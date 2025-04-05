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PSG şampiyonluğunu resmen ilan etti! Tarihi zafere 6 hafta kala ulaştı

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), 6 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti. Tarihi zafere giden yolda PSG, tüm rakiplerini geçerek, puanını 74’e çıkardı.

Haber Merkezi
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PSG şampiyonluğunu resmen ilan etti! Tarihi zafere 6 hafta kala ulaştı
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Fransa Ligue 1'in 28. haftasında nefes kesen mücadelede ilk şampiyon belli oldu. Paris Saint-Germain evinde karşılaştığı Angers'i 1-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

PSG - Angers mücadelesinde nefes kesen anlar

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, Parc des Princes Stadyumu'nda Angers ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ev sahibi takım 55. dakikada Desire Doue'nin kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 74'e yükseltti, 6 hafta kala şampiyon oldu

Bu sonuçla puanını 74'e yükselten Paris Saint-Germain, ikinci sıradaki rakibi Monaco ile puan farkını 24'e çıkardı ve ligin tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyon oldu.

PSG tarihi zaferle 13. şampiyonluğuna uzandı

Paris Saint-Germain böylece Ligue 1'de üst üste 4, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazandı.

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