Japon turist 30 bine indi, seyahat uyarısında yumuşama bekliyoruz

TÜRKİYE’nin Tokyo (Japonya) Büyükelçisi Korkut Güngen, 2.5 yıl önce bu görevine başladığında ülkemize gelen Japon turist sayısını merak etti:

- Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2012 yılında rekor kırmış, 200 bin kişiye ulaşmış. 2016’dan itibaren inişe geçmiş.

Japonlar’ın kültür turizmi ağırlıklı ülkeleri ziyaret ettiğini irdeledi:

- Japon turistler, gittikleri ülkelerde kişi başına daha yüksek harcama yapıyorlar. Türkiye için de aynı şey geçerli. Ancak, COVID-19 pandemisi öncesi Japonya’dan ülkemize gelen turist sayısı 103 bin kişiye inmişti.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun davetiyle gittiğimiz Tokyo’da Büyükelçimiz Korkut Güngen’le sohbet fırsatı yakaladık.

Güngen, ülkemize gelen Japon turist sayısındaki dramatik düşüş üzerinde durdu:

- Geçen yıl Türkiye’ye gelen Japon turist sayısı maalesef 30 bine kadar indi. Japon turistlerin daha çok Roma ve Madrid’e gittiklerini gözlemliyoruz.

Bu dramatik düşüşte Japonya Hükümeti’nin yaptığı güvenlik uyarılarının etkili olduğunu belirtti:

- Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, Japon turistlerin ilgisini çekecek önemli tarihi, kültürel varlıklarımız arasında yer alıyor. Ancak, Japonya Hükümeti, Suriye sınırına yakın bölgelere seyahat konusunu yüksek frekanslı uyarı listesinde tutuyor.

İstanbul’a dikkat çekti:

- İstanbul bile güvenlik açısından Japonya’nın uyarı listesinde duruyor. Tamam, düşük yoğunluklu bir uyarı ama var.

Turizm acentelerinin güvenlik uyarılarını ciddi şekilde dikkate aldığını vurguladı:

- Japonlar da güvenlik konusunda çok hassas. Yapılan uyarılar, Türkiye’ye seyahat planlarını doğrudan etkiliyor.

Türkiye’nin söz konusu uyarı listelerinden çıkarılması için Japonya’daki ilgili makamlarla görüştüklerini kaydetti:

- Japonya’nın ilk aşamada İstanbul’la ilgili düşük yoğunluklu uyarısını tümüyle kaldırmasını bekliyoruz. O yönde sinyaller alıyoruz.

Bu noktada Japonya’daki Türk nüfusunu merak ettik, anlattı:

- Bizim kayıt ve bilgilerimize göre 6 bin dolayında Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu vatandaşımız Japonya’da yaşıyor.

Bunların 3’te birinin Japonya’ya iltica başvurusu olduğunu aktardı:

- Burada ilginç bir iltica süreci işliyor. Reddedilen tekrar tekrar iltica başvurusu yapabiliyor. Başvurularla Japonya’da kalış süresini uzatanlara rastlıyoruz.

Ardından şu soruna değindi:

- Sayıları 8-10’u geçmese de vatandaşlarımızdan asayiş sorunu yaratanlarla ilgili şikayetler alıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Palandöken’den Beyoğlu’na, Diyarbakır Sur’dan Çanakkale Troya’ya kadar “Kültür Yolu Festivali” programlarını adım adım ülke geneline yaygınlaştırıyor.

Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) üzerinden bu festivallere yurt dışından medya mensupları, sosyal medyada öne çıkan isimleri davet ediyor.

Bu festivallere Japonya’dan medya mensubu davetinin sıklaştırılması, Türkiye ile ilgili uyarı listelerini yeniden gözden geçirmelerinde etkili olabilir değil mi?

253 Japon firmasının Türkiye’de faaliyeti var

TÜRKİYE’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, 253 Japon firmasının Türkiye’de faaliyetlerinin olduğunu belirtti:

- Japonya’nın bütün büyük firmaları Türkiye’de iş yapıyor. Ya doğrudan yatırımları var ya da bölge üssü gibi çalışan ofisleri bulunuyor. Japonya’nın finans kapasitesi çok ciddi boyutlarda.

Türkiye-Japonya arasındaki dış ticaret hacmine dikkat çekti:

- Yıllık 4.5-5 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var. Bunun sadece 500 milyon doları bizim ihracatımızdan oluşuyor. 4.5-5 milyar dolarlık dış ticaret aramızdaki iyi ilişkileri yeterince yansıtmıyor. Ayrıca, bizim ihracatımızın büyümesi gerektiği görülüyor.

Karsan, elektrikli minibüs satacak

TÜRKİYE’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya’nın Türkiye’den somon ve orkinos başta olmak üzere gıda ürünleri aldığını bildirdi:

- Japonya’ya gıda ürünü ihracatımızı artırmalıyız. Ayrıca, sanayi ürünü ihracatına odaklanmalıyız.

Bu noktada Karsan’a işaret etti:

- Karsan, Japonya’ya elektrikli minibüs ihraç etmek üzere adımlarını attı. Aralık ayında burada tanıtım yapmalarını bekliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Japon firmalarla Türk firmalarının 3’üncü ülkelerde işbirliklerini artırmalarını arzu ediyoruz.

ANA, 2024’te İstanbul’a sefer düzenleyebilir

TÜRKİYE’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun Tokyo’daki temaslarına değindi:

- Gündemlerinde Japon havayolu şirketi ANA’nın İstanbul’a uçmaya başlaması konusu vardı. Belki 2024 yılında ANA’nın İstanbul’a uçuşu başlayabilir.

Depremzedeye yardım rekorunu Japonlar kırdı, açık fark attı

TÜRKİYE’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen’le sohbetimizi Elçilik 3’üncü Müsteşarı Alphan Yahya Özlük ve Basın Müşaviri Özge Maruyama eşlik etti.

Güngen, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra Türkiye’nin dünyadaki tüm büyükelçiliklerinin depremzedeye yardım hesabı açtığını anımsattı:

- Dışişleri Bakanlığımız toplanan yardımların miktarını açıklamayı uygun bulmuyor. O nedenle rakam paylaşamıyorum. Ancak, şunu belirteyim ki, Tokyo Büyükelçiliğimizin açtığı hesap rekor kırdı, açık ara fark attı.

Alphan Yahya Özlük’e döndü:

- Hesabı duyurduğumuz tweet’imizin görüntülenme sayısına bakar mısın?

Özlük, bakıp son durumu paylaştı:

- 34 milyon etkileşim görünüyor…

Güngen, Japonya halkının hesaba para yatırmayı sürdürdüğünü kaydetti:

- Japonya’nın doğusunda 2011 yılındaki 9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen tsunami Fukuşima Nükleer Santrali’nde kazaya yol açmıştı. Bölgeye giden AFAD ekibi risk alarak 3-4 hafta kalmış, halka yardım etmişti. Japonlar, bunu unutamıyorlar.

Japonlar’dan sıkça duydukları sözün altını çizdi:

- Japonlar, “2011’deki deprem felaketinde siz bize çok yardım etmiştiniz”diyorlar. Burada yardım rekoru kırılmasında 2011’de AFAD’ın Fukuşima bölgesindeki kurtarma çalışmalarının rolü var sanıyorum.

Hanım bağırınca ben sustum, ben bağırınca hanım sustu, formül bu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CVK Park Bosphorus Hotel’de Gülay-Atila Efe çiftinin kızı Gülbin ile Hülya-Halil İbrahim Çevik’in oğlu Sefa’nın nikahını kıydıktan sonra yeni evli çifte en önemli tavsiyesini aktardı:

- Evlatlarınıza Atatürk’ü öğretin.

İmamoğlu, Çevik Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik ve ailesiyle yakınlığı dikkatleri çeken Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’a ricada bulundu:

- Lütfedip evlilik cüzdanını yeni evli çifte siz verir misiniz?

Ablası ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’le birlikte nikahı izleyen Rahmi Koç, sahneye çıkınca yeni evli çifte tavsiyesini İsmet İnönü’den alıntıyla iletti:

- İsmet İnönü’ye sormuşlar, “Paşam, Mevhibe Hanım ile evlilikte 50’nci yılı doldurdunuz. Bunun sırrı nedir?”. İnönü, “Hanım bağırınca ben sustum, ben bağırınca hanım sustu. İşin sırrı ve formülü budur” demiş.

Gülbin-Sefa Çevik çiftinin nikah-düğün buluşmasında Halil İbrahim Çevik, oğulları Kubilay Çevik ve Mustafa Selçuk Çevik ile birlikte iş dünyasında ağırladıkları isimlerden bazıları şöyleydi:

● İsmail Gülle, Rüstem Çetinkaya, Talha Özger, Burak Önder, Serdar Urfalılar, Ali Büyükdağ, Mahmut Çevik.