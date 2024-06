Haziranlar, konserler zamanıdır

Haziranları çok severim; festivallerin, konserlerin yaz öncesi doruğa çıktığı aydır… Bugün Odak’ta Haziran’daki onca iyi etkinlikten kaçırılmaması gerekenler arasında bulunan birkaçını anlatmak istiyorum:

- Dünyanın en çok sevilen tenorlarından Andrea Bocelli İstanbul’a geliyor. BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle Togg etkinlik paydaşlığı ve Turkcell sponsorluğunda 8 Haziran’da İstanbul’a gelecek olan Andrea Bocelli, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu eşliğinde BJK Tüpraş Stadyumu’nda on binlerce kişiye seslenecek.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl ilk kez düzenleyeceği “Adalar’da Caz”, 8 - 11 Haziran tarihleri arasında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da müzikseverlerle buluşacak. Hem adalıların hem de ziyaretçilerin katılabileceği festivalde; Sarp Maden Quartet, Önder Focan, Mercan Dede, Ezgi Aktan, Celal Kadri Kınoğlu, Gürol Ağırbaş, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Karambola, Telvin, Uninvited Cazz Band, Kolektif İstanbul, Birsen Tezer, Tolga Bilgin, Ozan Musluoğlu, Erdem Özkan, Melis Sökmen, Burcu Karadağ, Sibel Köse, Anıl Şallıel, Evren Can Gündüz ve Uzaylılar, Olcay Saral, Jehan Barbur, Ari Barokas, Bülent Ortaçgil, Çiğdem Erken, Deniz Çakır, Tuğrul Tülek ve Sattas sahne alacak.

- Antalya’daki Akra Caz Festivali, “Akra Genç Caz” konserleri ile genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İKSV iş birliği ile İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz+ yarışmasına katılan ve sahne alan grupların yanı sıra Antalya’dan da grupların davet edildiği 08 Haziran’daki “Akra Genç Caz”da bu yıl, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet ve Dila Bahar Quartet sahnede olacak. İlk albümü ‘Source’ ile dünya çapında beğeni toplayan, Pitchfork, Rolling Stone gibi önemli mecraların en iyi albüm listelerine giren saksafoncu ve besteci Nubya Garcia da 8 Haziran’da cazseverlerle buluşacak.

Festival, 11-12 Haziran tarihlerinde Fazıl Say’ın iki konseriyle son bulacak. Say ve Gershwin bestelerinin yanı sıra çeşitli caz eserlerinin de seslendirileceği konserlerde Fazıl Say’a gitarda Cem Tuncer, davulda Ferit Odman, saksafonda Serdar Barçın, trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Ozan Çelikel, basta Barış Dağhan’dan oluşan Akra Jazz Band ve vokalde Eylül Ergül eşlik edecek.

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen ‘Carmina Burana'yı sahneleyecek. 11 ve 12 Haziran'da Türk Telekom Opera Salonunda sergilenecek eser, Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatırken, Ortaçağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor.

- Rock N’Roll sahnesinde “Lonely”, “Mr Doctor Man” ve "No Love in LA" gibi daha birçok sevilen şarkılarıyla geçmişin punk ve rock ruhunu bugünün ruhuyla harmanlayan, eşarplar, şapkalar, şallı gömlekler ve makyajlarıyla sahne alan Palaye Royale, 10 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne gelmeye hazırlanıyor. Yine Zorlu PSM’deki touché by N Kolay’da ise son dönemde kendi setlerini sahneleyen Bengi Apak, 11 Haziran akşamı seyirci karşısına çıkıyor.

- Caz müziğinin yaşayan efsanelerinden John Surman, 80’inci yaşını kutladığı albümü "Words Unspoken"in turnesi kapsamında, 12 Haziran Çarşamba akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Saksafon, klarnet ve synthesizer virtüözü Surman’a CRR’deki konserinde, Rob Waring (vibrafon), Rob Luft (gitar) ve Thomas Strønen (davul) eşlik edecek. Konserde, Surman'ın ECM etiketiyle piyasaya sürülen yeni albümü "Words Unspoken"dan parçalar seslendirilecek.

- 25 yılı aşkın süredir dünya çapında konserler veren ve albümleri Avrupa’da 500 binin üzerinde satan İngiliz müzik grubu Archive, 12 Haziran'da izleyicilerini Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini konuk etmeye devam ediyor. Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı piyanist Khatia Buniatishvili, İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor. “Labyrinth” başlıklı konser 13 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Festival son haftasında ayrıca Gülsin Onay’dan Edgar Moreau’ya, Alexandre Castro-Balbi’den Can Çakmur’a, Franz Liszt Oda Orkestrası’ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası’na birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek.

Bu konserlerden birisi, 8 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan “Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals.” Konser, Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek ve canlı yayınla Caddebostan sahilinde müzikseverlerle ulaşacak.

Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, festival etkinliklerini her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebiliyor. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

- Lübnanlı pop müziği ikonu Nancy Ajram, 21 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda bir konserle sahne alacak! Konser, saat 21:00’de başlayacak.

- Soprano Olga Peretyatko, 22 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bu özel gecede sanatçıya, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Keyifli izlemeler…