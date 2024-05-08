İlk faiz indirimi ne zaman olacak

Piyasalar gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimine odaklandı. Avrupa Merkez Bankası politika faizinde ilk indirimini 6 Haziran 2024 tarihinde yapacağı toplantıda muhtemelen 25 baz puan indirecek ve yüzde 4 olan politika faizini yüzde 3,75 olarak belirleyecektir. Yılsonuna kadar ECB’nin bu toplantıdan sonra para politikası ile ilgili 4 toplantısı daha var. Faiz indirimine devam için 12 Eylül 2024 ve 12 Aralık 2024 uygun tarihler olarak duruyor daha fazla data ile karar vermek için. Bizim tahminimiz yılsonunda politika faizi yüzde 3,25 olacaktır.

ABD’de ise işler biraz daha karışık. Büyüme çok güçlü ve IMF’in tahmini 2024 için yüzde 2,7. Bazen zayıf gelen datalara piyasalar çok seviniyor faiz indirimi sinyali için. FED’in en yakın toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde ve bu tarihte indirim kararı çıkma olasılığı çok düşük. Diğer 4 toplantı 31 Temmuz 2024, 18 Eylül 2024, 7 Kasım 2024 ve 18 Aralık 2024 tarihinde. Bu dört toplantının bir veya ikisinde faiz indirimi kararı çıkabilir. En olası tarihler eylül, kasım ve aralık tarihleri olarak duruyor. Bizim tahminimize göre 2024 yılı sonunda FED’in politika faizi yüzde 5- 5,25 aralığında olacaktır.

Ülkemize geldiğimizde TCMB’nin ilk faiz indirimi 5 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak Temmuz 2024 enflasyonun ardından yapılacak 22 Ağustos 2024 toplantısında yapılacaktır. Bizim tahminimiz Temmuz 2024 enflasyonu yüzde 58,3 olarak gerçekleşecek olup enflasyon ile mücadelede önemli bir milestone’dur. Enflasyon Mayıs 2024’te yüzde 74 ile pik yaptıktan sonra Haziran 2024’te yüzde 70,7, Temmuz 2024 yüzde 58,3, Ağustos 2024 yüzde 47,3 ve Eylül 2024 yüzde 42,7 ve yılsonu yüzde 37,7 olarak gerçekleşeceğini OVP’ye dayanarak hazırladığımız modelden buluyoruz. Yine bu modele göre politika faizinin mevcut enflasyon ve gelecek enflasyonun bir fonksiyonu olduğu varsayımı ile olması gereken politika faizi Ağustos 2024 için yüzde 35, Eylül 2024 için yüzde 33, Ekim 2024 için yüzde 31, Kasım 2024 için yüzde 30 ve Aralık 2024 için yüzde 29 olarak hesaplıyoruz. Bu veriler OVP’deki makro hedefler ile uyumludur. Tabii ki TCMB enflasyon dışında başka faktörlere de bakarak karar verecektir. Muhtemelen yüksek enflasyon ile mücadelede başarıyı kalıcı kılmak için FED gibi “higher for longer” bir pozisyonu tercih edebilir. Bizim düşüncemiz önümüzdeki 3-6 ay enflasyon ile mücadelede oldukça önemli. Para politikaları kamu ve maliye politikaları, üretim ile desteklenir ise daha kısa sürede enflasyon ile mücadelede sonuç alınabilir. İlk sinyal bankalardan gelecek. Şu anda efektif yüzde 67 seviyelerinde olan mevduat faizi gelecek enflasyona bakılarak düşmeye başlayacaktır. Yine bankalar 1-2 yıl vadeli kredileri daha düşük faiz ile kullandırmayı müşterilerine önerecekler. 26 Nisan 2024 haftasında bir önceki haftaya göre hem mevduat hem de kredi faizlerinde 100 baz puan indirim olmaya başladı ve 1-3 ay içinde bu sinyalleri daha güçlü göreceğiz ve bankalar gelecek enflasyona odaklanacaktır.

Sonuç olarak, OVP olan inanç iş dünyasında ve yurt dışında artmaya başlamıştır. Bize göre OVP ekonomimiz için “Kuzey Yıldızı”dır. Buradaki hedeflere bakarak şirketlerimizin finansal yönetimini yapmak gerekir. Bize göre ilk faiz indirimi 22 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak PPK toplantısında olacaktır. Her ne kadar “Model” yüzde 35 gösterse de TCMB’nin “higher for longer”a benzer bir tercih ile daha az faiz indirimini yeterli göreceğini ve 500 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 45 olarak belirleyecektir. Muhtemelen 2024 yılsonunu yüzde 35 civarında bir politika faizi ile yılı tamamlamış olacağız. Tabii ki bu varsayımların altında OVP’deki makro ekonomik hedeflerin gerçekleştirileceği varsayımına dayandığını tekrar altını çizmek isterim. 2022 ve 2023 yılında yüzde 25 seviyelerinde olan ticari kredi faizleri bugün yüzde 67 seviyesindedir. Bu nedenle OVP’deki hedeflere hızlıca ulaşılarak yüksek faiz ortamından kurtulmak lazım.