Hazır olmadan ihracat yapmak

Hafta sonu karşı karşıya geldiğim bir dostum son sohbetlerimize atıfta bulunarak “Hocam her ihracat yapan firma ihracat hazır mıdır” diye soruverdi.

Ve sözüne devam etti “Hazır Olmadan İhracat Yapmak mümkün değil mi?”

Elbette mümkün ve hatta halen aralıklı olarak ihracat yapan birçok firmamız, ihracata hazır olup olmadıklarının farkında olmadan yapıyorlar.

Hatta daha da vahim olanı, olması gerekenlerin farkında olup, bunları kulak ardına atıyorlar.

İhracatımızın genel sıkıntısı, rüzgârın esişine göre yön tutmamız.

Bir ara, güvenilir bir kaynaktan elime geçen veriye göre, on yıl üst üste ihracat yapan firma sayısının 10 bin kadar olduğunu öğrenmek beni çok da şaşırtmadı dersem lütfen inanın.

Çünkü bu on yıl kesintisiz olarak ihracat yapabilenlerin içerisine giren bu firmalar, yıllık planlamalarını yaparken, ihracatın ciroları içerisinde ne kadar yer alması gerektiğini de plana katıyorlar.

Belirledikleri hedeflere göre ihracat stratejilerini belirleyip kaynaklarını, o hedefleri yakalayabilmek için en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorlar.

Kaynağın sadece para olmadığı bilinci ile insan kaynağını, bilgiyi ve en önemlisi de ilişkilerini, ihracatlarını sürdürülebilir kılmakta kullanmaya çalışıyorlar.

Diğerleri ne mi yapıyor?

Kimisi, yakından izleyebildikleri rakiplerinin ayak izlerinin peşinde dolaşarak beleşçilik yapmaya çalışıyor.

Kimisi yabancı müşterilerin kapısını çalmasını bekliyor.

Özal zamanında ihracat cazibesini arttırınca birileri şirket kurup kapıya ihracat şirketi tabelası asıp beklemeye başlamış. Bu arada sıkıntıdan olsa gerek kapının önüne attıkları sandalyelerde otururken de tavla atıyorlarmış. Epey zaman geçip iş güç olmayınca soranlara “ Bu ihracat işi çok zor arkadaş, dükkânı açalı kaç ay oldu kapımızı çalan yok “ demişler.

Kimisi fuara gitmek için dünyanın masrafını yapıyor amma fuar öncesi pazarlama çalışması yapmadıkları gibi fuar esnasında ne yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmıyor.

Yaptıkları en önemli çalışma, fuarda ziyaretlerine gelenlerin kartvizitlerini toplayıp, ülkeye dönüşlerinde ziyaretçilerine teşekkür mektubu yazmak.

Fuar sonucu nedir diye sorduğunuzda da “Biz yazdık amma cevap gelmiyor” diyorlar.

İhracata hazır olmadan ihracat yapılmıyor mu?

Elbette yapılıyor.

Amma Mehter Takımı adımları gibi iki ileri bir geri…