Fed’in içinde 2 Fed var

Fed toplantısı sürpriz bir kararla sonuçlanmamış olsa da önemli detaylar barındıran bir toplantı oldu. Fed ekonominin görünümün değerlendirirken enflasyonda gerileme yaşanmasına rağmen seviyenin yüksek olduğunu ve iş gücü piyasasının da kuvvetli durduğuna dikkat çekti. Yani piyasada var olan faiz indirimi beklentileri şu anda tamamen yersiz. Öte yandan faiz artışlarının sonuna geldiğimize dair bir ayarlama yani kelime oyunu da söz konusu değil. Bu nedenle piyasanın, ve benim, zirve seviyesi olarak gördüğü yüzde 5,0-5,25 aralığı hala tartışmalı bir konu.

Daha önemlisi Fed son faiz artışını da yaptığında artışları bitirdiğini değil şimdilik durdurduğunu ve gerekirse devam edebileceğini açıklayacak. Yani Demokles'in kılıcı bir süre daha piyasaların üzerinde durmaya devam edecektir. Kararın oy birliği ile alınmış olması Fed içindeki şahinliğin homojen olduğunu gösteriyor. En az toplantı açıklaması kadar, belki de daha fazla , önem taşıyan bir nokta da tutanaklar olacak. Geçtiğimiz haftalarda Fed üyelerinden Waller bilanço küçültülmesi konusunda kendi görüşlerini açıkladı. Ve bu açıklamaları baz aldığımızda Fed bilançosunun çok daha fazla daralması söz konusu olacaktır. Bu sertlikte bir daralma fiyatlara yansımış değil. Dolayısı ile Waller’ın görüşleri şahsi mi yoksa komitenin görüşleri de benzer şekilde mi tutanaklarda göreceğiz.

Fed içinde iki grup olduğunu düşünüyorum. İlk grup enflasyon tehlikesini resesyona oranla daha ciddiye alıyor. Şirket ve hane halkı bilançolarının kuvvetli olduğunu düşünen bu grup fazla faiz artışı yapmanın az yapmaktan daha az tehlike barındırdığı düşüncesinde. Zira ekonomik yavaşlama ile başa çıkmak kontrolden çıkan enflasyonu yeniden kontrol altına almaktan kolaydır. Diğer bir grup ise, nicelik önemli değil zira Başkan Powell da bu grubun içinde, tarihe geçmek istiyor. Kontrolden çıkan enflasyonu çökerten Volcker, uzun süreli bir büyüme döneminin mimarı olan Greenspan ve modern zamanların depresyonunun önüne geçen Bernanke’nin fotoğraflarının yanına koyulacak yeni bir çerçeve. Enflasyon riskini bertaraf eden ama aynı zamanda ekonomiyi resesyona da sokmamayı başaran bir Fed başkanı. Ancak ne olursa olsun enflasyonun bu yıl içinde hedef yüzde 2 seviyesine gerilemesi, büyük bir kriz senaryosu haricinde, zor görünüyor. Bu nedenle Fed sıkı para politikasını sürdürecektir. Bu önemli bir nokta zira faiz indiriyor olması sıkı para politikasından vaz geçtiği anlamına gelmeyecek. Fed’in denge faizi olarak gördüğü yüzde 2,5 seviyesinin üzerinde bir politika faizi, koşullarda bir değişiklik oksa, sıkı para politikası anlamına geliyor.

Bu makale yazıldığı sırada henüz ECB toplantısı sona ermemişti. Geçen yıl gerçekleşmeyen resesyon kaygılarına ek olarak enerji fiyatlarında gerileme ve talep&maaş artışları bizi beklendiğimizden daha şahin bir ECB ile karşı karşıya bıraktı. Şu ana kadar Fed faiz artışları herhangi bir şeyi “kırıp dökmüş” değil. Şimdi bir de ECB ve ardından BOJ’u görelim...Çok ince bir hatta yürüyoruz.