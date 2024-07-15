Paris 2024, Paris Anlaşması hedeflerine uygun ilk Olimpiyat

Günümüzde şehirler, küresel iklim sorununa yerel çözümlerin bulunabileceği çok önemli bir konuma sahip. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının bölgeleri uzun vadede dönüştürmek ve mümkün olduğunca çok insanı sorumlu bir yaklaşıma dahil etmek için eşsiz bir fırsat olduğuna inanan WWF Fransa da, bu noktadan hareketle Paris 2024 teklif komitesi ile stratejik bir ortaklığa girdi.

Ortak hedef ise şöyle tanımlandı: “Ekolojik dönüşümü hızlandıran, şehirleri ve yaşam tarzlarını yeniden keşfetmeye yardımcı olan, olumlu çevresel etkiye sahip Olimpiyatlar düzenlemek.” Sporcuların antrenman yapmak için temiz hava ve doğaya ihtiyaçları olduğu tartışılmaz, ancak paradoksal olarak spor ve çevre her zaman bir arada bulunmuyor. Özellikle de sporcuları, gazetecileri ve ziyaretçileri genellikle uçakla taşıyan ve büyük miktarlarda maddi kaynak tüketen büyük küresel spor etkinlikleri söz konusu olduğunda.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar, konaklama ve ulaşım açısından büyük bir hareketlilik kaynağı oldukları için bu kuralın bir istisnası değil. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenleniyor.

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’te, 2024’te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. 120 ülke liderinin katılması beklenen açılış seremonisini dünya genelinde 1 milyar kişinin izleyeceği öngörülüyor. Olimpiyatları 30 bin civarında basın mensubu takip edecek.

Spor ve şehir planlamasını çevre ile uzlaştırmak

WWF uzun yıllardır spor ve çevrenin yanı sıra sürdürülebilir kentsel planlama ile ilgili konularda önemli çalışmalara liderlik ediyor. 2006 Torino Kış Oyunları organizasyon komitesini desteklemesi ve Londra’daki 2012 Oyunlarının organizasyonunda yer alması bunlardan bazıları.

WWF için Olimpiyatlar iki yönlü bir meydan okumayla eş anlamlı: Oyunların hazırlıklarını ev sahibi şehirler için ekolojik bir dönüşüm sürecinin parçası haline getirerek ilgili bölgeler için olumlu bir miras bırakmalarını sağlamak ve spor ile çevreyi birbirlerine hizmet edecek şekilde yeniden birbirine bağlamak. Paris Anlaşması’nın hedefl eriyle uyumlu ilk Olimpiyat” niteliğine sahip olan Paris 2024 de, ekolojik dönüşümünü hızlandıracak bir çevresel etki yaratmayı hedefliyor.

Şeffaf bir ortaklık

Şubat 2016›da Paris 2024 Teklif Komitesi, sürdürülebilir kalkınmayı önceliklerinden biri olarak teyit etti ve 24 kişiden oluşan bir Çevresel Mükemmellik Komitesi kurulmasına öncülük etti.

Komitenin başkanlığına, kendini çevreye adamış bir spor kadını olan Tony Estanguet ve WWF Fransa Başkanı Isabelle Autissier getirildi. Oyunların bölge ve sakinleri için bir fırsat olduğunun bilincinde olan WWF Fransa, kendi ekipleri ile teklif komitesinin ekiplerinin teklifin çevre stratejisini belirlemek üzere birlikte çalışması koşuluyla bu teklifi kabul etti. Paris 2024’ün Londra 2012’nin izinden gitme konusundaki samimi arzusunu ortaya koyan Oyunların konseptinin halihazırda tanımlanmış olması bu kararı kolaylaştıran etkenlerden biri oldu.

Bu konsept, sürdürülebilir Oyunların temellerini atmış olmasından dolayı son derece önemli: Oyunların yüzde 95’in mevcut ve geçici mekanlarda gerçekleşmesi, bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayan inşaat ve kompakt mekanlara verimli bir ulaşım sisteminin sağlanması. Mayıs 2016’da WWF Fransa ve Paris 2024 ortaklıklarını resmileştirdi.

Bu ortaklık, WWF Fransa ekiplerinin teklifin çevre stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmasını ve Isabelle Autissier’in Çevresel Mükemmellik Komitesi’ne başkanlık etmesini sağladı. Bu ortaklık sayesinde Paris 2024, somut bir örneği olduğu WWF Fransa’nın “Kentleri Yeniden Keşfetmek” girişimini destekledi.

Cinsiyet eşitliğinden, eko-köye kadar çok sayıda ilke imza atıyor

Nisan ayında görüşmüş olduğumuz Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, Paris Olimpiyatları’nın, cinsiyet eşitliği ve katılımcılık açısından çok önemli ilklere imza attığını; yüzde 50-50 erkek-kadın sporcu katılımı sağlandığını söylemişti. Paris Olimpiyatlarındaki bir diğer ilk ise, halkın katılımına açık maraton yarışı düzenlenmesi olacak. Fransa’da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.

Ducroquet, Paris 2024 için 1 milyar Euro yatırım yapıldığını söylerken, Paris 2024’ün önemli başlıklarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti. Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olmayı hedefliyor.

Oyunlar boyunca kullanılacak olan tesislerin yüzde 95’inin mevcut tesisler olduğunu ifade eden Ducroquet, Olimpiyat köyünün, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında tasarlanan bir “eko köy” olacağını da ifade etti. Paris 2024 aynı zamanda, yenilenebilir enerji kullanımının yanı sıra, ulaşım ve bisikletle erişilebilen tüm alanlar ile sera gazı emisyonunu Londra 2012’ye kıyasla yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor.