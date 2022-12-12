Fed’den 9 ayda 7’nci faiz artışı

Verilerle dolu bir haftaya giriyoruz. İçeride işgücü istatistikleri, ödemeler dengesi, bütçe sonuçları, sanayi üretimi, inşaat maliyet endeksi ve konut satışlarının gündemi belirleyeceği bu günlerde dışarıda FED ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararları var. Bunların yanı sıra, EYT düzenlemesi ve asgari ücretin ne olacağına yönelik açıklamalar yakından izleniyor.

Konut piyasası İnşaat sektörüne ait üç önemli gösterge: inşaat maliyet endeksi, konut satışları ve konut fi yat endeksi peş peşe duyurulacak. Maliyetler ve fi yatlar yükselmeye devam ederken satışların düştüğünü göreceğiz. Aynı durum önümüzdeki aylarda da devam edecek. Konut piyasasının birkaç önemli sorunu var.

1-Yeni konut arzı giderek azalıyor

2-Maliyetler ve fiyatlar çok yüksek

3-Kredi faizleri yüksek ve bankalar kredi tahsis etmiyor

4-Satışlar azalmaya başladı. Yeni düzenleme ile konut fiyatlarına göre kademeli olarak artan oranlarla verilecek krediler, azalmakta olan konut satışlarına hareket getirebilir. Ancak konut piyasasının diğer sorunu olan yüksek maliyetler ve fi yatlar konusunda olumlu bir etki yaratması mümkün değil.

Sanayi üretimi

Önceki hafta açıklanan büyüme verileri, hızlı giden ilk yarının ardından üçüncü çeyrekte ekonominin hızının yavaşladığını ortaya koydu. Sanayi üretimi verileri bu yavaşlamayı daha önceden işaret ediyordu. Bu hafta sanayi üretiminin yılın son çeyreğine nasıl başladığını göreceğiz. PMI endeksi uzun suredir geriliyor ve henüz bir toparlanma emaresi göstermiyor. Sanayi üretiminde de benzer sonuçlar göreceğiz.

Faiz kararları

13-14 Aralık’ta toplanacak FED’in, yılın son faiz artışını 50 baz puanda tutması bekleniyor. Böylece 2022 içinde son 9 ayda FED, toplamda 4,25 puana ulaşan 7 kez faiz artışı yapmış olacak. Bu, Banka’nın son 40 yıldaki en hızlı ve büyük faiz artırım dönemi olacak. Geçtiğimiz haftalarda Powell’ın açıklamaları 75 baz puanlık artışlardan 50 baz puanlık artışlara dönüleceği algısını güçlendirmişti. 2023 içinde faiz artışları devam edecek. Başkan’ın konuşmaları, faizlerin bir süre daha yükselmeye devam edeceğini, 2023’te zirveye çıkacağını ve bir noktada sona ereceğini ancak uzunca bir süre yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Son haftalarda FED Başkanı Powell’ın konuşmaları piyasalardaki gerginliği almış ve hisse senetlerinin yükselmesine zemin hazırlamıştı. Bu haftaki faiz kararı ve onun akabinde gelecek açıklamalar, bu nedenle, hisse senedi piyasası, değerli metal piyasası, ABD tahvil faizleri gibi pek çok değişkeni etkileyecek.



Perşembe öğleden sonra ise bu defa Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve yine bir yükseliş göreceğiz. TCMB’nin faizleri sabit tutmasının beklendiği son toplantısı ise sonraki hafta olacak.