform, 2023’te global pazara açılmaya hazırlanıyor. Belge imzalama işleminin dijital ortamda güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayan platformda, imzalanan tüm evraklar 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu zaman damgasına göre korunuyor.

KnowYourX: Hem uzaktan hem de yüz yüze kanallar aracılığıyla kişi ve kimlik doğrulamaya olanak sağlayan bir şirket. Dijital kimlik ve güvenlik servisleri üzerine geliştirdiği ürün ve çözümler ile global standartlara uygun hizmet sunuyor.

Dijital Kurye: Dijital Kontrat Yönetimi ve kapıda kuryeler aracılığıyla kimlik doğrulama hizmeti sunarak, alanında dünyada bir ilki hayata geçirdi. Aslında bu dijital kurye de işin son noktası, eğer evrakı sizi yüzünüzle de tanıyarak size teslim edilmesi önemli. Dijital Kurye Genel Müdürü Oral Başer’in aktardığına göre kuryeler de bu konuda özel eğitimli. Yaşlılar, evden çıkamayanlar için inanılmaz önemli ayrıca… Örneğin rahmetli anneme e-devlet şifresi almak eziyet olmuştu. Onu postaneye kadar götürdük. Görevli geldi arabada teşhis etti... Ne eziyet bu çağda! İşte adamlar yapmış! Üstelik genç Türk girişimcileri…