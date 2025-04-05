PSG şampiyonluğunu resmen ilan etti! Tarihi zafere 6 hafta kala ulaştı
Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), 6 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Tarihi zafere giden yolda PSG, tüm rakiplerini geçerek, puanını 74’e çıkardı.
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında nefes kesen mücadelede ilk şampiyon belli oldu. Paris Saint-Germain evinde karşılaştığı Angers'i 1-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.
PSG - Angers mücadelesinde nefes kesen anlar
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadyumu'nda Angers ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ev sahibi takım 55. dakikada Desire Doue'nin kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 74'e yükseltti, 6 hafta kala şampiyon oldu
Bu sonuçla puanını 74'e yükselten Paris Saint-Germain, ikinci sıradaki rakibi Monaco ile puan farkını 24'e çıkardı ve ligin tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyon oldu.
PSG tarihi zaferle 13. şampiyonluğuna uzandı
Paris Saint-Germain böylece Ligue 1'de üst üste 4, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazandı.