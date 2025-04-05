Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi

Trump yönetiminin göç politikalarına ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı öncülüğündeki federal çalışanların toplu işten çıkarılmasına karşı harekete geçmeyi amaçlayan Demokrat aktivistler tarafından düzenlenen bir dizi "Ellerinizi Çekin" gösterisi kapsamında Cumartesi günü ABD'nin dört bir yanında binlerce protestocu bir araya geldi.

Trump ve Musk'a tepkiler büyüyor

Etkinlik öncesinde yapılan açıklamada organizatörler, Başkan Donald Trump ve teknoloji devi Elon Musk'ı "ülkeyi kendilerine ait gibi davranmakla" suçladı.

"Ellerine geçirebildikleri her şeyi alıyorlar -sağlık hizmetimiz, verilerimiz, işlerimiz, hizmetlerimiz- ve dünyayı onları durdurmaya davet ediyorlar. Bu bir kriz ve harekete geçme zamanı şimdi," diye eklediler.

ABD'nin pek çok şehrinde protestolar düzenleniyor

Protestocular, "Oligarşiye karşı mücadele", "Bölünmeye karşı birlik" ve "İşlerimizden elinizi çekin" gibi sloganların yazılı olduğu dövizler taşıyarak Washington, Boston , Los Angeles, Philadelphia ve ülke çapındaki diğer şehirlerde toplandılar. Gösteriler ayrıca Paris, Berlin ve Portekiz'in Lizbon kentinde de gerçekleşti.

Demokratlar protestolara destek verdi

Aralarında Kongre'nin birkaç Demokrat üyesininde bulunduğu Washington DC'deki mitingde Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu Başkanı Everett B. Kelley de bulunuyor.

Kelley kalabalığa, "Susturulmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Ayağa kalkıp sendikamızdan ellerinizi çekin diyeceğiz. Ayağa kalkıp sözleşmemizden ellerinizi çekin diyeceğiz. Ayağa kalkıp demokrasimizden ellerinizi çekin, özgürlüğümüzden ellerinizi çekin diyeceğiz" diye seslendi.

Protestolara Pikachu damga vurdu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Türkiye'de başlayan protestolarda Pikachu kostümü giyen göstericinin polisten kaçarken çekilen görüntüleri tüm dünyada gündem olmuştu. Bu kez Pikachu ABD protestolarında meydana indi.

ABD eyaletlerinde Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen eylemlerde Pikachu da yer aldı.