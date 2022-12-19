İTÜ’lü olmak ilk sipariş yolunu açtı, ürettiği vinçler 90 ülkeye uzandı

TED Ankara Koleji’nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’nden mezun olan Önder Bülbüloğlu, kendi işini kurmak üzere ilk adımı 1985 yılında vinç bayiliği ile attı.

Bülbüloğlu’nun vinç pazarlamak için ilk çaldığı kapı da İTÜ’nün önde gelen mezunlarından İdris Yamantürk’ün kurduğu Güriş İnşaat oldu. Güriş’te vinç pazarlamak üzere karşısına ilk oturduğu kişi de Yüksel Erakay’dı:

- Gel otur karşıma, kendini anlat. Kimsin, ne yapıyorsun?

Erakay, sorularına aldığı kısa yanıttan sonra kararını bildirdi:

- Bursa’daki bir proje için 30 tonluk vinçe ihtiyacımız var. Bu işi sana veriyorum. Şimdi git Oktay Bey’in yanına. Sana 2.7 milyon lira ödesin.

Bülbüloğlu, Oktay Beyin yanında soluğu aldı:

- Beni Yüksel Bey size yönlendirdi. Bana 2.7 milyon lira ödemenizi söyledi.

Oktay Bey, makbuz ve banka hesabı sordu, Bülbüloğlu ikisinin de hazır olmadığını çaktırmamaya çalıştı:

- Efendim ben makbuzumu alıp geleyim.

Hızlıca tanıdık bir matbaaya koştu, ilk makbuzunu hızlıca bastırdı. O arada banka hesabı da açtı. Heyecanla nişanlısını aradı:

- Para kazanmaya başlıyorum. Artık evlenebiliriz.

İlk siparişini Güriş’ten alınca şu kanı aklına yerleşti:

- En büyük sermayem eğitimim. İTÜ mezunu olmam Güriş’te benim için kapıların açılmasını sağladı.

Bülbüloğlu, Bülbüloğlu Vinç Sanayi’nin temellerinin atıldığı günleri şirketinin hisselerini halka arza hazırlığı vesilesiyle buluştuğumuzda anımsadı:

- Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVS), ikisi Ankara’da biri Düzce’de olan 3 fabrikada ürettiği vinçleri 90 ülkeye ihraç ediyor. Toplam satışlarımız içinde ihracatın payı dönem dönem yüzde 45’i buluyor.

Önder Bülbüloğlu, BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan kızı Beril Bülbüloğlu’nun eşlik ettiği buluşmada 33 ülkede satış teşkilatlarının olduğunu belirtti:

- ABD ve Almanya’da kendi şirketimiz var. Ürettiğimiz vinçleri Yeni Zelanda’ya, Avustralya’ya kadar gönderiyoruz. Finlandiya’da, Norveç’te, Rusya’da, Hollanda’da varız.

Avustralya’dan aldıkları siparişin 800 bin dolar düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Yurt dışından gelen siparişler 23 milyon doları buluyor. Bu yılı 50 milyon dolar civarında ciro ile kapatacak gibi görünüyoruz. Yani, 1 milyar liralık bir ciroya ulaşacağız.

Bir çok sektörde özellikle ihracat kaynaklı yavaşlamadan söz edilirken Bülbüloğlu, büyüme hedeflerini paylaştı:

- 2023’te yüzde 30, 2024 yılında da yüzde 50 üretim artışı bekliyoruz.

Ürettikleri vinçlerin kullanıldığı alanlardan örnekler sıraladı:

- Yapı Merkezi’nin Afrika ülkelerindeki işlerinin çoğunda bizim vinçlerimiz kullanılıyor. Savaş uçağımızın hazırlık aşamalarında, milli gemimizin inşasında, TOGG’da bizim vinçlerimiz hizmet veriyor.

Beril Bülbüloğlu araya girdi:

- Boeing fabrikasında, Yusufeli Barajı’nda, Senegal’deki stadyumda, Londra’daki hızlı tren projesinde vinçlerimiz kullanılıyor.

Önder Bülbüloğlu, toplam 900 persanelin görev yaptığı şirkette, 36 kişinin çalıştığı bir Ar-Ge merkezlerinin olduğunun altını çizdi:

- Bir yandan bizim ekiplerimiz vinçlerde yenilikler geliştiriyor, diğer taraftan sipariş üzerine de özel üretimler yapıyoruz. Ürettiğimiz vinçlerin taşıma kapasitesi 100-700 ton arasında değişiyor. Yakın zamanda gemi yükleme vinçleri üretimine de yöneldik.

Önder Bülbüloğlu, 1985’te temsilcilikle adım attığı vinç işinde, Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasına girdi. İhracatıyla 90 ülkeye kadar uzandı.

Bu noktada, “halka açılmanın zamanıdır” diyerek düğmeye bastı…

Başkent OSB’deki yeni fabrika Nisan 2023’te devreye girecek

BÜLBÜLOĞLU Holding ve BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu, 5 ay önce Başkent OSB’de yeni fabrika yatırımına başladıklarını belirtti:

- Kapasite artırmaya ihtiyacımız vardı. Sincan OSB’deki fabrikamızın yakınında uygun yer yoktu. Başkent OSB’de yatırıma başladık. Yeni fabrikamız Nisan 2023’te devreye girecek. Yeni fabrika ile kapasitemiz ve üretimimiz ikiye katlanacak.

Başkent OSB’deki yatırımın 230 milyon lira düzeyinde olacağını belirtip halka açılma konusuna geçti:

- Şirketimizin değeri 1.5 milyar lira düzeyinde hesaplandı. Yüzde 30’luk halka arz planlanıyor. Ben şahsi olarak yüzde 3 açıyorum. Kalan yüzde 27 şirketimizin hisseleri. Hisselerin yüzde 60’ının bireysel, yüzde 30’unun kurumsal, yüzde 10’unun yabancıya satışı hedefleniyor.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanımı konusunu da şöyle açtı:

- Halka arzdan sağlanacak kaynağın yüzde 40’ını yeni fabrika inşaatının tamamlanmasında, yüzde 30’u makine ve teçhizat alımlarında kullanılacak. Kalan yüzde 30’luk bölüm ise işletme sermayesine eklenecek.

Deniz Gezmiş’e o fotoğraftaki parkayı ben vermiştim

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sosyal İşler Komisyonu'nun ziyaret ettiği kıdemli gazeteciler arasında TGC’nin önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever de vardı.

Ziyarete Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Hüseyin Irmak, üyeler Nevin Akkaya ve Yasemin Arpa ile birlikte katılan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Ergin Konuksever ile sohbeti kaydedip, daha sonra bazı mesajlarını yazdığı haberde paylaştı:

- Ergin Konuksever, Türkiye’nin ilk savaş muhabirleri arasındaydı. Arap-İsrail savaşlarını, Irak-İransavaşını, Irak-ABD savaşını, 1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı fotoğrafladı.

Ergin Konuksever, TGC Sosyal İşler Komisyonu ekibine kendisinin çektiği Deniz Gezmiş’in ünlü parkalı fotoğrafını gösterip, şunları anlatmıştı:

- O zamanlar NATO’da görev yapan subay arkadaşlarım vardı. Parka getirirlerdi. Onlardan biri de Deniz’in payına düştü. 17 Mart 1971’de Deniz’i aylar sonra görmüştüm. Konuşmak istedim ama onu hızla götürdüler. Sadece deklanşöre basabilmiştim.

Sibel Güneş, ziyaret sonrası yazdığı haberde şu bilgilerin de altını çizdi:

- İstanbul Harbiye’deki Askeri Müze’de Ergin Konuksever’e ayrılmış bir köşe bulunuyor. Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullandığı fotoğraf makinesi, savaş sırasında getirdiği bazı eşyalar orada sergileniyor. Deniz Müzesi’nde de Konuksever’in Kıbrıs’tan anı eşyaları yer alıyor.

Ergin Abinin vefat haberini TGC’den gelen mesajla öğrendim. Ardından Muammer Elveren’den Olay Tan’a, Bengüç Özerdem’den Ramazan Öztürk’e, Olay Tan’dan Fuat Kozluklu’ya, Musa Alioğlu’na kadar birçok meslektaşım Ergin Abi ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, çok anlamlı, içten mesajlar yazdılar.

85 yaşında vefat eden Ergin Abiyi dün son yolculuğuna uğurladık.

Mekanın cennet olsun Ergin Abi…