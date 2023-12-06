Futbolculara vergi kıyağı süresi 10 yıla kadar uzatılıyor

“Hükümet, 2008 yılında sporcuların ücretlerini düşük oranlı stopaja tabi tuttu. Bu uygulama 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Şimdi yeni torba kanun teklifi ile uygulama 5 yıl uzatılıyor. Cumhurbaşkanı’na da 2028 sonrası ilave 5 yıl uzatım yetkisi veriliyor. Böylece özellikle futbolculara yönelik mevcut gelir vergisi kıyağı 10 yıl daha uzatılmış oluyor.”

Gündemde “FT fonu” ve dolandırıcılık olayı varken...

Malum, son bir aydır ünlü futbol adamları, futbolcu, bankacı, tefeci ve mağdur vatandaş (!) haberleriyle ülke çalkalanıyor. Sanki bu ülkenin başka sorunu yokmuş gibi, aynı haber dizisi ile haftalarca meşgul ediliyoruz.

Şöyle bir düşünün… Gündüz haberlerine bakıyoruz, adeta aynı haberi dizi gibi izliyoruz. Bir süre bu dizi devam ediyor, arkasından yeni bir haber seti veya dizisi ile karşılaşıyoruz. Akşam, aile bireylerinin kendi aralarında paylaştıkları ve dolayısıyla ya televizyon sayılarını artırdıkları ya da izleme saatlerini değiştirdikleri dizilere geçiyoruz. Hafta sonlarında ise magazin dizileriyle boş vakit geçiriyoruz. Zaten birkaç haber kanalının her konuda uzman akademisyenler, güvenlik uzmanları ve gazeteci yorumcuların her akşam uydurduklarını izlemek durumunda kalıyoruz.

Vay haline bu ülkenin!,,,

Bugünlerde “FT Fonu” logosuyla gündemde ünlü futbol hocası, futbolcu ve vatandaşın dolandırılması haberi vizyonda. Ünlü futbolcuların arasına yabancı futbolcular da dahil olmuş durumda. Açıkçası onları da kendimize benzetmişiz!

Dizinin başrolünde bir bayan bankacı ve ona eşlik eden başrol erkek oyuncular… Erkek oyuncuların kartlaşmış veya genç olmasının hiç önemi yok.

Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerle iş insanlarının da bulunduğu müşterilerini yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacıya ilişkin iddialarla ilgili sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yargının ve bir yandan da bürokrasinin yaptıkları ve yapacakları izleniyor.

Umarız işin kara para aklama, dolandırıcılık, vergi incelemesi boyutları da en iyi şekilde yapılır.

Biz şimdi konunun başka boyutuna bakalım.

Futbolculara vergi kıyağı niçin uzatılıyor?...

AK Parti Hükümeti döneminde, 2008 yılında, Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 72. madde eklenerek sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden kesilecek vergi oranları:

- Lig usulüne tabi olanlarda en üst ligdekiler için yüzde 20,

- En üst altı listedekiler için yüzde 10,

- Diğer ligdekiler için yüzde 5,

olarak belirlenmiş. Bu uygulama mevzuatla 2017 sonuna kadar öngörüldüğü halde, daha sonra iki kez yapılan yasal değişikliklerle süre 2023 yılının sonuna kadar uzatılmış.

Burada yasal düzenlemenin tüm sporculara yapılan ücret ve benzeri ödemeleri içerdiğine takılıp kalmayalım. Bu düzenlemenin özellikle futbolcuları ilgilendirdiği unutmayalım. Euro cinsinsen milyonları alanlar sadece futbolcular, başka sporcular değil. Kaldı ki futbolcular da magazine malzeme, mankenlere çerez, mafya ve dolandırıcılara uygun olduğu için çok dikkat çekiyor. Yoksa başka alan sporcuları böyle paralar almıyor.

Şimdi TBMM’nde bulunan torba kanunda yeni bir düzenleme var.

Düzenleme 2 önemli hususu içeriyor.

Birincisi, kanundaki 31 Aralık 2023 tarihi 5 yıl uzatılarak tarih 31 Aralık 2028 olarak değiştiriliyor. İkinci olarak da 31 Aralık 2028 tarihini yeniden 5 yıla kadar yani 2033 yılı sonuna kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

Oysa çok daha yakın bir geçmişte özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mevzuatında yer alan istisna ve muafiyetlerin ayıklanacağını ve azaltılacağını söylememiş miydi? O söyledikleri doğruysa bu düzenlemeden haberi yok muydu?...

Bu düzenlemeler var oldukça ve sürdürülmeye devam ettikçe, ülkede futbolcuları farklı zaman ve şekillerde daha çok gündemde buluruz. Ücret tarifesinden canı yanan milyonlarca sabit gelirli ve ücretlilerin daha çok yakınmasına şahit oluruz.

Dolayısıyla iyi şeylerin yapılacağına çok umutlanmayalım.