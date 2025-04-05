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Özgür Özel'in boykot çağrısına Volkswagen’dan yanıt: Lütfen anlayışla karşılayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesine dahil ettiği ve "Gerekirse mektup yazacağım" dediği Volkswagen’dan yanıt geldi. Otomotiv devi yönetimi yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin dikkate alınacağını umuyoruz” ifadesi yer aldı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'in boykot çağrısına Volkswagen’dan yanıt: Lütfen anlayışla karşılayın
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Volkswagen’e karşı yaptığı boykot çağrısına Alman otomobil devinden yanıt geldi.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in sorularını yanıtlayan şirket yetkilileri Volkswagen'ın Türkiye’deki dağıtımcısı olan Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu cevapsız bıraktı.  

Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin dikkate alınacağını umuyoruz” ifadesi yer aldı.

"Aramızdaki diyalog hakkında bilgi paylaşmayacağımızı lütfen anlayışla karşılayın"

Şirket yetkililerinin “Boykot, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına bir tepkidir. Bir Alman şirketi olarak başka bir ülkedeki siyasi olayları yorumlamak istemeyeceğinizi tahmin ederim. Ama hukuk güvenliği ticaret ve yatırım için de önemlidir. Sizce, hukukun üstünlüğü ilkesi Türkiye'de ne halde?” sorusuna verdiği yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Yargının bağımsızlığı, ekonomik planlama güvenliğinin ve başarılı girişimciliğin önemli bir temeldir. Bu anlamda, Türk hukuk devletine mevcut durumda da çok büyük bir sorumluluk düşer.” 

Yaşananlara ilişkin Volkswagen’ın konuyu Türkiye’deki dağıtım ortağı Doğuş Grubu ile görüştü mü? sorusuna ise şirket net bir yanıt vermedi. Verilen yanıtta “İthalatçı Doğuş Otomotiv ile on yıllara dayanan ticari ilişkimiz bulunmaktadır. Aramızdaki diyalog hakkında bilgi paylaşmayacağımızı lütfen anlayışla karşılayın” ifadesi kullanıldı.

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