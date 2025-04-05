  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İngiltere’de Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor
Takip Et

İngiltere’de Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor

Birleşik Kralık’ta geleneksel Türk berber konseptini kullanarak kara para akladığından şüphelenilen dükkanlara art arda baskınlar yapıldı. Sahiplerinin Türk olmadığı berberlerin çeteler tarafından paravan olarak kullandığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere’de Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor
Takip Et

İngiltere'de ana caddelerde açılan ‘Türk berberi’ isimli dükkanlara art arda basınlar düzenlendi.  Boş olduğu halde yüklü kazanç bildiren berberler mercek altına alındı. 2024’te dikkat çeken bir şekilde 750’den fazla dükkan açıldığı tespit edildi.  Sahiplerinin Türk olmadığı ancak ‘Türk berberi’ konseptinin kullanıldığı dükkanlarının sayısının 20 binlere dayandığı tahmin ediliyor.

Dükkanlar izlemeye alındı

NTV’den Gökhan Bozkurt’un haberine göre, İngiltere Ulusal Suç Ajansı, İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak kimi yeni dükkanları izlemeye aldı. Koltuk sayıları ve doluluk oranları gözlenerek bildirilen kazançla eşleştirildi. Sürekli boş olduğu halde yüksek kazanç bildirenler tek tek tespit edildi. 

Berberler kara para aklama iddiasıyla suçlanıyor

Ülke genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken on binlerce sterlin nakit paraya el koyuldu. Bazı berber dükkânlarının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak ve kaçak göçmenlere iş sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık’taki Türk berberler rahatsız

Türk berberlerine ilişkin ortaya atılan iddialar ülkedeki Türkler arasında rahatsızlık yaratıyor. Uzun süredir Birleşik Krallık’ta bu işi yapan berberler kendilerinin kötü niyetli olanlardan ayırt edilmesini istiyor.

İngiltere'de berberlik yapan Taşkın Hamit, "Rahatsız eder tabi istemeyiz böyle şeyler duymak. Biz böyle değiliz. Çoğu da böyle değil. Bu sadece berberlerden değil her sanattan olabilir." sözleriyle tepki gösterdi.

Nigel Farage'nin davranışı tepki topladı

Aşırı sağcı Reform UK lideri Nigel Farage’ın, “Türk olmayan bir berber buldum” şeklindeki ifadesi, Birleşik Krallık’taki Türk toplumu başta olmak üzere geniş kesimlerin tepkisini topladı. BritishTurks Nigel Farage’ın videosunu paylaşmıştı. 

THY ve AJet'ten bilet iadesi kararı! Artık kesinti yapılmayacakTHY ve AJet'ten bilet iadesi kararı! Artık kesinti yapılmayacakEkonomi
PFDK kararını verdi! Olaylı derbinin cezaları açıkladıPFDK kararını verdi! Olaylı derbinin cezaları açıkladıSpor
PSG şampiyonluğunu resmen ilan etti! Tarihi zafere 6 hafta kala ulaştıPSG şampiyonluğunu resmen ilan etti! Tarihi zafere 6 hafta kala ulaştıSpor
Dünya
Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız
Trump’tan gümrük vergileri savunması: Bu bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız
Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi
Pikachu bu kez Trump'a karşı! ABD'deki protestolarda meydana indi
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi: UBP'den Ersin Tatar'a destek
Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdi
Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdi
Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecek
Netanyahu ABD’ye gidiyor! Gümrük vergilerini Trump ile görüşecek
İspanya'da konut krizine karşı 40 şehirde protestolar yapıldı!
İspanya'da konut krizine karşı 40 şehirde protestolar yapıldı!