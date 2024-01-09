Liman aramayı bırakıp, dalgalarda ileri gitmeliyiz

Geçtiğimiz haftaki yazımda, “Geminin artık yanaşacak limanı yok!” demiştim. Çünkü “Dalgalanmalar ne zaman biter ne zaman daha iyi şeyleri görürüz? “sorularına konuşmalarımızda çok rastlıyoruz. Ben de buna karşılık dalgalanmanın çok da bitmeyeceğini söylüyorum. Dalgalanma ve belirsizlik bugünümüzün gerçekliğini yansıtıyor. O yüzden liman aramayı bırakıp, dalgalarda ileri gitmenin ve gemiyi batırmadan ayakta tutmanın yollarını aramamız gerekiyor. Çok fazla yazan oldu… Geminin kaptanına büyük iş düşüyor, geminin kaptanı var mı? Yorumları en fazla gelenler arasındaydı… Tabii ülke ekonomisi açısından da geminin idaresi çok önemli…

Gemiyi yürütmenin formülü

Biraz o zaman çözüm formüllerinden bahsedelim böylece yeni yılın ilk yazısını da buna ayıralım. Dayanıklılık, çeviklik ve esneklik bu işin formülü. Dayanıklılığı artırmadan çok bahsediliyor hatta büyük danışmanlık şirketleri burayı adresliyor ama dayanıklılık aslında çevik ve esnek olmaktan geçiyor. O zaman bazı maddeleri şöyle sıralayalım:

- Liderliği geliştirmek

Sadece CEO ya da Yönetim Kurulu Başkanı değil, şirketin birlikte hareket etmesi ve hızlı karar almasını sağlayacak şekilde, tüm yapının kurgulanması. CEO’ların artık tüm şirketteki liderliği ortaklaşa liderlik altında, yani şirketin bütün potansiyelini harekete geçirebilecek şekilde kurgulaması… Buna yeni nesil liderlik de diyebiliriz.

- Yönetim kurulu güçlendirin ya da

Evet iş sadece CEO’nun yönetebileceğinden daha kompleks hale geldi. Adına danışma kurulu değin ya da başka bir şey söyleyin, ama konu farklı düşünceleri, bakış açılarını şirket içine katmayı hedefleyin. Çok yönlü değişime çok yönlü insan kaynağı ile yanıt verebilirsiniz.

- Kültürü oluşturma

Değişimi ve dönüşüme açık olma ve uyumlanma kültürünü yaratmak gerekli. Ancak böylece gelen dalgalara göğüs germek mümkün. Eğer herkes şirkette konumunu korumaya çalışırsa gemiyi yürütmek zor.

- İnsan kaynağını dönüştürmek

Dışardan kadrolar oluşturarak bu işi yönetmek zor. İçerdeki kadroları eğitimle ya da farklı programlarla dönüştürmek çok önemli… Dijital ya da değiş dönüşüm insan ile yapılıyor. Yetkinlik kazandırmanın yanın da bakış açıları yaratmak. Böylece insan kaynağını İyi değerlendirmek, potansiyeli açığa çıkarmak şirket için en verimli yöntem olacak.

- Yapay zekâya, büyük veriye ve otomasyona yatırım

Günümüzün teknoloji ortamının karmaşıklığı göz önüne alındığında, özel şirketler teknoloji sahipliğine ilişkin kararlar almayı zor bulabilirler. Her kuruluş için bazı teknolojilere sahip olunmalı, diğerlerinin ise dışarıdan temin edilmesi veya açık kaynak ortamlarında geliştirilmesi daha iyi olacaktır. Uzaktan çalışma ve yüz yüze tercihlerde doğru yeteneğe erişimin sağlanması ve inovasyonun başarılı bir şekilde desteklenmesi birçok kuruluş için zorlayıcı olabilir ama gerekli ve yapılması gerekiyor.

- Veriye dayalı yönetim

Esnekliğin, çevikliğin en önemli kaynağı veriye dayalı yönetim. Bunun için gerekli teknolojik alt yapılarını hazırlayıp, hızlı karar almanız için süreç oluşturmalısınız. Veri olmadan dayanıklı olmanın pek de imkânı yok. Ancak bilgiye sahipseniz, hızlı hareket edebilirsiniz.

- Sürdürülebilirlik ve çevre önceliği

Sürdürülebilirlik tabii günümüzde, gelecekte ayakta kalmanın da en önemli unsurlarından biri… İyi okumak ve avantaja dönüştürmek için adım atmak gerekli. Hem şirketler hem ekonomiler için önemli bir dönüşümü gerektiriyor. Büyüme stratejilerinin önemli parçası olarak konumlayın….