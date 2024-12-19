Gıda sektöründe rekabet yenilikçilikten geçiyor

Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Hakan Tokgöz, “1 kilogram peynir üretimi için sanayide yaklaşık 10-12 litrelik su ihtiyacı var. Buna süt üretiminde hayvancılık ve tarımda kullanılan su dahil değil. Tam burada yenilikçi tarım modelleri ve sulama yöntemleri önem kazanıyor” diyor.

Gündoğdu Gıda’nın geçmişi 1975 yılına dayanıyor. Unkapanı’nda işe gıda toptancılığıyla başlayan Gündoğdu Gıda, 2008’de anonim şirkete dönüşüyor. Şirketin Manisa Salihli’de 2009 yılında temellerini attığı peynir üretim fabrikası ise 2011 yılından bu yana üretime devam ediyor. Aynı şekilde 2001 yılında kurucu ortağı olduğu Kopuz Zeytincilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de 2013 yılından bu yana Manisa ili Salihli İlçesi’nde üretimini sürdürüyor. 15 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikada peynir üretiliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Hakan Tokgöz, “Kendi üretimimize ilk başladığımız dönemde günlük yaklaşık 3 ton sütümüz vardı. Şimdi hiç durmayan bir üretim var. Günlük süt üretimimiz 180 tona ulaşıyor’ diyor.

2011 ve 2013 yıllarında “En Hızlı Büyüyen Şirket” sıralamasında ilk 100’e giren Gündoğdu, bugün mutfak dışı gıda üretimi pazarının lider oyuncuları arasında.

Hakan Tokgöz, 2025 yılının Gündoğdu için bir kırılma noktası olduğunu söyleyerek, “Başarı hikayemizde yarım asrı geride bırakıyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinin sonuçlarını ise önümüzdeki yıl daha net olarak görmeyi amaçlıyoruz. Kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme, stratejimizin temel taşları. Halka arz süreci ise bu stratejimizin devamlılığında önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak. Sağlam finansal yapımız, etkin kaynak yönetimimiz ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle, yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye ekliyor. “Kurulduğumuz günden bu yana çiftlikten sofraya kalite anlayışımızla tüketicilerimizin güvenini kazandık ve tamamen öz sermayeyle büyüdük. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri de öncelikle işletme sermayemizi güçlendirmek için kullanacağız’ diyor. Tokgöz şu yorumları yapıyor:

2025 bizim için yatırım yılı olacak

“Gıda sektöründe, artan talebin yanı sıra karşımızda değişen tüketici tercihleri var. Rekabette dayanıklılık için gıda firmaları olarak ürün yelpazemizi genişletmek artık yeterli değil; aynı zamanda yenilikçi çözümler sunmak zorundayız. Peynir çeşitlerimizde bu farkı yaratıyoruz. Bohça peynirinden kaşar ve cheddar peynirine kadar uzanan geniş bir gamda, farklı lezzetleri market raflarına ve iş ortaklarımızın mönülerine ekliyoruz. 2025 hedeflerimiz arasında, bu lezzetleri global pazarlara taşımak var. İşin bir de e-ticaret boyutu bulunuyor. 2025 bizim için yatırım yılı olacak. Farklı ürünlerle peynir pazarındaki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.”

Yatırımcılar için sürdürülebilir değer yaratıyoruz

“Yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hedeflerimize ulaşırken de şirketimizin öncelikleri arasında yer alan çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini artırmaya, su tüketimini azaltmaya ve yerel üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla hem çevreye hem de topluma sağladığımız katkıyı, çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. Enerji verimliliği için yatırımlarımızın başında çatı tipi GES var. Güneş enerjisi yatırımımızla birlikte fabrikamızın günlük enerji ihtiyacının önemli bir kısmı yenilenebilir enerji ile karşılanacak.”

Daha az su tüketimi için yenilikçi tarım modelleri

“Su çok önemli bir kaynak, çünkü endüstrimizde ciddi bir su kullanımı söz konusu. 1 kilogram peynir üretimi için sanayide yaklaşık 10-12 litrelik su ihtiyacı var. Buna süt üretiminde hayvancılık ve tarımda kullanılan su dahil değil. Tam burada yenilikçi tarım modelleri ve sulama yöntemleri önem kazanıyor. Biz bu kapsamda Ödemiş başta olmak üzere faaliyette bulunduğumuz bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz.”

Halka arza 3,53 kat talep geldi

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 15 – 16 Ağustos 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 35,00 TL’den talep toplandı. Halka arzda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 350.000.000 TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 10.000.000 adet emir ile satışa sunulan adedin 3,53 katına denk gelen 35.380.927 adet nominal değerli paylar için 1.238.332.445 TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 599.321 adet yatırımcıya 10.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Kooperatifçiliği destekliyoruz

Tokgöz : Sürdürülebilirlik kapsamında yerel üreticilerimizi desteklemeye de devam ediyoruz. Çiftçilerimizle sözleşmeli çalışıyoruz; daha önemlisi kooperatifçiliği destekliyoruz. Bu kapsamda hem ekonomik olarak onların yanında oluyor ve önlerini görmelerini sağlıyoruz hem de onların doğru üretim yapmalarına fayda sağlıyoruz.