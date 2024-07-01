İş Bankası internet meşalesini 133 köye taşıdı, şimdi sıra diğerlerinde!

Türkiye İş Bankası tarafından başlatılan “100 Köye İnternet” projesi bugün 133 köye ulaşmış durumda. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “49 köy şu anda bekleme listesinde. 182 köyle projeyi tamamlamış olacağız. Bundan sonra gelen talebi ise Türk Telekom karşılayacak” diyor.

Türkiye İş Bankası, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar çok sayıda uzun soluklu projeye imza attı. “100 Köye İnternet” projesi de bunlardan biri.

Türkiye’de 18 bin 232 köy var. Ve ne yazık ki bugün hala tam 2 bin köyün internet erişimi yok.

Oysa, internet sadece eğitim de dönüşüm açısından değil, aynı zamanda bilgiye erişim, tarımda ve üretimde verimlilik, sosyal ve toplumsal ilişkiler açısından pek çok alanda kritik öneme sahip.

İş Bankası ve bankanın bilgi teknolojileri iştiraki İşNet de, bu gerçekten hareketle, sosyal ve dijital kapsayıcılığı artırmak, dijital uçurumun önüne geçmek amacıyla bu yılın başında “100 Köye İnternet” projesini hayata geçirdi. İşNet servis sağlayıcıları aracılığıyla uydu üzerinden internet bağlantısı sağlanan proje ile şu ana kadar 133 köyde kurulumlar tamamlanmış durumda.

İş Bankası’nın 100. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde yürütülen proje, kırsal alanlarda internet erişimi sağlayarak, bu bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı; teknolojinin eğitimden ekonomiye her alanda sunduğu avantajların erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Kars Geçitköy'de 70 hane var

“100 Köye İnternet” projesi için ilgili köyde internet bağlantısının olmaması, ev interneti altyapısının bulunmaması, herhangi bir mobil operatörün kapsama alanının dışında kalması, elektrik ve ulaşım imkanlarına sahip olması köy seçimindeki kriterleri oluşturuyor. İnternetin getirildiği köylerden biri de Kars Geçitköy. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile ziyaret ettiğimiz Geçitköy, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı. Köyde 70 hane bulunuyor. Nüfusu 300 civarında olan köyde elektrik ve köye ulaşım sıkıntısı bulunmuyor. “100 Köye İnternet” projesiyle Geçitköy genelinde 34 adet access point ve 6 adet uydu terminaliyle 6 cluster’lık kapsama alanı sağlanmış. Yapılan testler ve optimizasyon sonucunda, köyde kullanıcıların verimli bir şekilde internet kullanabildiği gözlemlenmiş durumda. İnternete ulaşım yoksa gelişme de yok Hakan Aran’ın verdiği bilgilere göre, projenin hareket noktası IMF toplantıları olmuş. Dünya Bankası’nın

“İnternete ulaşım yoksa, gelişme de yok”

diyerek, gelişmekte olan ülkelere internet için fon ayırması, Hakan Aran’ın dikkatini çekmiş. Fakat, Türkiye “gelişmekte olan ülkeler” statüsünde değerlendirilmediğinden, bu fondan yararlanan ülkeler arasına dahil edilmemiş. “Oysa Türkiye’de 2 bin köyün internete ulaşımı yok” diyen Aran liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, “100 Köye İnternet” projesi hayata geçirilmiş.

İş Bankası 182 köye ulaşacak sonra sıra Türk Telekom’da

Hakan Aran, projeyi hayata geçirdikten sonra, 100 köy ile durmadıklarını ve 133 köye internet götürdüklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “49 köy şu anda bekleme listesinde. 182 köyle projeyi tamamlamış olacağız. Bundan sonra gelen talebi ise Türk Telekom karşılayacak. Bugün Türkiye’de hanelerin yüzde 95,5’inin internete erişimi var. 133 köye internet kurulum maliyeti 80 bin dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. İnternet için uydu kanalı kullanıldığından, her sene tekrar eden 100 bin Euro’luk bir maliyet oluyor. Tüm maliyeti İş Bankası olarak karşılıyoruz. İş dünyasını bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz.”

Köyde “internet yok” diye gelmeyen torun, artık geliyor

Kars Geçitköy sakinleri, internetin gelmesinden çok mutlu. Öncelikle, bugüne kadar atıl konumda olan “akıllı tahtalar” artık kullanılabilecek. Bu, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok önemli bir fark yaratacak. Öte yandan, köyün yaşlıları da durumdan son derece memnun. “İnternet yok diye torunlarımız ziyaretimize gelmiyordu, ama artık geliyor” diyorlar. İnternetin sağladığı çok önemli bir diğer fayda ise, köydeki girişimciliği desteklemek. Özellikle köylü kadınlar, ürettikleri ürünleri internette satışa çıkarabilecekleri için çok mutlular.