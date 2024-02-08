“İyi Şirket” olmaya hazır mısınız?

ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu sosyal inovasyon platformu imece, etki ekosistemi için değer yaratacak bir programı hayata geçiriyor.

Sosyal girişimler ve gençler başta olmak üzere; toplumsal, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm üretmek isteyen toplulukları ve bireyleri çeşitli etkinlikler ve programlarla bir araya getiren imece bu kez, Türkiye’de sürdürülebilirliğe önem veren iyi şirket sayısını artırmak ve Türkiye’deki etki girişimlerini global geçerliliği olan sertifikasyonlarla buluşturup küresel bilinirliği sağlamak üzere önemli bir programa imza atıyor.

imece yürütücülüğünde, Zorlu Holding’in ana partnerliği, B Lab Europe ve S360’ın stratejik partnerliği ile ATÖLYE’nin komünite partnerliğinde 9-10-11 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “B Corp Bootcamp” programı, ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetim) kapsamına uygun olarak faaliyetlerini yürütmek isteyen girişimlerin rehber alabileceği bir program olarak konumlanıyor. Programın yaratmak istediği değişimi S360 CEO’su Kerem Okumuş ve imece Direktörü Zeynep Erdoğan ile konuştuk:

“İş dünyasında pozitif değişimi teşvik eden, şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını ön planda tutmalarını sağlayan B Corp sertifikası global ölçekte yaygınlık kazanıyor. S360 olarak kuruluş vizyonumuz özel sektörün iş modellerini etki odaklı dönüştürmek. Bu vizyonun B Corp hareketinin felsefesiyle örtüştüğü inancıyla 2014 yılından bu yana B Corp sertifikalı şirketler arasında yer alıyoruz. Mevcut olarak Türkiye merkezli 8 adet B Corp sertifikalı şirket bulunuyor, bir yandan henüz sertifikasını almamış ancak başvuruda bulunmuş ve süreci devam eden birçok şirket de var. Türkiye, B Corp’un gelişmekte olan pazarlar arasında en öncelikli odaklandığı ülkeler arasında. Bunun yanı sıra sertifikalı şirket sayısıyla birlikte B Corp hareketinin gelişimi için en önemli konulardan biri şirketlerin bu platformun sunduğu öz değerlendirme aracını etkilerini ölçmek için kullanmaları. Bu bakış açısının da şirketler arasında giderek yaygınlaştığını söylemek mümkün.

Özellikle son dönemde sayısı gittikçe artan sosyal girişimlerle birlikte Türkiye’de B Corp hareketine yönelik ilginin giderek arttığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte B Corp gerekliliklerine uyum sağlamak üzere aksiyon alan daha geleneksel ve büyük ölçekli şirketlerin de sayısı başta iştirakleri ile olmak üzere artış gösteriyor. S360 olarak bu dönüşümdeki en önemli faktörler arasında şirketlerin liderlerinin süreci sahiplenmeleri ve sürece iç paydaşlarının dahiliyeti olduğuna inanıyoruz. Stratejik kararlar alınmadan önce uygulamaya alınacak çalışmaların, departmanlar, roller ve hiyerarşik yapılar bir kenara bırakılarak herkes tarafından içselleştirilmesi gerekiyor. Değerlendirme süreci dahilinde farklı alanlarda birçok performans göstergesi sorgulanıyor, bu göstergelerin sürdürülebilir bir şekilde gelişim gösterebilmesi için kolektif bir efor sarf edilmesi gerekiyor. Amaç odaklılık ve etki açısından gereklilikleri yerine getiren ancak bir girişim olarak tüzel kişiliğini beyan edemediği veya finansal olarak yeterli güce sahip olmadığı için zorlanan şirketlerin desteklenmesi ile Türkiye’de B Corp hareketinin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.”

İMECE DİREKTÖRÜ ZEYNEP ERDOĞAN

B Corp iş dünyası için sorumlu bir dönüşüm hareketini teşvik ediyor

“imece olarak kurulduğumuz günden bu yana, Türkiye’de sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak, değişim öncüsü birey ve kurumları desteklemek için çalışmalar yürütüyoruz. B Corp topluluğu iş dünyası için sorumlu bir dönüşüm hareketini teşvik ederken, biz de Türkiye’de bu hareketin gelişimini desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda, sosyal inovasyonun dönüştürücü gücünü kullanan girişimlerin ‘iyi şirket’ olma yolculuklarına eşlik eden adımlar atacağız.

Program kapsamında bir hafta içerisinde 50’ye yakın girişimden başvuru aldık. Başvurular; tekstil, gıda, tarım, döngüsel ekonomi, sağlık, eğitim, yapı, tasarım, medya, sürdürülebilir organizasyon ve iş geliştirme gibi geniş bir sektör yelpazesine yayılıyor. Hem sosyal girişimlerin, hem de iş dünyasını ve sektörlerini dönüştürebilecek etki girişimlerinin başvuruları mevcut. Ayrıca program başvuru dönemi içerisinde düzenlediğimiz ‘İyi Şirket Olmaya Giden Yol: B Corp Hareketi’ başlıklı imece dialogues etkinliğinde de hem katılım, hem konuklarımıza gelen sorular perspektifinden hedef kitlemizden yoğun bir ilgi gördük. B Corp olmak isteyen ancak nereden başlayacaklarını bilemeyen girişimleri B Corp Bootcamp başvuru süreçleri ve programın önemi konusunda bilgilendiren bir etkinlik oldu. Başvuruların değerlendirilmesi ve seçimi; girişimin kendi sektörünü dönüştürme gücü, etkisinin ölçeklenme potansiyeli ve B Corp sertifikasının şirket ve komünitesine olan faydası göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda program katılımcısı olarak belirlenen girişimler Aposto, beije, Fomilk, Harcy, Kızlar Sahada, Nivogo, Onaranlar Kulübü ve Toyi oldu. Bu 9 girişim; dijital medya ve teknoloji, hijyen ve sağlık, gıda, inşaat ve malzeme, toplumsal cinsiyet eşitliği, tekstil, tasarım hizmetleri ve oyuncak gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor."

B Corp’lar dünya için en iyi olmayı amaçlıyorlar

B Corp hareketi özünde kâr ve etki arasında bir denge kurarak dünya için en iyi çözümleri sunmayı hedefleyen şirketleri ortak bir misyon etrafında bir araya getiriyor. B Corp’lar, iş modellerini dönüştürmeden sistemsel dönüşümün ve kapitalizmin gerçek anlamıyla onarımının mümkün olmadığına inanan bir iş dünyası topluluğu. B Corp sertifikalı şirketler sundukları ürün ve hizmetlerle ya da inovatif iş süreçleri ile etkiyi odaklarına almayı taahhüt ediyorlar. Sadece sektörün ve dünyanın en iyisi olmak değil, dünya için en iyi olmayı amaçlıyorlar. Bugün, B Corp hareketinin bir parçası olan, 95 ülkeden ve 161 farklı sektörden 8.100’ün üzerinde şirket bulunuyor. Alışılmışın ötesinde çalışmaları ile fark yaratan bu şirketler daha kapsayıcı, eşit ve yenileyici bir ekonomi yaratmakta küresel pazarlara liderlik ediyorlar.