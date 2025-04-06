Japon otomotiv devi amiral gemisi için üretimi ABD'ye kaydırıyor

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından amiral gemisi Rogue üretimi için ABD’de yatırım kararı aldı.

Otomotiv devi üretimi ABD'ye kaydırıyor

Nikkei'nin edindiği bilgiye göre Nissan Motor, Başkan Donald Trump tarafından getirilen yeni vergilerin etkisini sınırlamak amacıyla, Amerikan pazarına yönelik amiral gemisi aracının Japonya üretiminin bir kısmını yaz başında ABD'ye taşımayı düşünüyor.

Trump amacına ulaştı, Japonya'dan ilk transfer haberi geldi

Nissan Rogue spor amaçlı aracın bazı üretimi Fukuoka prefektörlüğündeki bir fabrikadan taşınacaktı. Bu, vergilerim duyurulmasından bu yana Japonya'dan bildirilen ilk transfer haberi oldu.

ABD'de araç satışı 1 milyona dayanmıştı

Nissan geçen yıl ABD'de tahmini 920.000 araç sattı. Bunların %16'sı veya yaklaşık 150.000 otomobil Japonya'dan ihraç edildi. Ana tesis olan Fukuoka fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 500.000 araç olup yaklaşık 120.000 Rogue üretiyor.

Kararın tedarikçileri etkilemesinden endişe duyuluyor

Fukuoka'daki üretim kesintilerinin yerel ekonomiye, özellikle de küçük ve orta ölçekli parça tedarikçilerine olumsuz etki yapmasından endişe ediliyor.

Nissan, yerel tedarik zincirini sürdürmek için Japonya'da 1 milyon araç üretmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl Japonya'da tahmini olarak sadece 660.000 Nissan aracı üretildi ve yeni tarifeler daha fazla kesintiye yol açabilir.

Zayıf performansla boğuşan Nissan, Nisan ayından itibaren ABD üretim hatlarından bazılarındaki vardiyaları yarıya indirmeyi planlamıştı, bu da üretilen Rogue ve diğer modellerin sayısını azaltıyordu. Tarifeler nedeniyle şirket bu planları iptal etmeye ve bunun yerine üretimi artırmaya karar verdi.

Yüzde 25’lik vergiler maliyeti artırıyor

Trump'ın politikası, Japonya ve diğer ülkelerden ithal edilen otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Bu da Fukuoka'da üretilen araçların ihracat maliyetini artırıyor.

Diğer otomobil üreticilerinden de aynı adım bekleniyor

Diğer Japon otomobil üreticileri de aynı yolu izleyebilir. Otomobil sektörü Japonya'da önemli bir endüstri. Ürün sevkiyatları gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %10'una denk geliyor.

Japonya’da GSYİH düşüş endişesi

Üretimin yurtdışına taşınması GSYİH'da düşüşe yol açmasından endişe duyuluyor. Ülkenin endüstriyel tabanının boşaltılmasının büyük zorluklara neden olacağı yorumları yapılıyor.

Hükümet, küçük ve orta ölçekli otomobil parçası üreticilerinin operasyonlarını güçlendirmelerini desteklemeyi planlıyor. Yetkililer, otomotiv endüstrisinin yoğunlaştığı bölgelere gönderilecek.

Japon otomobil üreticileri de tarifelere karşı önlem almak için acele ediyor. Toyota Motor'un Kuzey Amerika yan kuruluşu, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara da uygulanan tarifelerle ilişkili artan maliyetlerle başa çıkmada yerel parça üreticilerini destekleyeceğini söyledi. Toyota, şu an için ABD'deki mevcut satış fiyatlarını korumayı planlıyor.

Toyota, Japonya'dan ABD'ye en fazla otomobil ihraç eden şirket oldu Şirket, Japon tedarikçilerle "bir süreliğine faaliyetlerini sürdüreceğini" ve Japonya'dan yapılacak ihracatın nasıl yönetileceğini değerlendireceğini söyledi.