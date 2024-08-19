İngiltere ve Almanya’da büyüdü, Marbella’da ‘modüler ev’le hızlandı

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, 2.5 yıl önce Marbella’da (İspanya) Katarlı bir prensten içinde 3 büyük villa olan 7.2 dönümlük gayrimenkulü alırken, çocukluk günlerine uzandı:

- Anne ve baba tarafım Selanik göçmeni. Bizimkiler Çorlu’ya (Tekirdağ) yerleşmişler. Baba tarafı un fabrikası kurmuş. Babam 31 yaşında, ben 6 aylık iken vefat etmiş. Babam, iki amcamla un fabrikasında ortaklarmış.

İlkokulda iken yarım gününün fabrikada geçtiğini anımsadı:

- Fabrikada her işi yaptım. İ.Ü. İktisat Fakültesi’ndeyken şirketin muhasebe müdürlüğü görevini yürüttüm. O dönemde 650 kişilik istihdam söz konusuydu.

Amcalarından birinin vefat ettiği, diğerinin de işten el çektiği günler aklına geldi:

- Ben iyice işleri üstlenmiştim artık. Başka fabrikalardan da un alımı yapıp, ihracatı büyüttüm. Bu işleri yaparken 30 yaşındaydım. Yıl 1991’di. Un fabrikasının kapasitesini günlük 400, nişastayı da 200 tona çıkardım.

Aynı dönemde Un Sanayicileri Derneği’nin Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğünü düşündü:

- 1991 seçimlerinde siyasete girmeye karar verdim. DYP’den ön seçime girdim. Tekirdağ, TBMM’de 4 milletvekili ile temsil ediliyordu. TV’de “Yeni kanlı, delikanlı” reklamları yaptım. O seçimde DYP Tekirdağ’ı 4-0 aldı. Ben de TBMM’ye girdim.

O günler film şeridi gibi gözünün önünden geçti:

- DYP Lideri Süleyman Demirel, “Sen nasıl bir adamsın? Hem kendini, hem partini Tekirdağ’dan Meclis’e taşıdın. Gel seni öpeyim” dedi.

İkinci dönem milletvekilliği sırasında Refahyol Hükümeti’nin kurulmasının DYP’de “sonun başlangıcı” olduğunu irdeledi:

- İkinci dönem sonunda politikayı bıraktım. Un fabrikasına dönmek istedim. Aile ve aile dışından birileri şirkete hakim olmuştu. Benim yüzde 17 hissem vardı ama fabrikaya giremedim.

Bomonti ve Çengelköy’de geçmişte aldığı arsalarla yeni bir başlangıç yapabileceği geldi aklına:

- Bomonti’deki arsa için Ant Yapı ile hasılat paylaşımı anlaştık, Anthill projesi hayata geçti. 3 ortağının bulunduğu Çengelköy’deki arsada da villa projesi yapıldı.

Arada fason üretim formülüyle deterjan işine girse de artık yolunu gayrimenkulden yana çizmişti. İlk gayrimenkul projesinden sağladığı kaynakla Nef Ataköy projesinin arsasını alıp, projesini geliştirmişti:

- O projede 1450 konut vardı. Satışlarımızı yaparken ülkemizde yine kur dalgası patladı. Ben de “Boğulacaksam derin sularda boğulayım” özgüveniyle yurt dışına açılma kararı aldım. Bir yıl farklı ülkeleri gezdim, İngiltere’de karar kıldım.

Londra’da küçük ölçekli projelerle piyasayı öğrendiği üzerinde durdu:

- İngiltere’de kendim inşaat yapmayacaktım ama girdim. Bir yıl sonra da Düsseldorf’taki bir proje ile Almanya’ya uzandım. İngiltere’de toplam 30-35 proje hayata geçirdim. 150 milyon poundluk iş yaptım.

Peker Holding’in öyküsünü Hasan Peker’in davetiyle 4-5 meslektaşımla Marbella’ya gittiğimizde dinledim. Peker, asıl büyüme adımlarını Almanya’da attığını belirtti:

- Düsseldorf’ta 450 odalı otel başta olmak üzere farklı projelere imza attık. Almanya başta olmak üzere gayrimenkul projelerimizle toplam 600 milyon Euro’luk aset yarattık.

Özellikle Almanya’da uzun vadeli kaynak kullanma şansı yakaladıklarının altını çizdi:

- Almanya’daki önemli yatırımlarımızdan biri olan Nordstern projesinin inşaat izinlerinde sona yaklaştık. İzinler tamamlanınca inşaata hızla başlayıp tamamlayacağız. Bu projeden 350 milyon Euro dolayında hasılat bekliyoruz.

2.5 yıl önce İspanya’ya Marbella’dan girdiğini vurgulayıp bizi bir fabrikaya götürdü:

- Burası modüler konut, bina üretiminin gerçekleştiği bir fabrika. Projemizde yer alan villaları burada hazır hale getirtiyoruz. Sonra arsanın bulunduğu yere taşıyıp montajını yapıyoruz. Bu şekilde bir villayı 6 ayda tamamlıyoruz. Ruhsat alana kadar villa fabrikada hazırlanıyor.

Marbella’da küçük ölçekli 17 proje tamamladığını kaydetti:

- Kanadalı firmanın lisansıyla çalışan fabrikada modüler konut üretimiyle Marbella’da işleri hızlandırmış olduk. İlk denemelerimiz de başarıyla tamamlandı. Bundan sonra buradaki projelerimizi daha hızlı tamamlayıp teslim edebileceğiz.

Almanya ve İspanya’nın yanı sıra durgunluğa rağmen Türkiye’de de yeni projeler için arayışta olduklarını vurguladı:

- Bodrum’da görüştüğümüz yerler var. Ayrıca İstanbul’da da yer bakıyoruz. İstanbul’da en son Maslak’taki Peker Tower’ı tamamladık. Marbella’da da yeni arsalar için fırsatları değerlendiriyoruz.

Küçük yaşta aile işi un sanayiciliği ile iş hayatı başlayan Hasan Peker, oradan siyasete, sonra gayrimenkule uzanan girişim grafiği ile dikkati çekiyor…

Halen grubu bünyesindeki Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Borsa İstanbul’da işlem gören Hasan Peker, İstanbul, Londra, Düsseldorf ve Marbella arasında mekik dokuyor…

Slovenya’da tarım robotu üretimine girdi

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Marbella’daki sohbet sırasında 2019 yılında kurdukları “Pek Automotive”e değindi:

- Pek Automotive, Ljubljana’daki üretim tesislerinde sürücüsüz, elektrikli tarım araçları, aslında robot geliştiriyor. Orada 87 mühendis çalışıyor. Şu ana kadar da 14 patent almış durumdayız.

Seri ve ticari üretim aşamasına gelinen elektrikli, yapay zeka ile çalışan tarım araçları ile ilgili şöyle anlatmaya çalıştı:

- Yılın 365 günü tarlada, bahçede hemen her işi yapabiliyor. İlaçlama, çapa, meyve toplama gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Söz konusu tarım aracını Hannover’de fuarda tanıttıklarını bildirdi:

- Hannover’deki fuarda tarım robotumuz elma toplama şovu yapmıştı.

Tarım aracının düşük voltajlı elektrikle çalıştığını kaydetti:

- İnsansız, yapay destekli çalışan tarım aracımızın enerji tüketimi örneğin bir traktöre göre 40’ta bir gibi bir düzeyde seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde seri üretime başlanacağını ifade etti:

- 2025 yılında Avrupa pazarında etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz. Avrupa’da 19 ülkede distribütörlük anlaşmaları gerçekleştirildi. Avrupa’nın ardından ülkemizde de bu alanda büyümek istiyoruz.

Hannover’deki fuar sonrası Pek Automotive’e Çin’den mail ulaştığını paylaştı:

- Çinli bir firma, “Fuarda dikkatimizi çeken ürünler listesi yaptık. Sizin tarım aracınız ilk 10 listemizde yer alıyor” mesajı gönderdi. Sonra da tümüyle almak için talip oldu. Biz de, “Belki Çin’e dönük haklarını verebiliriz” dedik.

Peker Yatırım Holding kurdu, halka arz planı var

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem gördüğüne işaret etti:

- Bu yıl Peker Yatırım Holding’i kurduk. Teknoloji, turizm gibi işlerimizi dahil ettik. Peker GYO’dan da hisse koyacağız.

Turizmle ilgili faaliyetlerini paylaştı:

- İki tur teknemiz, bir de özel iş jetimiz var.

Ardından ekledi:

- Peker Yatırım Holding’in hisselerini de halka arz etmeyi planlıyoruz.

Politikada geçen yıllarımda 100 milyon dolar kaybım olmuştur

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, DYP’den milletvekili seçildiği, Genel İdare Kurulu’na girdiği günleri anımsadı:

- Rahmetli Demirel istedi diye parti kongresinde İsmet Sezgin’i destekledim, oy verdim, Tansu Çiller seçildi.

TBMM’ye ilk girdiği seçime işaret etti:

- O seçimde DYP Tekirdağ’da seçimi 4-0 kazanmıştı. İkinci girdiğim seçimde Tekirdağ’da 2 DYP, 2 DSP ve 1 ANAP şeklinde sonuç çıktı.

Siyasete girmesinin işlerini bozduğunu savundu, şu hesabı yaptı:

- İşlerime devam etmek yerine iki dönem seçime girip milletvekili olmak işlerime de zarar verdi. Bugün geriye dönüp hesap yapıyorum. O dönemdeki kaybımın 100 milyon dolar dolayında olduğunu düşünüyorum.