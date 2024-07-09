Gri listeden çıkmayı ‘başar’dık ancak, sorunları sümen altı etmemeliyiz

Zafer Özcivan

Ekonomist-Yazar

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından X’de bir mesaj yayınlandı: “BAŞARDIK”. Neyi başardığımızı büyük bir heyecanla takip ederken bir de baktık ki ülkemiz gri listeden çıkarılmış. Bu uluslararası alanda finans trafiği için son derece önemli bir gelişmedir ve bundan sonra ülkemize dış kaynak akışı daha kolay olacaktır, döviz rezervlerimizin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

Ancak;

- En düşük emekli aylığı alan veya asgari ücretli vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezilmesi, alım gücünün her geçen gün azalması, hayat pahalılığın artması gibi geçim problemlerinin çözülmesini,

- 2021’de düşük faiz politikası ile başlayan yüksek enflasyonun düşürülmesi konusunda verilen tarihlerin tutmaması, enflasyon oranları konusunda TÜİK tarafından verilen bilgilerin doğru olmasını,

- Bütçe açığı, dış borçlar nedeniyle art arda gelen zamların özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı son derece zor durumuna düşürdüğünü ve bu tür sorunların çözümünü,

- Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen sığınmacı ve mültecilerin geri gönderilmemesi durumunda önümüzdeki süreçte daha büyük problemlere yol açacağı aşikârdır. Ve neredeyse tüm vatandaşlarımız bu durumdan son derece mutsuz olduğu gerçektir. Bu sorunun çözümünü,

- Ülkemizde düşük faizden dönüş yaptıktan sonra zorunlu olarak yükselen faizlerin kredi maliyetlerini artırdığı, özellikle üretim yapan işletmelerin küçülme yoluna gittiği, işçi çıkarma gibi nedenlerle üretimin düşmesi sonucu ihracatımızın azalma noktasına gelebileceği problemini çözmeyi,

- Özellikle elektrik ve akaryakıta yapılan zamların iğneden ipliğe zam gelmesi anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu durumda 2024 yılı sonu enflasyon hedefinin %38/42 aralığında gerçekleşemeyeceği ihtimali yüksektir. Baz etkisi ile enflasyon düşmesinin çözüm olmadığını,

- Yüksek kiralar nedeniyle memleketine dönen vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir. Zam oranının TÜFE oranlarına göre belirleneceği yazılıp çizilmektedir ve kiraların yükseleceği aşikârdır. Kiraların düşürülmesini,

- Tüketici kredilerinin yüksekliğinden dolayı konut satışları giderek azalmaktadır ve ev sahipliği oranı azalmaktadır. Kredi faizlerinin düşürülmesini,

- Tarım üreticilerimizin maliyet artışlarından dolayı ekili alanların giderek azaldığı ve başta baklagiller olmak üzere ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla tarım üreticilerin her geçen sorunlarına çözüm bulmayı,

- Ülkemizde yapılan üretimin hammadde ve yarı mamulünün %50 den fazlası yabancı ülkelerden ithal yoluyla döviz ödeyerek gelmektedir. Yerli sanayide ithal ikame mal üretimi yapmayı,

- Ülkemizde gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmayı,

- Milli gelirin adaletli şekilde dağılımını,

- Özel okul ücretlerini makul bir seviyeye getirmeyi,

- Atama bekleyen öğretmenlerimizin atanmasını,

- Adil bir vergi reformu yapmayı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alan sistemi getirmeyi,

- Her yıl özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşadığımız orman yangınlarını önlemeyi, başardık mı?