Fırsat küçüklerde

B-segmenti, hacim bakımından Avrupa'nın en büyük segmenti... Dünyada satılan her 5 otomobilden 1’i, bu küçük sınıf otomobillerden oluşuyor…

Endüstriyel segmentasyonda, İngiliz ve Amerikalıların SuperMini dedikleri, sadece şehir içine yönelik Minik Sınıf A-segmentinin üstündeki bu şehirlerarası kullanılabilir, genellikle “ilk otomobil” olarak satın alınan, boyu 4,2 metreye kadar olan bu otomobillerin genellikle hatchback yapıda sunulması, ulaşılabilir fiyatlarıyla da son 50 yıldır genç ailelerin ilgi odağı olmuştu.

Gövde tiplerine ve pazarlara ve döneme bağlı olarak değişiklik gösterebilen B-segmenti, markaların yaklaşımlarına göre de farklı konumlandırılabiliyor.

70’lerin petrol kriziyle mantık seçimi olan VW Polo, Renault 5, ilk nesil Honda Civic ve ardından Fiat Uno ve Ford Fiesta ile popüler olan bu küçük otomobiller, daha sonra Clio, Nissan Micra ve 99’daki Toyota Yaris’e kadar rengarenk seçeneklerle markaların “en çok satılan” modelleri oldular. Hatta 1998 yılında Opel Corsa, 911 bin adetle “dünyanın en çok satılan aracı” bile olmayı başarmıştı.

Skoda Fabia Combi gibi StationWagon, Dacia Logan gibi Sedan tipleri de en ekonomik farklı gövde tipleri olarak B-segmentinin filolar tarafından tercih edilmesi de, markaların hayatını kurtarıyordu… Mini Cooper gibi tek kapılı Coupe ve Peugeot 206 CC gibi Cabriolet seçenekleri de, bu eğlenceye katılmışlardı. Citroen C3, Kia Rio, Suzuki Swift, Seat Ibiza, Hyundai i20 de, B-partisinden eksik kalmayan markaların küçükleriydi.

Renault Zoe, ilk tam elektrikli olarak bu sınıfa girerken, Audi A1, DS3 ve Alfa Romeo MiTo gibi örneklerle premium markalar bile bu pastadan pay almak istediler.

Fakat, Honda Jazz, Toyota Urban Cruiser, C3 Picasso, Ford B-Max, Nissan Note, Seat Arona ve Opel Crossland ile B-MPV olarak tavanlar yükselmeye başladı… Hatta Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Citroen C3 Aircross, Ford EcoSport ve Dacia Duster gibileriyle SUV formatına bile girilince, bu B-SUV küçüklere, daha üst segmentlerin müşterileri gelmeye başladı.

Toyota C-HR, Nissan Juke, Fiat 500X, Renault Captur, Kia Stonic, Peugeot 2008, VW Taigo, Opel Mokka, Hyundai Kona, Skoda Kamiq ve Ford Puma gibi örnekleri CrossOver ve SUV-Coupe tasarımlar da, B-alternatiflerini zenginleştirdi.

Fakat, tüm bu B’ler arasında en ilginç olan, nitelikte büyük nicelikte küçük premium ve lüks markaların, aslında volüm üreticilerin yıllık 2,5 milyon hacmindeki oyun sahasına girmeye başlamaları!..

Hatta şimdi Lexus bile “Lüks B-segmenti CrossOver” modelini bu küçüklerin arasına sunarak, normalde erişilmesi güç bir markanın daha ulaşılabilir olmasını sağladı.

Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “LBX, bu rekabetçi sınıfın en yeni nesil tam hibridi ve segmentinde görülmemiş kalite ve işçilik seviyesiyle kısa zamanda oldukça önemli bir oyuncu haline gelecek. İlk defa yüzde 80’lik ÖTV dilimine girerek Lexus markamızın müşteri portföyünü genişletecek ve Lexus’u Türkiye’de 1.000 adetlere taşıyacak” diyor.