Saha Expo savunma sanayi ekosistemini de güçlendiriyor

PROF. DR. ABDURRAHMAN AKYOL

Teknopark İstanbul Genel Müdürü

Teknopark İstanbul’un bir parçası olduğu Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO, ülkemizin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayilerine yönelik en büyük uluslararası fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Sektörün bu büyük buluşması, yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın küresel ölçekte tanıtımını sağlarken savunma sanayi ekosistemini de güçlendiriyor. Derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul olarak bu yıl 4. kez düzenlenen SAHA EXPO’ya, ilk buluşmanın gerçekleştiği 2018 yılından bu yana Teknoloji Transfer Ofisi, Ar-Ge, Kuluçka Merkezi ekipleri ve inovatif firmalarımız ile katılıyoruz. İnsanlı ve insansız hava, kara ve deniz araçlarında, sınır gözetiminde ve silah sistemlerinde kullanılan görüntüleme sistem ve teknolojilerini geliştiren Blitz Teknoloji, savunma sanayine yönelik yüksek kaliteli yazılım çözümleri üreten Avikon, turbo makineler ve gaz türbin sistemlerinin tasarımı, prototip üretimi ve test edilmesi konusunda uzman İdealab İnovasyon, Türkiye’nin uçtan uca ilk yerli ve milli “Güvenli Donanım ve Yönetilebilir Akıllı Telefon Projesini” geliştirmek amacıyla iş birliği gerçekleştiren RFT Araştırma&Repel, savunma, endüstriyel güvenlik ve müşteri hizmetleri alanlarında en yeni robotik çözümler sunan LTC İnovasyon ile Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun önde gelen otonom mobil robot üreticilerinden biri olan Bottobo Robotik, SAHA EXPO’daki standımızda geliştirdikleri ürün ve teknolojileri sergileyecek.

Teknopark İstanbul’da kritik teknolojiler üzerine çalışmalar yapan Ar-Ge firmalarımızın bir araya gelerek oluşturduğu güç birliği, özellikle savunma sanayiinde yerlilik oranının artmasına ve ithal ürünlerin ikamelerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Firmalarımız arasında bu ortak çalışmaların sayısının her geçen yıl arttığını görmek büyük gurur yaşatıyor. SAHA Expo da savunma sanayii gibi stratejik bir alanda yerli ve milli firmalarımızın farklı kabiliyet ve imkânlarını birleştirerek iş birliği yapmasının önünü açıyor. 150 bin ziyaretçi, 25 bin B2B görüşme, 1400’den fazla katılımcı, 300’den fazla resmi, 150’den fazla ticari delegasyon ve 100’ün üzerinde ülke ve 300’den fazla ürün lansmanı hedeflenen bu yılki fuarın hem Teknopark İstanbul olarak bize hem de Türk savunma sanayiine önemli fırsatlar ve ekonomik değer sunacağına inanıyoruz.