İşte yeniden gerçekçi bir enflasyon raporu

Geçen Perşembe Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Erkan, 2023 TÜFE tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükselttiklerini, 2024 enflasyon tahminini ise yüzde 33 olarak açıkladı. Uzun bir aradan sonra teknik olarak iyi hazırlanmış, sorulara içi dolu cevaplar verilen, gerçekçi tahmin ve hedefler paylaşılan bir enflasyon raporu sunumu izledik. Yılsonu için yüzde 58’lik TÜFE beklentisi piyasa beklentisine yakın. Gelecek yılsonu için yüzde 33’lük beklenti, iç talepte çok keskin bir yavaşlama amaçlanmadığı algısı oluşturuyor. Bu, Başkan Erkan’ın kamuoyu ve basın ile ilk uzun soluklu buluşması idi. İçeriğinde katıldığınız ve katılmadığınız hususlar olabilir. Bununla birlikte ilk buluşma için Erkan’ın, yakın geçmişteki Enflasyon Raporu sunumlarına göre çok daha iyi bir performans sergilediğini kabul etmek gerekir. Negatif reel faizin tetiklediği dönemde, Türkiye hem cari dengesinde, hem bütçe dengesinde ciddi açıklar yaşadı. Son iki aydır, bozulan bu dengeleri yeniden rayına sokmak için adımlar atılıyor. PPK son iki toplantısında politika faizinde 9 puanlık artırıma giderken, ÖTV, MTV, KDV, kurumlar vergisi gibi ana vergi kalemlerinde de sıkılaştırma yönünde adımlar atıldı. KKM’ye getirilen zorunlu karşılıkların ardından, Merkez Bankası geçen salı, ticari kredi ve taşıt kredisi kullanımında menkul kıymet tesisi için gerekli kredi büyümesi oranlarını yarımşar puan düşürdü ve yüzde 2,5’e indirildi. Bunun yanında, şimdiye kadar 1,4 ve 1,8 puan olarak iki farklı oranda uygulanan TCMB politika faizini artırdığında, ihracat ve yatırım hariç ticari kredilerin faizlerinin daha hızlı yükseleceği bir dönemin önünü açtı. Ayrıca, gelecek aydan itibaren kredi kartları nakit çekim ve gecikme faizleri yükseldi. İhracat tarafına destek için reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki dönemde yeni vergi artışları planlanmadığını duyurdu. Bu, son haftalarda başlayan “zam” tedirginliği açısından uygun zamanlı bir açıklama oldu. Ancak, kur artışı nedeniyle maliyet ve fiyat artışları devam edecektir. Temmuz ayında üretim tarafındaki tüm güven endeksleri düştü. Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektöründe binde 6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe binde 9 azaldı. Endekslerdeki gerileme mevcut durumdan ziyade gelecek üç aya yönelik beklentilerdeki bozulmadan kaynaklandı.

FED ve AMB faizleri artırdı

FED, Mart 2022’den bu yana başlamış olduğu faiz artırım dizisinin 11. halkasını tamamladı. Faizler, çeyrek puanlık artışla 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Oybirliği ile alınan karar sonrasında Powell, sıkılaştırıcı para politikalarının bir süre daha devam etmesi gerekli olduğunu, gelecekteki toplantılarda faiz artırımı yapılması konusunda henüz bir karar vermediklerini, gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. FED’in bir sonraki faiz kararı eylül toplantısında verilecek. Avrupa Merkez Bankası da bir kez daha faiz artırırken, Başkan Lagarde resesyon pahasına enfl asyonla mücadele için faiz artırmaya devam edebileceklerini söyledi. Bu hafta temmuz ayı PMI, dış ticaret ve enflasyon verilerini gündemde olacak. Özellikle geçen ayki fiyat artışlarının tüketici fiyat endeksini nasıl etkilediği izlenecek.

YURT İÇİ

■ 1 Ağustos Salı 10:00:

Temmuz ayı PMI verisi

■ 2 Ağustos Çarşamba

10:00: Temmuz ayı geçici dış ticaret verileri

■ 3 Ağustos Perşembe

10:00: Temmuz ayı enflasyonu

YURT DIŞI

■ 31 Temmuz Pazartesi 12.00:

*Euro Bölgesi Temmuz enflasyonu

öncü *Euro Bölgesi 2. Çeyrek büyüme

■ 1 Ağustos Salı gün boyu:

PMI verileri