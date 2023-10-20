İzmir’den yayıncılık sektörüne armağan: İzBB Yayınları

Çok sevdiğim İzmir’e bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılında yayın dünyasına kazandırdığı yayınevinin tanıtım toplantısı için gittim. 17 Ekim’de, çıkardıkları ilk 17 kitabın tanıtımı yapıldı. Belediye şirketi olan İzelman bünyesinde daha önce 140’ın üzerinde kitap yayınlamışlar, ama 1991’den bu yana kitap dergisi hazırlayan biri olarak bana ne yazık ki ne kitaplar gönderilmişti ne de haberleri… İşte bu nedenle de bu toplantı önemliydi. İzBB Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni 40 yıllık dostum Raşit Çavaş’la birlikte olması gerektiği gibi ulusal tanıtım ve dağıtım prosedürü başlatılmıştı. Kitaplar, artık kitapçılarda bulunacak, internet ve yayınevi sitesinden satışı gerçekleştirilecekti. Söz konusu olan, İzmir’den yola çıkmış bir ulusal yayıneviydi. Satış rakamları da mümkün olduğunca genel kitap fiyatlandırmalarının altında olacaktı… Zaten Başkan Tunç Soyer de 4,5 yıldır İzmir’in sanat şehri olması için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyerek “yayıncılık alanında İzmir için yeni bir sayfa açıyoruz. Bu çalışmayı başlatmak uzun yıllar gurur duyacağımız bir İzmir eseri olarak tarihteki yerini alacak” diyordu.

Kitapları İzmir’in dört bir yanında bulunan belediye kütüphanelerin ve Kitap Kafeler’inden bu de edinmek ve okumak da mümkün olacaktı... Gençler ve İzmirliler yayınevinin çıkardığı tüm kitaplara kolaylıkla ulaşabileceklerdi. Etkinlik öncesi sohbet ettiğim İzelman AŞ Genel Müdürü Burak Alp Ersen anlatmıştı bu gelişmeleri. Lansman öncesi bir Kitap Kafe’deydik; gençler kitap okuyor, ders çalışıyorlardı. Sıcak, soğuk içecekler mümkün olduğunca onların bütçeleri düşünülerek belirlenmişti. Burak Bey, şu an dört olan Kitap Kafe’lerin sayısını yakın dönemde 10’a çıkarmayı planladıklarını söylüyordu.

Başkan Soyer ise kürsüye geldiğinde şeyle diyecekti:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir’i odağına alan sanat, tarih, arkeoloji, edebiyat ve akademik yayınlarıyla İzmir’deki yaşamımıza dahil oluyor. Bugün ilk 17 kitabımızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları arasında yer alan prestij kitapları, bize şehrimizi derinlemesine tanıma imkânı sunuyor. Amacımız kısa süre içinde yayın kataloğumuzu genişleterek İzmir’e dair düşünen ve üreten araştırmacıların, akademisyenlerin ve okurların ilk başvurdukları bir yayınevi haline gelmek.”

İzBB Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Raşit Çavaş da yayın dünyasına İzmirli bir yayınevi kazandırdıklarını belirtecek, “İzmir’de artık önemli bir yayınevi var. Sayın Başkan’ın bu arzusu için çok çalışıldı, İzelman kurumunun çatısı altında çekirdek bir kadroyla, sadece beş kişiyle beş ayda 17 kitap hazırlandı. Tabii bu arada, dokuz kişilik yayın kurulu, çok tartışmalı, titiz araştırmalarla bu kitapları seçti. Takdim ettiğimiz 17 kitap dışında 23 kitap daha var. 2024 yılı sonunda İzBB Yayınları’nın 50. kitabını yayımlamış olacağız. Elimizden geleni yaptık. Kitaplarımız ciddi fikir tartışmaları ile ortaya çıkıyor” diyecekti.

Çavaş, APİKAM’ın Kent Kitaplığı ve Akdeniz Akademisi’nin yayınlarının da İzBB Yayınları’nın çatısı altında olacağını, belediye birimlerinin de yayınlarının tek elden ve bu çatı altında profesyonelce yapılacağını da sözlerine ekleyecekti.

İzBB Yayınları'ndan çıkan kitaplar şunlardı:

“26 Ağustos’tan 9 Eylül’e İzmir Zaferi” (Erkan Serçe)”, “Gezerek İzmir” (Duygu Özsüphandağ Yayman-Ömer Çam), “İzmir’in Yaşayan Yüzü” (Murat Kaptan) prestij kitapları, “İzmir Hikâyeleri” (Halid Ziya Uşaklıgil), “Ben Unutmadan” (Tarık Dursun K.), “Eski Aşkları Sorarsanız” (Ali Rıza Ertan) edebiyat boy ile “Mondros’tan Kurtuluşa İzmir” (Mevlüt Çelebi), “Esat İleri ve Hayatı” (Selin Ezel Çakar), “İzmir Radyosu” (Nurçay Türkoğlu), “Ayrımcılığa ve Nefret Söylemine Karşı Kapsayıcı Bir İzmir İçin Yol Haritası” (Melek Göregenli – Sevda Alankuş) akademik boy kitapları.

İzmirli yazar Tarık Dursun K.’nın “Tonton Nine”, “Aliş ile Maviş”, “Cici Bici Tavşan”, “Altın Beşik”, “Leylek Bacaklı Ceylan” masallarıyla İnci Becerik’in “Kahkahacı Pelikan” adlı hikâyesi çocuklar için resimlenmiş kitapları. Ayrıca “Cumhuriyetin II. Yüzyılında Kültür ve Sanatın Geleceği Sempozyumu” bildiri kitabı.

Kitapları tek tek inceleme fırsatı buldum. Tam anlatıldığı gibi basılanların önemli bir bölümü İzmir’in gelecek yüzyıllarına yazılı belge olacak, miras niteliğinde çalışmalar. Yayınevinin diğer kitaplarına baktığımızda ise şunları söylemek mümkün:

Gençlere ve çocuklara doğru, nitelikli bilgilerin düzgün Türkçeyle ulaştırılmasına öncülük etmek; kent ve ülke tarihine, kültür-sanat yaşamına ilham verecek birçok eseri okuyucuyla buluşturmak; kitapseverler için eşsiz koleksiyonları profesyonel yayıncılık anlayışıyla sunmak hedefiyle basılmışlar.

Heyecanla hazırlanacak kitapları bekliyor olacağım, yeni yayınevi hepimize hayırlı olsun…