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Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Rus ordusunun önce balistik füzelerle ardından İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, saldırı nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusların bu gece ayrıca Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir, Donetsk ve Zaporijya bölgelerine de saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Ruslar gece boyunca 4 balistik füze ve 142 İHA fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıları durdurması için Rusya'ya uluslararası baskının yapılması gerektiğini kaydetti.

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