İngiltere’de Türk berberlerine baskın: Kara para aklandığı iddia ediliyor

İngiltere'de ana caddelerde açılan ‘Türk berberi’ isimli dükkanlara art arda basınlar düzenlendi. Boş olduğu halde yüklü kazanç bildiren berberler mercek altına alındı. 2024’te dikkat çeken bir şekilde 750’den fazla dükkan açıldığı tespit edildi. Sahiplerinin Türk olmadığı ancak ‘Türk berberi’ konseptinin kullanıldığı dükkanlarının sayısının 20 binlere dayandığı tahmin ediliyor.

Dükkanlar izlemeye alındı

NTV’den Gökhan Bozkurt’un haberine göre, İngiltere Ulusal Suç Ajansı, İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak kimi yeni dükkanları izlemeye aldı. Koltuk sayıları ve doluluk oranları gözlenerek bildirilen kazançla eşleştirildi. Sürekli boş olduğu halde yüksek kazanç bildirenler tek tek tespit edildi.

Berberler kara para aklama iddiasıyla suçlanıyor

Ülke genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken on binlerce sterlin nakit paraya el koyuldu. Bazı berber dükkânlarının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak ve kaçak göçmenlere iş sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık’taki Türk berberler rahatsız

Türk berberlerine ilişkin ortaya atılan iddialar ülkedeki Türkler arasında rahatsızlık yaratıyor. Uzun süredir Birleşik Krallık’ta bu işi yapan berberler kendilerinin kötü niyetli olanlardan ayırt edilmesini istiyor.

İngiltere'de berberlik yapan Taşkın Hamit, "Rahatsız eder tabi istemeyiz böyle şeyler duymak. Biz böyle değiliz. Çoğu da böyle değil. Bu sadece berberlerden değil her sanattan olabilir." sözleriyle tepki gösterdi.

Nigel Farage'nin davranışı tepki topladı

Aşırı sağcı Reform UK lideri Nigel Farage’ın, “Türk olmayan bir berber buldum” şeklindeki ifadesi, Birleşik Krallık’taki Türk toplumu başta olmak üzere geniş kesimlerin tepkisini topladı. BritishTurks Nigel Farage’ın videosunu paylaşmıştı.