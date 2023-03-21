Galatasaray, borçlarından kurtulacak diğerleri ‘kara delik’ olarak kalacak mı?

Futbol bütün dünyada olduğu gibi bizde de sadece futbol değil. O nedenle 4 büyük futbol kulübümüzün boylarını aşan (toplam 8,4 milyar liralık) borçları, Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile Futbol Federasyonu arasında yenilenen protokol ile 2021 Mart’ında ikinci kez yapılandırılmıştı. O protokolde 7+2 formülüyle iki yılı anapara ödemesiz ve uygun faizle kulüplerin borçlarını ödemeleri kolaylaştırılmıştı. Bu büyük kulüplerimiz içinde bilançosu en parlak ve muhtemelen borç yükünü en erken temizleyecek kulüp Galatasaray görünüyor. Bu ‘iyi projeksiyon’ kulübün gayrimenkullerini ‘değerlendirmeyi’ başarmasına dayanıyor. Geçtiğimiz Pazar günü, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın davetine icabet ederek Riva’da 1.150 dönümlük Galatasaray arsası üzerinde inşaatı devam eden yaklaşık 1.400 villalık-konutluk Düşler Vadisi projesini ziyaret ettim. Galatasaray SK Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve Hakan Yılmaz ile ‘kulübün borçları ve gelir stratejisi’ üzerine sohbet ettik.

Hakan Yılmaz, projenin ilk etabındaki 500 villanın satıldığını ve teslim edildiğini, yaşamın da başladığını belirterek, ikinci etabın 6-12 ay içinde tamamlanacağını vurguladı. Geriye kalan kısmın da maksimum 3 yıl içinde tamamlanacağını anlattı. GSYİAD Başkanı Hatipoğlu, yaklaşık 4 yıl önce Riva projesi başladığında ‘bu proje yürümez, yarım kalır’ diyenler olduğunu hatırlattı ve Riva arsasını kulübe kazandıran merhum iş insanı Selahattin Beyazıt’ı rahmetle anarak, “Bu projedeki her 100 liralık gelirin 20 lirası Galatasaray’ın kasasına giriyor. Satın alan da çok kazançlı yatırım yapmış oluyor. Ben de Dursun başkanımızın ‘tavsiyesi’ ile buradan bir villa almıştım, iyi ki de almışım” dedi.

Riva’dan 170 milyon dolar ve 90 milyon lira geldi

Galatasaray’ın Riva arsasındaki Düşler Vadisi projesi kulübe ne kadar gelir sağladı? Projenin geriye kalan kısmının satışından daha ne kadar gelir elde edilecek? Bu soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını ise Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yanıtladı. Özbek, “Galatasaray’ın gayrimenkul geliştirme hikâyesine Riva’da hasılat paylaşımı olarak başladık. Buradaki son gayrimenkul satılana kadar pay almaya devam ediyoruz. Projeden bugüne kadar 170 milyon dolar ve artı 90 milyon lira gelir sağladık. Bu sayede üç büyük kulüp içinde en az borçlu kulüp olduk. Bundan sonra da geriye kalan satışlardan bugünkü fiyatlarla tahmini 2,2 milyar lira gelir bekliyoruz. Benim beklentim proje bitene kadar enflasyonu hesaba katarsak bu rakam 4 milyar lirayı da bulabilir” dedi.

Mecidiyeköy geliriyle Florya’dan 40 dönüm arsa aldık

Dursun Özbek’e, Florya’daki ‘gayrimenkul operasyonunun’ ne durumda olduğunu da soruyorum. Özbek şöyle devam ediyor: “Daha önceki başkanlığımda inşaatını başlattığımız Mecidiyeköy’deki 2.100 metrekarelik arsamızda projemiz vardı. İnşaatı 2014’te başlamıştı ve otel olarak planlanmıştı ama onu değişen şartlara uyarak ‘rezidans projeye’ çevirdik.17 bin metrekare inşaat (bina) çıktı. 17 Aralık 2022’de yüzde 70’ini satışa çıkardık 1 saat içinde yüzde 70’i satıldı. 186 rezidans ve 5 ticari gayrimenkulü olan bu projedeki satışlar tamamlandığında gelirimiz 1,5 milyar lira oluyor. İşte bu gelirimiz üzerinden Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile anlaşarak Florya’da bizim 20 dönümlük arsamızın yanında bulunan Emlak Konut’a ait 40 dönümlük arsayı 1 milyar 85 milyon liraya aldık. Böylece Florya’daki arsamız 60 dönüme çıktı. Burada da yaklaşık 100 bin metrekare inşaat çıkacağını tahmin ediyoruz. Florya’da şu anda bir gayrimenkulün metrekare satış fiyatı 120-150 bin TL civarında. Bu kaynakla Bankalar Birliği Konsorsiyomu’na olan toplam borcumuzu ödeyip tamamen bağımsız olacağız.”

10 milyar liralık fon kurarak geleceği kurtaracağız

Dursun Özbek, hedefinin iki yıl içinde kulübü borçlarından kurtarmak olduğunu 3 yıl içinde toplam 15 milyar lira gelir oluşturmak için çalıştığını belirtiyor. Bu rakamın yaklaşık 5 milyar lirası borçlara gidecek. Şu anda kulübün borçları için ödediği yıllık faiz yaklaşık 400 milyon lira. Peki, borçlardan kurtulduktan sonra ne olacak? Öyle ya Galatasaray borçsuz ya da az borçlu kulüp olarak kalmayı sürdürebilecek mi? Özbek bu soruları da şöyle yanıtlıyor: “Yaklaşık 10 milyar liralık fon kuracağız. Bu fonun geliriyle de kulüp bir daha borç sarmalına girmeyecek. Böyle bir fonun yıllık gelirinin 1,5 milyar lira olmasını bekliyoruz. Bu rakamları bugünkü fiyatlarla söylüyorum. Bizden sonraki yönetimlerin de bu fon ve gelir dengesini bozmayacağına inanıyorum. Çünkü sportif faaliyetlerle hiçbir kulüp kar edemiyor, borçlanmaktan kurtulamıyor.”

Başkan Özbek bunları anlatınca İbrahim Hatipoğlu ekliyor, “1996’dan beri ilk kez borçsuz bir kulüp olacağız. En son Alp Yalman başkanımız o tarihte kasasında fazla parayla kulübü teslim etmişti, sonra her yıl borçlarımız artarak bugünlere geldik.”

Borçtan kurtulmak ‘haksız rekabete’ yol açar mı?

Bunları dinleyince “Diğer kulüpler borçlarını ödeyip sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmazsa bu durum Galatasaray’a haksızlık olmaz mı? Çünkü onlara sürekli ‘kurtarma imkânları’ sağlanabilir” diyorum. Başkan Özbek, “Bunu ben yanıtlayamam” diyor ve yorumu herkese bırakıyor. Benim yorumum “Eğer diğer kulüpler de gayrimenkullerini değerlendirerek ya da başka yöntemlerle mali yapılarını düze çıkarmazlarsa ülkenin kaynaklarını yutan ‘kara delikler’ haline gelebilirler” oluyor. Bu arada, Galatasaray’ın Kemerburgaz, Cendere Yolu ve Büyükçekmece’de de arsaları var. Bu arsaların tamamı sportif faaliyetler için büyük bir kulübe yakışır, çok sayıda açık ve kapalı tesislerle donatılacak. Onların Galatasaray’ın marka değerine katkısı büyük olacak. Florya, Kemerburgaz’a taşınacak. Cendere Yolu’na kapalı spor tesisleri inşa edilecek. Büyükçekmece’deki 106 dönümlük arsaya da sportif tesisler kurulacak.