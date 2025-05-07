Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Rus ordusunun önce balistik füzelerle ardından İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, saldırı nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Rusların bu gece ayrıca Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir, Donetsk ve Zaporijya bölgelerine de saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Ruslar gece boyunca 4 balistik füze ve 142 İHA fırlattı." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, saldırıları durdurması için Rusya'ya uluslararası baskının yapılması gerektiğini kaydetti.