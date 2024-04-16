İran İsrail çatışması ve VUCA

Beklenen nihayet oldu ve İran dronları kullanarak İsrail’i vurdu.

Zaten geçtiğimiz günlerde İsrail’e ihracat için getirilen kısıtlamalar sonrasında piyasada beklenen bir çalkantı vardı.

Bu karşı saldırı da bu çalkantıyı bakalım ne kadar arttıracak?

Her ne kadar İsrail’in, İran’ın Suriye’deki diplomatik misyonuna yaptığı saldırı sonrasında bu tepki bekleniyor idiyse de beklenmedik olayların art arda gelmesi bizleri biraz düşündürüyor.

Seçim sonuçlarında muhalefetin öne çıkması beklenen bir durum idi amma AK Parti’nin ikinci parti konumuna düşmesini tahmin edebilen var mıydı bilmiyorum?

Filistin topraklarında İsrail tarafından uygulanan insanlık dışı Gazze katliamının bu kadar uzun sürebileceğini kim bilebilirdi?

İran’ın karşı saldırısı bekleniyordu amma öncesinde İsrail’in İran’ı Suriye’de vurması ne kadar tahmin edilen ve beklenen bir durumdu sormak gerek…

Diyeceğim o ki beklenmeyenler birbiri ardına gelirken, iş hayatımızda ve de özellikle ihracatımızda yaşanabilecek gelişmeler konusunda her zamankinden biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünenlerdenim.

İşte bu durumlarda karar verebilme, en azından ileriye dönük seçenekleri öngörüp olasılıklara göre farklı senaryolar düşünme konusunda öne çıkan bir araçtan söz etmek istiyorum.

VUCA

Bu kavram Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından, özellikle değişkenlerin çok, ortaya çıkmalarının tahmin edilmesinin zor ve fazlasıyla hareketli, anlaşılmalarının da kolay olmadığı ortamlarda hızla karar verebilmek için ortaya çıkarılmış bir kavram.

V / Volatility; Hızlı iniş çıkış hareketliliği ve durağan olmayan bir ortam.

İçerisinde bulunduğumuz tüm koşullar birbirinden çok etkilenebiliyor.

Ne zaman ortaya çıkacaklarını tahmin etmenin güç olması bir yana, ne kadar süreceklerini tahmin etmek daha da güç.

U / Uncertainty; Kesin olmayan, değişme olasılığı olma durumu.

Her ne kadar sebep sonuç ilişkisini bir nebze tahmin edebilsek ve elimizde bazı veriler olsa bile neyin ne zaman değişeceğini veya değişmeyeceğini tahmin etmek oldukça zor.

C / Complexity; Karmaşıklık ve birçok şeyin birbiri ile sıkı bağlantılı olması durumu.

Elimizdeki bilgilerin birbirleriyle bağlantısı epeyce fazla.

Olmayan bilgileri de tahmin etme olasılığı var amma bilgi yığını o kadar büyük ki onu nasıl işleyip karar vereceğiz ve ne yapacağımız konusu önümüzdeki en büyük engel.

A / Ambiguity; Belirsizlik, muğlak olma.

Bilinmeyenlerle karşı karşıya gelme durumundayız.

Tam anlamıyla bulanık sularda dalış yapma durumundayız.

Şimdi bir yönetici olarak düşünün.

Şu VUCA hakkında söylediklerimizin hepsinin mevcut olduğu bir ortamdasınız ve bu koşullarda karar verme durumundasınız.

Ne yapacaksınız ve nasıl karar vereceksiniz?

Aslına bakarsanız bizim geleneksel yöntemimiz olan, “Rüzgar nereden eserse ona göre yelken tutma” eğilimimize biraz karşı dursa da VUCA koşullarını değerlendirerek olası seçeneklere göre farklı senaryoları ortaya koymak, batıda başını almış gidiyor.

Bu kavram ve uygulamaları ile ilgili bilgileri meraklı dostlarımız internette kolayca bulacaklardır.

Önemli olan B planı değil belki de Z üssü 3 planı olabilecektir.