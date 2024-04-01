İstinye Park’ta Orjin’e ‘tek patron’luk kapısını Vahap Munyar tıkanan 8 madde açtı

ORJİN Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstanbul’daki İstinye Park’ı gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürmeyi düşünmeye başladığında yönetim ekibini topladı:

- Arkadaşlar, sadece İstanbul’daki İstinye Park’tan oluşan bir portföyle GYO kurmak istiyoruz. GYO’ya dönüşünce doğal olarak halka arz edeceğiz. Teknik ayrıntıları üzerinde çalışın, ona göre karar verelim.

Ekip teknik çalışmayı tamamladıktan sonra Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, konuyu ortakları Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları A.Ş.’ye götürdü. İstinye Park’ın yüzde 42’sine sahip Doğuş Turizm’in kurucusu Ferit Şahenk, 2020 yılında buradaki hisselerinin bir bölümünü Qatar Holding LLC’ye satmıştı. Qatar Investment Authority’ye (QIA) olan Qatar Holding LLC, bu ortaklıkla birlikte İstinye Park’ta yüzde 30 hissedar olmuştu.

17 yıldır Ferit Şahenk ve Doğuş Holding ortaklığından çok memnun olan, hiçbir sorun yaşamayan Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinye Park için kuracakları GYO’yu anlatırken Qatar Holding LLC’yi Doğuş Turizm’de temsil eden yöneticilerle yol almakta zorlandı.

Kurşun ve Yıldırım’ın hedefi, GYO’nun yönetimine de aynı ortaklık yapısını yansıtmaktı. Qatar Holding LLC’yi temsil eden yöneticiler, İstinye Park’ta hisselerinin yüzde 30’a denk gelmesine karşın, Orjin Grup’la eşit söz hakkını içeren bir modelde ısrarcı oldu.

Yıldırım ve Kurşun, Qatar Holding LLC yöneticilerine İstinye Park’ı şeffaf şekilde yönettiklerini yeniden anlattı:

- Ferit Şahenk’le 17 yıldır ortağız. Son 3 yıldır siz de işin içindesiniz. Şeffaf yönetim modelimizi siz de görmüş, anlamış olmalısınız.

Orjin Grup’un Doğuş Turizm’le İstinye Park GYO için gündeme gelen görüşmeleri, 8 maddede tıkandı. İş yol alınamayacak noktaya gelince Kurşun ve Yıldırım, istemeyerek Qatar Holding LLC yöneticilerine teklifte bulundu:

- İstinye Park’tan oluşacak portföyle kuracağımız GYO görüşmelerimiz tıkanmış görünüyor. Madem öyle hisselerinizi bize satın.

Doğuş Holding temsilcileri, Ferit Şahenk’in onayını alarak Kurşun ve Yıldırım’a kendi yaklaşımlarını iletti:

- Bu durumda bizim de hisselerimizi almanızı teklif ediyoruz. Katarlı ortaklarımızla birlikte biz de çıkalım İstinye Park’tan.

Hesaplar yapıldı, İstinye Park’a 1.2 milyar dolarlık toplam değer biçildi. Bu değer üzerinden Qatar Holding LLC ve Doğuş Holding’in payına düşecek ödemeler de hesaplandı.

Böylece Orjin Grup, piyasadaki daralmaya, ekonomideki sıkılaşma ve birçok sektörü, şirketi zorlayan sıkıntıya karşın, 31 Mart 2024 yerel seçimine 2 gün kala, 500 milyon dolar dolayındaki bir satın alma işlemine imza attı.

İki kadim ortak Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, imzalar atılıp, işlemler tamamlandıktan sonra kendi aralarında durum değerlendirmesi yaptı:

· Katarlı ortak İstinye Park’tan memnuniyetsizlikten değil, GYO ile ilgili görüşmelerde 8 maddede yaşanan tıkanma üzerine biz teklif edince çıktı.

· Katarlı ortak İstinye Park’a yaptığı yatırımdan geçen 3-4 yılda para kazanarak çıkmış oldu. Yani, memnun ayrıldılar.

Kurşun ve Yıldırım’a sektörden, piyasadan şöyle diyenler oldu:

- Yerli-yabancı birçok şirket yatırım konusunda çekimser davranıyor. Siz bu ortamda büyük bir işleme imza attınız.

Yanıtları, Türkiye’ye güvenden başka bir şey değildi:

- 1994, 2001, 2008… Biz ne krizler gördük… Ülkemize güveniyoruz. Türkiye, bu krizi de atlatır. Bir-iki yıl dişimizi sıkacağız.

Birçok AVM borçlarından dolayı bankalara geçerken, Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinye Park’ta fark yaratmayı başardı.

Bakalım Kurşun ve Yıldırım, “tek patron”lukla ve GYO yolculuğu ile nasıl bir strateji izleyecek?

YABANCILAR ÇOK SEVDİ

ORJİN Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstanbul İstinye Park’ın tek sahibi konumuna gelmeleri sonrasında yaptıkları açıklamada AVM’nin farkını şöyle ortaya koydu:

- İstinye Park markasının bilinirliği Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Her yıl dünyanın dört bir köşesinden çok sayıda yabancı turist ağırlıyoruz.

İşlem sonrası Kurşun ve Yıldırım’a sektör temsilcileri ve piyasadan şu soruyu soranlar oldu:

- Çok sayıda AVM sıkıntılı. Bazıları borçlarından dolayı bankalara geçti, geçiyor. Siz bu ortamda İstinye Park’ta böyle büyük bir işleme nasıl imza attınız?

Kurşun, İstinye Park’ın farklı olduğunu anlattı: - İstinye Park, klasik AVM’lerden öte bir yer. Yabancı turist ilgisi İstinye Park’ın farkını ortaya koyuyor.

Kurşun, ayrıca 3 gün önce yaptıkları açıklamada verdikleri bilgiyi de sektör temsilcilerine yineledi:

- İstinye Park’ta üst bölümde yeni bir alan açıyoruz. 4 bin 500 metrekarelik ticari ve yeme-içme alanı olacak. Önemli markalar ve restoranlar devreye girecek. O bölüm haziran ayında hizmete girecek.

İhracat gelirimiz kiloda 70 doları buluyor, ‘değersiz’ algısını hak etmiyoruz

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Oralçıoğlu, tedarikçileri, iş ortakları ve sektör temsilcilerini ağırladıkları iftarda kürsüye çıktığında şu saptamayı paylaştı:

- Hazır giyim sektörü algı problemi yaşıyor. Sektörümüz kendini ifade edemiyor…

Orakçıoğlu bu sözleri söylediğinde yan taraftaki masaya baktım. Orakçıoğlu’nun kurucu Başkanı olduğu Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya vardı.

Süleyman Orakçıoğlu’na ev sahipliğinde, Holding Başkan Yardımcısı Halidun Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu, Giresun’daki üretim şirketleri GİTEKS ve GİYSUN’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arar, Başkan Yardımcısı Hayrettin Gümüşkaya eşlik etti.

Süleyman Orakçıoğlu, hazır giyim sektörünün büyüklüğüne inandığını belirtip, kilo başına ihracata işaret etti:

· Türkiye’nin ortalama kilo başına ihracat geliri 1.5 dolar.

· Demir-çelik sektörünün kilo başına ihracat geliri 0.90 dolar.

· Makine sektörünün kilo başına ihracat geliri 4.80 dolar.

· Tekstil sektörünün kilo başına ihracat geliri 4.84 dolar.

· Otomotiv sektörünün kilo başına ihracat geliri 7 dolar.

· Elektrik, elektronik sektörünün kilo başına ihracat geliri 8 dolar.

· Hazır giyim sektörünün kilo başına ihracat geliri 16 dolar.

Hazır giyim sektörünün markalı ihracatına kendi markalarından örnek verdi:

- Bizim yurt dışındaki mağazalarımıza yaptığımız ihracata kilo başına ihracat gelirimiz 40-70 dolar arasında değişiyor. Ardından ekledi:

- Hazır giyim, “değersiz sektör” algısını hak etmiyor. Moralimizi bozmayalım, kendimizi kamuoyuna daha iyi anlatmaya başlayalım.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) önceki Başkanlarından, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önceki başkanvekillerinden, BMD’nin de kurucu başkanı Süleyman Orakçıoğlu, çağrısıyla sesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e duyurmak ister gibiydi…