Fonları DeepSeek vurdu: Yapay zekada dengeler değişiyor mu?

Yılın ilk ayını kapatırken piyasalarda dalga boyu yeniden yükseldi. Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yükseliş trendine giren teknoloji hisseleri ve fonları, Çin’den gelen beklenmedik bir yapay zeka hamlesiyle sert bir sarsıntı yaşadı. DeepSeek adlı Çin merkezli yapay zeka girişiminin duyurduğu büyük dil modeli R1, teknoloji devlerinin piyasa değerlerini bir anda sorgulatmaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte Nasdaq ve S&P500 endekslerinde günlük %3’ü aşan düşüşler görülürken, özellikle Nvidia gibi çip üreticileri %15’in üzerinde değer kaybına uğradı.

Teknoloji fonları: Yatırımcıların gözdesi mi, risk kaynağı mı?

2020’den bu yana teknoloji fonları yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği temaların başında geliyor. Pandemi sonrası teknoloji hisselerindeki güçlü performans, bu alandaki fonlara yönelimi hızlandırdı. Portföy yönetim şirketleri de bu ilgiye karşılık vererek robotik teknolojiler, yarı iletken/çip üretimi, metaverse, dijital yaşam, siber güvenlik ve oyun sektörlerine odaklanan fonlar ihraç etti. Ancak son dönemin en popüler yatırım teması, şüphesiz ki yapay zeka oldu.

Piyasamızda doğrudan “yapay zeka” temasıyla anılan fonlar bulunmasa da, robotik teknolojiler adı altında bu alana yatırım yapan fonlar dikkat çekiyor. Yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte, fonların içeriğindeki hisse senetleri de yükselişe geçti. Ancak son gelişmeler, yatırımcılar için risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.

Trump’ın Stargate inisiyatifi ve teknoloji hisselerinin yükselişi

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanındaki yeni girişimini duyurdu: Stargate İnisiyatifi. OpenAI, Oracle ve SoftBank gibi dev yatırımcıların desteklediği projeyle birlikte, ABD’de yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için 500 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacağı açıklandı. Veri merkezlerinin inşası, yapay zeka araştırmalarının desteklenmesi ve Çin’e karşı üstünlük sağlanması hedefleniyordu.

Bu gelişmeyle birlikte Nasdaq ve S&P500 endekslerinde haftalık kazançlar %2 seviyelerine ulaşırken, özellikle Microsoft, Nvidia ve Oracle gibi şirketler güçlü yükselişler kaydetti. Robotik Teknolojiler ve Yarı İletken Teknolojileri fonlarında %4 ve üzeri getiri sağlandı. Ancak bu olumlu hava, Çin’den gelen DeepSeek haberleriyle bir anda terse döndü.

DeepSeek’in R1 modeli dengeleri değiştirebilir mi?

Hafta sonu Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, büyük dil modeli R1 ile piyasaya giriş yaptı. Sürpriz olan ise, bu modelin sadece 6 milyon dolarlık bir bütçeyle ve ABD’nin çip ihracat kısıtlamalarına rağmen geliştirilmiş olmasıydı. OpenAI, Meta ve Anthropic gibi milyarlarca dolarlık yatırım yapan dev şirketler karşısında düşük maliyetle böylesine güçlü bir modelin ortaya çıkması, teknoloji sektöründe büyük bir tartışma yarattı.

R1’in düşük enerji tüketimi ve maliyet avantajı, yalnızca yapay zeka sektörünü değil, enerji piyasalarını da etkiledi. ABD’de Amazon, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmaları, yapay zeka veri merkezleri için nükleer enerji yatırımlarına milyarlarca dolar harcamıştı. Eğer DeepSeek’in modeli gerçekten daha düşük maliyetle aynı verimi sunabiliyorsa, bu yatırımların da sorgulanması gerekecek.

Teknoloji fonlarında sert düşüşler görüldü

Çin’den gelen bu haberler sonrası teknoloji hisselerinde büyük kayıplar yaşandı ve teknoloji temalı fonlar da olumsuz etkilendi. En çok değer kaybeden fonlar arasında şunlar öne çıkıyor:

Ata Portföy Enerji Değişken Fon: -%7,2

Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu: -%5,4

Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektör Hisse Senedi Fonu: -%5,4

Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu: -%4,7

Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon: -%4,7

Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknoloji Fon Sepeti Fonu: -%4,6

Özellikle çip teknolojileri ve enerji temalı fonların negatif ayrışması dikkat çekiyor.

Teknoloji fonlarında strateji değişmeli mi?

Teknoloji temalı fonlara yatırım yapanlar için kritik soru şu: Bu düşüşler kalıcı mı, yoksa bir düzeltme mi?

Öncelikle, şu an yatırım kararları almak için daha fazla veri beklemek gerektiği açık. Analistlerin bir kısmı, DeepSeek’in sunduğu maliyet avantajının gerçekçi olmadığını ve kısa vadede büyük teknoloji şirketlerinin yerini alamayacağını savunuyor. Diğer tarafta, Trump ve ABD hükümetinin bu gelişmeye karşı nasıl bir hamle yapacağı da belirsizliğini koruyor.

Yapay zekanın gelecekte hayatın her alanında daha fazla yer alacağı düşünülürse, uzun vadeli yatırımcılar için teknoloji fonları hala cazip bir seçenek olabilir. Ancak, piyasaların bu yeni rekabet ortamına nasıl tepki vereceğini görmek için sabırlı olmakta fayda var. Yatırımcılar için kısa vadede dalgalanmalara hazırlıklı olmak ve portföylerini çeşitlendirmek en sağlıklı strateji olacaktır.