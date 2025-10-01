GYİAD Yönetim Kurulu Başkana Başak Öğütken Çetinkaya: “Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz”

Genç iş dünyasının sesi olan GYİAD, 40. yılına yaklaşırken sürdürülebilirlikten yapay zekâya, kriz yönetiminden girişimciliğe uzanan vizyonuyla genç liderlere yol gösteriyor; “Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz” mottosuyla geleceği şekillendiriyor.

Türkiye’nin genç nüfusu, sadece demografik bir veri değil; aynı zamanda ekonominin dönüşümünde, iş dünyasının geleceğinde ve toplumsal refahın inşasında en güçlü sermayemiz. Bu sermayeyi harekete geçirecek kurumlardan biri de, 40 yıla yaklaşan deneyimiyle GYİAD. Bugün GYİAD, yalnızca genç iş insanlarının sesi değil, aynı zamanda dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, yapay zekâdan kriz yönetimine uzanan geniş bir vizyonun taşıyıcısı. Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya’nın da altını çizdiği gibi, “sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz” mottosu, genç liderlerin hem iş dünyasında hem de toplumda oynayacakları kritik rolün güçlü bir ifadesi.

“Ülkemizin en köklü iş derneklerinden biri olan GYİAD olarak 40. yılımıza yaklaşırken, kuruluşumuzdan bu yana genç iş dünyasının ihtiyaçlarını görünür kılmayı ve bu alanda çözüm üretmeyi temel hedef kabul ediyoruz. Bu çeşitlilik, farklı sektörlerden gelen üyelerin deneyimlerini bir araya getirerek kapsayıcı bir platform oluşturmamızı sağlıyor. GYİAD’ın öncelikleri; gelişen teknolojiye ve dijital dönüşümün hızına adapte olabilen, sürdürülebilirlik bilinci gelişmiş ve bu alandaki en güncel uygulamaları verimli gerçekleştirebilen, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan, krizlere dayanıklı ve risk yönetim yetkinliği gelişmiş genç liderler yaratmak” diyen Çetinkaya ile, GYİAD’ın genç girişimcilere ve yöneticilere sunduğu vizyonu, fırsatları ve karşılaşılan engelleri konuştuk.

Genç ve dinamik nüfus, girişimcilik açısından önemli bir potansiyel

“Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, girişimcilik açısından önemli bir potansiyel yaratıyor. Gençler, dijital teknolojilere hızlı uyum yetenekleri sayesinde küresel trendleri yakından takip edebiliyorlar. Bu durum, özellikle e-ticaret, oyun sektörü, yapay zeka ve yeşil teknoloji alanlarında yeni fırsatlar yaratıyor. Buna karşın, girişimcilerin karşılaştığı başlıca zorluklar arasında erken aşama finansmana erişim eksikliği, mentörlük yetersizliği ve girişimciliğin toplumda yeterince teşvik edilmemesi öne çıkıyor. Girişimlerin ölçek büyütme aşamasında finansal sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için vergi yüklerinin hafifl etilmesi önem taşıyor. Öte yandan, son yıllarda artan kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar ve uluslararası yatırımcı ağları gençler için yeni fırsat alanları sunuyor.”

Yapay zeka, yeşil girişimcilik

“Önümüzdeki yıl GYİAD’ın 40. yılını kutlayacağımız 20. Dönem’de mottomuz şu: ‘Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz.’ Bu yaklaşım, iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilen, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan ve kriz dönemlerinde liderlik rolü üstlenen bir sivil toplum vizyonunu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde vizyonumuzu daha ileri taşımayı hedefl ediğimiz başlıklardan ilki olan yapay zeka ve dijitalleşme ile, “Girişimcilik Yapay Zeka Asistanı” projemizle genç girişimcilere dijital mentörlük sağlayacağız. Diğer bir önemli başlığımız sürdürülebilirlik vizyonumuzla, yeşil girişimcilik ve çevreye duyarlı liderlik alanlarında farkındalık artırıcı eğitimler uygulayacağız. Kriz yönetimi ve yeni nesil liderlik vizyonumuzla ise, genç iş insanlarının krizlere karşı dayanıklılıklarını güçlendirmek amacıyla Kriz Eğitim Programı başlattık. Tüm bu projelerimizin yanı sıra, üniversitelerle iş birliklerimizi artırarak GYİAD Akademi’yi daha geniş kitlelerle buluşturmak da hedefl erimiz arasında yer alıyor.”

İhtiyacımız olan çevik, yenilikçi ve dayanıklı liderlik

“Türkiye ekonomisi, küresel rekabet ortamında hem riskler hem de fırsatlar barındıran bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bu süreçte genç iş insanlarının üstlenmesi gereken rol, çevik, yenilikçi ve dayanıklı liderliktir. Genç liderlerin, ekonomik kırılganlıklar karşısında yeni iş modelleri geliştirmeleri, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapmaları gerekiyor. Ayrıca, Türkiye’nin küresel ağ zincirlerine çok daha güçlü şekilde entegrasyonunu sağlamak için, uluslararası iş birliklerini artırma konusunda da genç iş insanlarının önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasında klasik büyüme anlayışı yerini, toplumsal etkiyi ve çevresel sürdürülebilirliği dikkate alan bir yaklaşıma bıraktı. Bugünün genç liderleri için sürdürülebilirlik sadece bir sosyal sorumluluk değil, iş stratejisinin merkezinde yer alan bir zorunluluk halini aldı. Dijitalleşme, iş süreçlerinde verimlilik sağlarken inovasyon, küresel rekabette farklılaşmanın anahtarı oldu. Bu nedenle, iş planlarını sadece maddi kazanç üzerinden değil, aynı zamanda çevresel etki, sosyal değer yaratma ve teknolojik uyum üzerinden de şekillendirmek gerekiyor.”

Genç kuşakların iş dünyasına getireceği en büyük değişim, ‘değer odaklı liderlik

“2011’den bu yana sürdürdüğümüz GYİAD Akademi aracılığıyla üniversite öğrencilerine girişimcilik odaklı eğitimler sunmaya devam ediyoruz. Bu program, gençleri iş dünyasına hazırlamayı ve girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görünür kılmayı amaçlıyor. Ayrıca, Yapay Zeka Laboratuvarı Projesi ile üniversite ve iş dünyası arasında köprü kurarak dijital dönüşüme ve Ar-Ge projelerine katkı sağlıyoruz. Genç kuşaklara kariyerlerini şekillendirirken öncelikle dijital okuryazarlık becerisi, sürdürülebilirlik bilinci ve küresel bir vizyon kazanmalarını öneriyorum. Üniversite yıllarında edinilecek deneyimler, girişimcilik kültürüyle tanışmak ve uluslararası bağlantılar kurmak, ilerleyen yıllarda onların en büyük destekçisi ve aynı zamanda iş dünyasına üniversite yıllarında hazırlanmanın en güçlü araçları oluyor. Türkiye’de genç kuşakların iş dünyasına getireceği en büyük değişimin, ‘değer odaklı liderlik’ olacağına inanıyorum. Yeni nesil, sadece kar odaklı bir yaklaşım yerine çevreye, topluma ve insana duyarlı bir iş modeli benimsiyor. Bu anlayışın, uzun vadede daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekonomik yapının inşa edilmesini sağlayacağını düşünüyorum.”