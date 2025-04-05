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PFDK kararını verdi! Olaylı derbinin cezaları açıkladı

Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezaları belli oldu. PFDK kararları açıklandı. Maç sonrası Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho başta olmak üzere, Fenerbahçeli antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Fred'in cezaları açıklandı.

Haber Merkezi
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PFDK kararını verdi! Olaylı derbinin cezaları açıkladı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan çeyrek final maçında çıkan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) merakla beklenen cezaları açıkladı.

Mourinho'ya 3 maç ceza

Karşılaşmanın bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunup rakibinin burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 maçlık cezaya çarptırıldı.

Trabzonspor maçında kulübede yer alabilecek

Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Fiili saldırı öncesinde Okan Buruk'un yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi.

Mourinho böylece 4 maçtan az ceza aldığı için yarınki Trabzonspor maçında kulübede yer alabilecek. Deneyimi teknik adam 3 maçlık cezasını gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarında çekecek.

Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu

Kurul, kırmızı kart gören futbolculardan Fred 3 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 1 maç men cezası verdi.

İki futbolcu da yine 4 maçtan az ceza aldıkları için cezalarını Türkiye Kupası karşılaşmalarında çekecek. Mert Hakan ve Fred böylece yarınki Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

4 maç ceza alan Fotı ve Zufıc, cezasını lig maçlarında çekecek

Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti ile kaleci antrenörü Sandro Zufic ise 4 maç cezaya çarptırıldı. Foti ile Zufic, Mourinho ve futbolculardan farklı olarak cezalarının tamamını ligde çekecek. Foti, Fenerbahçe'nin Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçlarında kulübede yer alamayacak.

Futbol disiplin talimatı ne diyor? 

Talimatlara göre; 4 maç ve üzeri verilen cezalar tüm kulvarlarda geçerli. Ancak 1,2 ve 3 maçlık cezalar sadece Türkiye Kupası maçlarında geçerli.

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