Faiz yükselişi nelere kadir

Fed’in faizleri daha uzun süre daha yüksek seviyelerde tutacağına dair bir görüş birliği oluşması ile beraber yükselen tahvil getirileri hisse senedi piyasalarına satış olarak yansıdı. Getiri makasının dolar lehine açılması ile beraber başta Euro ve Japon Yeni olmak üzere tüm para birimleri dolara karşı değer kaybederken Çin bankaları döviz satışında bulunarak yuan üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştı. Yükselen getirilerin büyümeyi yavaşlatacağı korkuları ile petrol ve bakır fiyatlarında gerileme görüyoruz. Çin’in tatile girmesini fırsat bilen adını hepimizin bildiği bir ABD bankası kağıt altın ve gümüş satarak fiyatları düşürdü. Biz bu büyük oyunu bildiğimiz için kanmıyoruz.

Giriş paragrafında son 2 cümleye kadar yazdığım her kelime finans medyasında çıkan, yorumcuların seslendirdiği ve tartışmaya açık olsa da büyük ölçüde kabul edilebilir görüşler. Ancak X’in önemli bir kısmı ve bazı “stratejist/analistlere” göre ABD nominal tahvil getirilerinde ve bunun bir neticesi olarak reel faizlerde yaşanan yükseliş değerli metal piyasasını hiç etkilemiyor. Sadece bir Amerikan bankası fiyatları manipüle ediyor. Oysa reel getiri ile altın fiyatlarını bir grafikte üst üste koyduğunuzda yakın ilişki hemen göze çarpacaktır. Beyaz renkli çizgi altın fiyatları, sarı çizgi ise (ters) reel getirinin seyri. 2022 yılı boyunca reel getiri arttığında altın düşüyor düştüğünde artıyor. Doğal olarak yatırımcı yüksek reel getiri ortamında altın spekülasyonunu tercih etmiyor. Faizler sıfıra çekildiğinde altının yükseliş nedeni ile “para basılması” değil reel faizlerin düşük olmasıydı.

Ancak son haftalarda altın ve reel faiz arasında bu ilişkinin bozulduğuna şahit olduk. Reel faiz artışına rağmen (tekrar hatırlatmak isterim, grafikte faiz ters) altın belirgin bir satış baskısı altında değildi. Ve benim de içinde bulunduğum bir grup analist bunu merkez bankalarının son 1 yıl içinde yaptığı rekor alımların neticesinde ilişkinin artık gevşemesi olarak yorumladı. Ancak “bu kez farklı” düşüncesi piyasalarda olabilecek en tehlikeli düşüncelerden bir tanesidir. Nitekim şu anda benzer bir durumu yumuşak iniş için de tartışıyoruz. Acaba Fed bu kez becerebilir mi? Bu kez gerçekten farklı mı? Bu ayrı bir yazı konusu, altına tekrar dönelim. Elle tutulur bir altın rallisi için sadece reel faizinin yükselişini tamamlaması yeterli olmayacaktır. Reel faizlerin gerileyerek altın açısından taşıma/fırsat maliyetinin de çekici bir hale gelmesi gerekiyor. Global dengesizlikleri öne sürerek altında yükseliş beklemek hatalı bir yaklaşım değil. Ancak yükselişin zamanlamasını doğru tespit etmek daha önemli bir nokta olabilir.