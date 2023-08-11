İşletmelerdeki en kârlı yatırımlardan biri ‘güven’e yapılan yatırımdır

YÜCEL UYGUN

Güvenin olmadığı bir ekipte verimli bir ekip çalışmasından bahsedilemez.

Ve “Sana güveniyorum” sözü birçok yergiden daha çok işe yarar.

Ekiplerin verimli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için güven ortamının oluşturulması şarttır. Bir örgüt içinde güven ortamı yoksa çoğu işin sekteye uğraması kaçınılmazdır. Gerçek bir liderin en önemli görevlerinden biri, ekip içinde güvenilir bir ortam oluşturması ve etrafını güvenilir insanlarla donatmasıdır. Liderin bu yaklaşımı, gelecekte beklentinin ötesinde güzel sonuçlar getirir.

Ekiplerde güven ortamı oluşturmak -gelecekte işletmenin kârlılığını pozitif yönde etkileyecek olan- aşağıdaki önemli faydaları da beraberinde getirir:

Yüksek performans: Korku kültürü yüksek performansın önündeki en büyük engellerden biridir. Günümüzde ‘güven kültürü’ yerine korku kültürünün hakim olduğu çoğu işletmede personel düşük verimlilikte performans gösteriyor. (Liderler bunu ölçmek için anket yapabilirler veya personelini uzaktan gözlemleyebilirler; mesela çalışırken gözleri gülüyor mu…) Artık neredeyse hepimiz özellikle yeni kuşakların otokratik bir yönetim sisteminden hoşlanmadığını biliyoruz. Ekip liderlerinin bu konudaki farkındalığı ve sorumluluğu, gelecekte ilgili ekibin başarısına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü güven duygusu, çalışanın gizli potansiyelinin ortaya çıkmasına önemli oranda katkı sağlar.

Doğruların söylenmesi: Şüphesiz ki güven kültürünün hakim olduğu ekiplerde çalışanlar veya liderler herhangi bir hata yaptığında bunu kabul edebilecek cesarete ve öz güvene sahip olurlar. Çalışanların -korku kültüründen beslendiğinden dolayı- doğruları konuşamadığı bir ekipte işlerin belirli bir düzende ilerlemesi gerçekten zordur. Özellikle müşterilerle temas halinde olan ekiplerde ‘sevgi ve güven kültürü’ müşterilerin maksimum düzeyde tatmin duygusu yaşayabilmesi açısından da önemlidir. Aksi halde korku kültüründen beslenen bir çalışanın tutumu, müşteriyle olan iletişimde de kendisini negatif bir şekilde ortaya çıkaracaktır. (hataların kabul edilmemesi, gergin iletişim vb.)

Verimli ekip çalışması: Güven ortamının hakim olduğu bir satış departmanı düşünelim. Bu ekipte bulunan çalışanlar, yardımlaşma, sorumluluk alma vb. birçok konuda biz bilinciyle hareket ederler. Bu ekipte genel olarak motivasyon düzeyi de yüksektir. Çünkü verimli bir ekip çalışması deyince ilk akla gelen şey güven duygusudur.

Çalışan bağlılığı: Günümüzde birçok işletmede personel sirkülasyonu önemli gider kayıplarına sebep olabiliyor. Şüphesiz ki güven ortamının yoğun bir şekilde hissedildiği bir işletmede çalışanlar iş değiştirmek konusunda çok daha temkinli davranıyor. Çünkü her zaman daha fazla ücret saadet getirmiyor. Güven ortamının da desteklediği çalışanın kendini değerli hissetme ihtiyacı, çoğu zaman diğer birçok unsurun önüne geçer.

Zor zamanlarda dayanışma: Şüphesiz ki gerçek liderlik anlayışı zor zamanlarda belli olur. Herhangi bir sebepten dolayı işler kötü gittiğinde çalışanlar güven çemberi içindeyse panik yapmazlar. Ekip içinde bir dayanışma duygusu oluşur. Çoğu çalışan elinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele eder. Ve krizler daha az yara ile atlatılır. Güvenin olmadığı yerlerde ise gerginlik, agresyon gibi korku kültürü odaklı yaklaşımlar, personelin performansına önemli ölçüde zarar verir.

Daha az çatışma: Güvenilir ekiplerin sahip olduğu en önemli özelliklerden bir diğeri ise uyumlu çalışma ortamlarıdır. En modern ekip yönetimi yaklaşımında dahi çatışmasızlıktan bahsedilemez. Fakat, güven ortamı sevgi kültüründen beslendiğinden dolayı çalışanlar daha fazla uyum içinde hareket ederler ve çoğu zaman çatışma ortamları için zemin oluşturabilecek davranışlar sergilemekten uzak dururlar. Olası çatışmalarda ise ‘etkin iletişim’ kültürü içinde bulunan ‘güven ve empati’ tarafların uzlaşmasında etkin bir rol oynar.

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere, bir örgüt içinde güven ortamı inşa etmek başarılı ekip çalışmalarının zeminini oluşturan ve gizli potansiyelin açığa çıkmasını sağlayan çok önemli bir liderlik uygulamasıdır. Lider, yukarıdakileri ve daha fazlasını elde etmek için ekibin güven duygusunu yükseltecek faaliyetlerde bulunmakta gecikmemelidir. Çünkü güven duygusunun olmadığı ekipler sürekli sorun çıkarmaya devam ederler… “Bir lider nasıl güven duygusu oluşturabilir?” sorusunun yanıtını merak edenler veya hatırlamak isteyenler önceki yıllarda yazmış olduğum bu yazıyı inceleyebilirler: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/ekiplerde-guven-duygusunun-onemi/613325)