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THY ve AJet'ten bilet iadesi kararı! Artık kesinti yapılmayacak

Türk Hava Yolları (THY) ile AJet'in internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saatte kesintisiz iade edilebilecek.

Haber Merkezi
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THY ve AJet'ten bilet iadesi kararı! Artık kesinti yapılmayacak
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Uçak biletlerinin iadesi için havayolu şirketlerinden peş peşe açıklama geldi. 

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, alınan biletlerin ilk 24 saat içinde kesintisiz iade edilebileceği, böylece plan değişikliği yapan müşterilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceği belirtildi.

24 saat içinde yapılan iadelerde kesinti yapılmayacak

Duyuruda, "Seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz." denildi.

Esnek seyahat uygulaması sunuluyor

AJet'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da şirketin, yolcularına esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiği kaydedilerek, "Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek" ifadesi kullanıldı.

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