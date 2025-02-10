Isı yalıtımıyla 3 milyar dolar hane tasarrufu, 33 milyon ton karbon salımını önledik

Nippon Paint Betek Türkiye Grubu CEO’su Tayfun Küçükoğlu, “22 yılda yaptıklarımızla 15 milyar metreküp daha az doğal gaz kullanıldı. Bugünkü fiyatlarla bu 3 milyar dolar yapıyor. Yani hane halkı üç milyar dolar daha az para harcadı. Başka bir taraftan baktığımızda bugün yüzde 70 sübvansiyonun olduğu bir ortamda devlet 10 milyar dolar daha az cari açık verdi. 2003 yılından bu yana yaptığımız yalıtımla 33 milyon ton üzerinde karbondioksite eş sera gazının tasarrufunu sağladık” diyor.

Türkiye 2023’te 100 milyar dolar enerji tüketti. Bunun 70 milyar dolarını ithal etti. Tükettiğimiz toplam enerjinin yüzde 32’sini konutlarda kullanıyoruz ve bu harcamanın yüzde 80’ini ısıtma ve soğutma ihtiyaçları kapsıyor.

Nippon Paint Betek Türkiye Grubu CEO’su Tayfun Küçükoğlu, bu bilgileri verdikten sonra, sözlerine şöyle devam ediyor: “22 yılda yaptıklarımızla 15 milyar metreküp daha az doğal gaz kullanıldı. Bugünkü fiyatlarla bu 3 milyar dolar yapıyor. Yani hane halkı üç milyar dolar daha az para harcadı. Başka bir taraftan baktığımızda bugün yüzde 70 sübvansiyonun olduğu bir ortamda devlet 10 milyar dolar daha az cari açık verdi.”

İşin çevresel faydası hakkında ise şu bilgileri veriyor Küçükoğlu: “Faaliyete başladığımız 2003 yılında binaların yüzde 98’inde ısı yalıtımı bulunmuyordu. Şu anda bu oran yüzde 70’lere kadar inmiş durumda ancak bununla birlikte oran hala çok yüksek. 2003 yılından bu yana yaptığımız yalıtımla 33 milyon ton üzerinde karbondioksite eş sera gazının tasarrufunu sağladık. Yani hava kirliliğine engel olduk. Bu rakam ülkemizin en büyük ormanlarından Bolu ormanlarının 24 yıllık karbondioksit emilimine eş.”

Tüm bu rakamlar; aslında “en ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir” anlayışının ekonomik ve çevresel faydalarını son derece net bir şekilde yansıtıyor.

“Bu bizim ulusal bağımsızlığımız, enerji arz güvenliği için çok önemli. Daha az enerjiye ihtiyaç duymamız gerek. Binalarda ısı yalıtımını sosyal sorumluluk projesi olarak 2003 yılında başlattık ve bu sevdayla yürütüyoruz” diyen Nippon Paint Betek Türkiye Grubu CEO’su Tayfun Küçükoğlu’nun yorumları şöyle:

Isı yalıtımı enerji giderlerinde %60’a varan tasarruf sağlıyor

“Isı yalıtımı hane halkımızın yapılarda kullandığı enerji giderlerinde ortalama yüzde altmışa varan tasarruf ettiriyor. 2003 yılında ısı yalıtım sektörüne girdiğimizde bu işler için ‘hayallerin ötesinde hedefler’ deniliyordu. Biz o hayallerimizin ötesindeki hedeflere ulaştık. O günden bugüne kadar 260 milyon metrekarenin üzerinde mantolama yaptık. Bu 2 milyon 750 bin konut demek. Ve TÜİK verilerine göre bir konutta 3,2 kişinin oturduğunu kabul edersek 11 milyon hane halkına hem 4 mevsim tasarruf hem de 4 mevsim konfor sağladık. Isı yalıtımı ekonomik fayda sağlamakla kalmıyor. Düşünün, öyle bir iş yapıyorsunuz ki cari açığa olumlu etki yapıyor, ısıtma ve soğutma giderleri azalıyor, çevre korunuyor ve evler daha konforlu oluyor.

Enerji ve enerji verimliliğinde önemli gelişmeler var

“Ülkemizde enerji ve enerji verimliliğinde çok önemli gelişmelerimiz var. Gerek yenilenebilir enerji üretiminde gerekse enerji verimliliği/tasarrufu konusunda adımlar atıldı. Isı yalıtımı konusu 2000 yılında mevzuata girdi. 2007’de Enerji Verimliliği Kanunu ile bu daha da genişletildi. 2011’de Enerji Kimlik Belgesi ve Enerji Verimliliği Performans Yönetmeliği ile beraber tüm yeni binalarda zorunluluk haline geldi. 2017’de ise Paris İklim Anlaşması’na uyum dolayısıyla biraz daha geliştirildi. 2020’de 2011 yönetmeliği yenilendi.”

Bağımlılıklarımızı azaltmak stratejik önem taşıyor

“Enerjinin arz güvenliği ve sürekliliği açısından kritik bir dönemdeyiz. Dünyamız tarihin en büyük yeniden yapılanmasını yaşıyor. Coğrafyamızdaki dönüşüm belki de en dikkat çekicisi. Yeni dünya yaklaşımında kendine yeten olmanın önemi arttı. Bağımlılıklarımızı azaltmak stratejik önem taşıyor. Hele ki enerjide dışa bağımlılığımızı mutlak azaltmalıyız. Özellikle önümüzdeki dönemde ‘ülkelerin herhangi bir şeye bağımlılığının, bağımsızlık ve özgürlüklerinin önünde en önemli engel’ olduğunu düşünüyorum. Biz de bu kritik sebepler ile enerji verimliliğini ‘memleket meselesi’ mertebesinde görüyoruz. Bu iş 85 milyonun sorumluluğunda olan bir konu. Hep beraber bu işin içine girmemiz lazım. Ancak herkesin her konuda fikir üretmesi değil, bildiği konuda fikir üretip yapabileceğinin en iyisini yapması lazım. Burada devletten yapması beklenen çok önemli konular var: Halkımıza ve reel sektöre en uygun maliyetlerle ve kesintisiz enerji sağlamak. Ülkemizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü riske atmadan enerji arzını sağlayabilmek. Bunlar çok zor işler ve her gün bu zorluk artıyor. Bir taraftan da Paris iklim anlaşmasında da var, fosil yakıtları azaltarak yenilenebilir enerjiye dönme konusunu teşvik etmek ve geliştirmek gerek. Bu da devletimizin öncü olduğu ve yol gösterdiği konulardan.”

20 yıldır Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz

“Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu alanında Ar- Ge çalışmalarımızı kurulduğumuz günden bu yana yürütüyoruz. 20 sene önce Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi’ndeki bir lojmana standartlara uygun bir şekilde ısı yalıtım yaptık. Bir kış sezonu boyunca yalıtım yapılmış bu bina ile birebir aynısı olan ancak yalıtım yapılmamış bir binayı karşılaştırmamız sonucunda iki bina arasında yüzde 51 oranında enerji tasarrufu farkı olduğunu hesapladık. Marmaris’te de Muğla Büyükşehir Belediye’sine ait bir hizmet binasında ısı yalıtımı gerçekleştirdik. Ortaya yine yaz bölgelerde dahi yüzde 50’ye varan oranda tasarruf çıktı. Isı yalıtım sistemlerinin etkilerini yalnızca ekonomik değil insan sağlığı açısından incelediğimiz projelerimiz de var. Biri yalıtımlı diğeri yalıtımsız ve ısı yalıtımı dışında hiçbir farkı olmayan iki test evini Gebze fabrikamızda inşa ettik. Yıl boyunca değişik hava koşullarında izlenen evlerden ısı yalıtımlı olan evde küf oluşmazken; ısı yalıtımsız evde küfle karşılaştık. Kayseri’deki fabrikamızın bahçesinde de yeni test evleri kurduk. Yeni araştırmalar yapmaya devam ediyoruz.”