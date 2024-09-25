IIF’ye göre Dünya ekonomisi 2025’de zorlanacak

Dünya ekonomisinin gidişatını yakından izleyen uluslararası kuruluşlardan biri olan Institute of International Finance(IIF), dünya ekonomisinin 2025’de hayli zor bir yıl geçireceğini tahmin ediyor. Yıllık toplantısını önümüzdeki Ekim ayında yapacak olan IIF’ye göre 2025 yılında önem kazanacak ve dünyayı meşgul edecek gelişmeler arasında öne çıkanlar şunlar:

Başta Ortadoğu’daki savaş ortamı ve ABD - Çin ilişkilerindeki olası gelişmeler olmak üzere jeopolitik gerilimlerin 2025’de de sürmesi ve ekonomideki gelişmeleri olumsuz etkilemesi beklenebilir.

ABD Başkanlık seçimlerinin sonucu küresel ekonomideki ve dünya ticaret sistemindeki gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilir.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinde büyüme hızının 2025’de yavaşlaması küresel ekonominin büyüme hızının 2024’deki gibi %2.9’da kalmasına yol açabilir.

ABD Merkez Bankası’nın 2024 yılı bitmeden faiz oranlarını toplam olarak 100 baz puan düşürmesi küresel finansal piyasalarını olumlu etkileyebilir.

Yükselen Pazar ülkeleri bu gelişmeden olumlu etkilenebilir.

Dünyada jeopolitik istikrarın sağlanması ve teknolojide olumlu gelişmeler yaşanması halinde dünya ekonomisinin 2025 performansı bundan olumlu yönde etkilenebilir.

IIF’nin 2025 büyüme tahminleri

IIF’nin 2025 yılı büyüme tahminlerine göre dünya ekonomisi 2025’de 2024’de olduğu gibi %2.9 büyüyecek ancak bazı ülkelerde büyüme hızının düştüğü görülecek. Örneğin ABD’nin büyüme hızı %2.4’den %2.0’a, Rusya’nın büyüme hızı %3.4’den %1.6’’ya, Çin’in büyüme hızı %4.7’den %4.4’e, Türkiye’nin büyüme hızı %2.7’den %2.5’e düşecek. Buna karşılık Ukrayna’nın büyüme hızı %3.5’den %4.2’ye yükselecek.

IIF jeopolitik alandaki sürtüşmelerin 2025’de de sürmesi halinde dünya ekonomisindeki olumlu gelişmelerin bundan olumsuz etkileneceğini vurguluyor.