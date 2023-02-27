İlginç toplantılar ve bazı sonuçlar



Bazen öyle toplantılar yapılıyor, sonuçları çok enteresan olabiliyor. Toplantı döneminde her şey o derece mütevazı gelişiyor ki çoğu kişi üzerinde durmuyor, hattâ sanki önemsemiyor bile… Durum dışarıdan bakınca böyle gözükse de gerçek öyle olmayabiliyor.

FED eski başkanlarından Janet Yellen, Joe Biden’ın ABD Başkanı olmasının hemen ardından Hazine Sekreterliği görevine getirildi. Böylece ABD Hazine Sekreterliği ilk kez bir kadın tarafından yürütülecekti. Nitekim öyle de oldu. ABD Hazine Sekreteri Yellen, iyi bir İktisatçı ve İstihdam Piyasası Uzmanı, ekonomi dünyasında saygı duyulan bir isim.

Daha önceki yazılarımda sıkça bahsettiğim “Dünya Ekonomilerini Yöneten güçlü Kadın Yöneticiler” arasında… Diğerleri; (En fazla isimleri bilinenler) Kristalina Georgieva (IMF), Christina Lagarde (ECB), Von der Leyen (EU Council).

IMF Başkanı, Georgieva; Geçtiğimiz Cumartesi günü bir açıklama yaptı. Açıklamada G20 ülkelerinin bazı iktisadî sorunları olduğunu vurguladı. Borçların yeniden yapılandırılmasını talep etti. Daha da çarpıcı olan teklifi ise; özel kripto para birimlerini yasaklamanın önlerindeki bir seçenek olduğunu söylemesi oldu.

Sorunun çıkış noktası;

G20 Başkanlığı görevini sürdürmekteyken Hindistan, komşuları konumundaki Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan’ın, bir taraftan COVID-19 salgını henüz önlenememişken, diğer taraftan da Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomideki yavaşlamanın önlenebilir olmaması gündeme getirilmiştir.

Kristalina Georgieva, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile yuvarlak masa toplantısına başkanlık ettikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Borçların yeniden yapılandırılması konusunda, hala bazı anlaşmazlıklar olsa da, şimdi tüm kamu ve özel alacaklıların görüşüleceği küresel ülke borcu yuvarlak masa toplantımız var." dedi.

"Ülkelerin yararına farklılıklar arasında köprü kurma taahhüdünün net olduğu bir oturumu yeni bitirdik." diye sözlerine devam eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çoğunlukla organizasyonel olan toplantıların "çıktıları" olmadığını söyledi.

Çin, Hindistan ve G7 ülkeleri dahil olmak üzere başlıca ikili kreditörlerin ve birkaç borçlu ülkenin yer aldığı panelin Nisan ayındaki IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları sırasında daha fazla tartışılması planlanıyor.

Yellen, Reuters'e verdiği bir röportajda, "Bunun yararlı bir forum olduğu konusunda kesinlikle anlaşmaya vardık" dedi. "Buna katılmayı dört gözle bekliyoruz."

Kripto kısıtlamaları

Borçların yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, kripto para birimlerinin düzenlenmesi, Georgieva'nın kabul ettiği, Hindistan için bir başka öncelikli alan. Georgieva, "Devlet tarafından desteklenen Merkez Bankası dijital para birimleri ile istikrarlı madeni paralar ve özel olarak ihraç edilen kripto varlıkları arasında ayrım yapmalıyız." dedi.

"Düzenleme için çok güçlü bir baskı olmalı... Düzenleme başarısız olursa, bunu yapmakta yavaşsınız, o zaman bu varlıkları yasaklayarak masadan kalkmamalıyız, çünkü bunlar finansal istikrar riski oluşturabilir." Yellen, "kripto faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasını önermediğini, ancak güçlü bir düzenleyici çerçeve oluşturmanın kritik olduğunu" söyledi.

Esasen bildiğiniz gibi bir süredir kripto para kavramı tartışılıyor ve konu üzerinde çeşitli görüşler ard arda sıralanıyordu. Ortodoks ekonomi görüşü, muhafazakâr bakış açısı değil, özellikle bizim kuşak gözlükleriyle bakınca ortada net, güvenilir bir Merkez Bankasının olmaması, direkt bir muhatabın bulunmaması düşündürücü olarak yorumlanıyordu. Buna rağmen özellikle genç kuşak bir dönem kripto para kaynaklı bir servet bile yarattı. Bu konu, bugünün karmaşık ekonomisinde değil ama belki biraz daha ileride tartışmaya açılmalı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da bu tartışma ortamına açılışı yaptı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Kripto varlıklar bir hiçtir, yasal para olarak kabul edilemezler" dedi. (finansgundem.com-dış haberler servisi)

Para otoriteleri son dönemde üst üste gelen iflaslar nedeniyle kripto paralar için çekincelerini açıklamaya devam ediyor. 25.2.2023 tarihine yapılan G20 toplantısının oturum arasında konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kripto para birimlerinin düzenleyici bir çerçeveye ve denetime ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, düzenlemenin eksik veya gecikmiş olması durumunda yasaklanma olasılığının dışlanmadığını vurguladı.

IMF Başkanı’nın söylediği gibi, Finansal İstikrar Kurulu, Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası Ödemeler Bankası, kripto para birimlerinin denetimi konusunda ortak bir pozisyon almayı öneriyor. Özel ihraçlar dünyasında, daha fazla düzenleme olması ve daha fazla denetim yapılması isteniyor.

Georgieva , "Kripto varlıklar hiçbir şey değildir, yasal para olarak kabul edilemezler. Düzenlemelere başarısız olursa veya uygulama yavaşsa, finansal istikrar için risk oluşturabilecekleri için bu varlıkların yasaklanması olasılığı göz ardı edilemez” dedi.

G-20'ye liderlik eden Hindistan para otoriteleri ise yaptığı açıklamada, tartışmaların kripto varlıklar hakkında daha geniş bir diyalog başlatmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Hindistanlı yetkilerin yaptığı açıklamada , "Kripto varlıkların daha geniş ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmenin yanı sıra, kripto varlıkların gerçekten de küresel finansal sistemlerdeki mevcut zorluklara en iyi çözüm olup olmadığına dair varoluşsal bir soru var" denildi.

An itibariyle kripto para konusunda yatırım yapanlara herhangi bir öneride bulunmak benim işim ve konum değil, o bakımdan yazımın yorumunda dikkat ve özen şart: dileyen dilediği gibi yatırım yapmakta serbest, bu konuda sorumluluk üstlenmem. Sadece bu konuda yabancı kaynaklı haberleri ve IMF Başkanı’nın görüşlerini aynen ilettim.

IMF, üye ülkelerin kripto varlıklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda 9 noktalık bir eylem planı ortaya koydu.

Bu eylem planı çerçevesinde Küresel Platformlara borç veren, Yönetim Kurulunun kripto varlıklara yönelik uygun bir politika yanıtının temel unsurları hakkında Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkelerine rehberlik edecek Kripto Varlıklar için Etkili Politikaların Unsurları" başlıklı bir belgeyi tartıştığını belirtti.

IMF nin ortaya koyduğu eylem planının birinci maddesi Bitcoin gibi kripto paralara yasal para birimi statüsü verilmemesini talep ediyor. IMF yaptığı açıklamada, IMF üyesi ülkelere kripto varlıklara uygun bir politika yanıtı vermelerinin önemli elementleri konusunda yönlendirme sunan, "Kripto Varlıklar için Etkin Politikaların Elementleri" adı verilen belgenin İcra Kurulu tarafından tartışıldığını belirtti.

Üye ülkelere yapılan en önemli tavsiye, "parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para veya yasal takas aracı statüsü vermeyerek, korunması" oldu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Hindistan'daki toplantısında gündeme getiriler diğer IMF tavsiyeleri arasında kripto varlıklar konusunda aşırı sermaye akımlarına karşı vergi kuralları ve yasalar ile tedbirler alınması, tüm kripto piyasa aktörleri için gözetim zorunlulukları geliştirilmesi de yer aldı. (Kaynak : Finans gündem)