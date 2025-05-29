Davetli olarak katıldığım Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 8. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, Kartal’daki Makina Hangar’da gerçekleştirildi.

Kongrenin ödüllerin dağıtılması bölümünde” KOBİ’ler ve bilişim çalışmalarının çeyrek yüzyılı anısına” atfen bir plaket de bana verildi..

“Gelecekte KOBİ’ler Akıllı ve Güvende!” temasıyla düzenlenen Kongrede, KOBİ’lerin teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak, dijitalleşme süreçlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amaçlanmış..

Edindiğim bilgilere göre etkinliğe KOBİ yöneticileri, çalışanları, teknoloji uzmanları, girişimciler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katılmış..

Etkinliğin çalıştay bölümünde dijital dönüşüm, yapay zekâ, siber güvenlik ve katma değer yaratımı gibi başlıklar altında düzenlenen çalıştaylarda ele alınan içerikler, günümüz KOBİ’lerinin dönüşüm ihtiyacını karşılamaya yönelik pratik ve stratejik bilgiler sunuldu.

Gerek kongre sürecinde, gerekse kongre sonrası açık kaynaklardan derlediğim yazımda Kongre sonrası çalıştayların KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet gücü ve dijital olgunluk seviyeleri üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilmesini paylaşmak istiyorum..

Giriş

Küreselleşen pazarlarda rekabet edebilmenin temel şartlarından biri, dijital teknolojilerin etkin şekilde kullanılmasıdır.

KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olmakla birlikte, dijital dönüşüm süreçlerinde büyük ölçekli firmalara göre daha fazla zorlukla karşı karşıyadır.

Bu kapsamda, TBD tarafından düzenlenen KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, bu işletmelere dijitalleşme yolunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

2025 yılında gerçekleştirilen kongredeki çalıştaylar, uygulamalı içerikleriyle öne çıkmıştır.

Çalıştay başlıkları ve içerik analizi

2.1 Analogdan dijitale: Dönüşüm yol haritası

Bu çalıştayda, dijitalleşme sürecine yeni adım atan KOBİ’ler için bir yol haritası sunulmuştur. Katılımcılar, envanter çıkarımı, dijitalleşme seviyesi ölçümü ve temel BT altyapı ihtiyaçlarını belirleme konusunda yönlendirilmiştir.

Başlıca çıkarımlar:

Dijital dönüşüm sadece teknolojik değil, kültürel bir değişimdir.

Liderlik desteği ve çalışan farkındalığı dönüşümün başarısı için kritik önemdedir.

2.2 Yapay zekâ tabanlı uygulamalarla katma değer yaratmak

Bu oturumda, yapay zekâ (YZ) çözümleri ile iş süreçlerinin nasıl optimize edileceği gösterildi.

Öne çıkan konular:

-Chatbot’lar ile müşteri hizmetlerinde maliyet avantajı sağlanması

Tahmine dayalı satış ve stok yönetimi

-Makine öğrenimi destekli kalite kontrol sistemleri

2.3 KOBİ’lerde siber güvenlik uygulamaları

Giderek artan veri tehditlerine karşı, KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu riskler ve alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.

Çalıştaydan çıkan temel bulgular:

Çalışanlara yönelik düzenli güvenlik eğitimlerinin önemi

Bulut sistemlerinin güvenlik konfigürasyonları

Sızma testleri ve yedekleme stratejileri

2.4 Dijitalleşme ile gelir artırımı: Ölçülebilir kazançlar

Bu oturum, dijital çözümlerin finansal geri dönüşlerine odaklanmıştır.

Katılımcılar vaka analizleriyle bilgilendirilmiştir.

Ana noktalar:

e-Ticaret entegrasyonlarının satış hacmini %30’a kadar artırabildiği CRM sistemleri ile müşteri bağlılığının güçlendirilmesi Dijital reklamcılığın yatırım geri dönüşü (ROI) ölçümlemesi

Çalıştayların katılımcı üzerindeki etkisi

Geri bildirimlere göre, çalıştayların uygulamalı yapısı katılımcıların somut projeler başlatmasına öncülük etmiştir.

Ayrıca: Katılımcıların %75’i kongreden sonra dijitalleşme adımı atmayı planladığını belirtmiştir.

Çalıştaylar sonrası düzenlenen mentorluk programlarına yoğun talep olmuştur.

Sonuç ve öneriler

TBD KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi 2025 çalıştayları, sadece bilgi aktaran değil, dönüşüm sürecine doğrudan katkı sunan uygulamalı içerikleriyle dikkat çekmiştir.

Bu yaklaşım, KOBİ’lerin yalnızca dijital araçları tanımalarını değil, bu araçları iş modellerine nasıl entegre edeceklerini de öğrenmelerini sağlamıştır.

Gelecekte benzer etkinliklerin daha sektörel odaklı olarak düzenlenmesi, dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracaktır.

Kongreyi düzenleyen TBD İstanbul Şubesi başkan ve yönetimini , çalıştaylarda bilgi sunanları , destekleyenleri ve katılımcıları kutluyorum.