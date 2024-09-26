KAGİDER’in Sürdürülebilirlik Raporu’ndan notlar

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), bugün İstanbul Raffles Otel’de düzenlenen benim de katıldığım basın toplantısıyla Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kabul ettiği 25 Eylül 2015 tarihinin yıldönümünde gerçekleştirilen basın toplantısında KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu konuşmasında kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefleyen derneğin, 2002 yılında kurulduğu tarihten itibaren faaliyetlerini, proje ve iş birliklerini, kısacası “KAGİDER etkisi”ni vurguladı.

Bezircioğlu, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma amaçları’ndan 9’una doğrudan katkı sunduklarını KAGİDER’in 22 yıllık yolculuğu, sadece bir sivil toplum kuruluşunun büyümesi değil, aynı zamanda bir toplumun köklü dönüşümünün hikayesidir.

Bu süre zarfında KAGİDER, kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmasını sağlamış ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar atmıştır diyen Bezircioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Uluslararası platformlarda da etkin bir rol üstlendiklerini ifade etti ve “Dünyada kadın girişimcilerin güçlenmesi için global platformlarda sesimizi duyuruyor, Türk kadın girişimciler için dünya ekonomisine yön verecek bir yol haritası çiziyoruz.

Özellikle bu yıl Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nde Türkiye’yi temsil edecek genişleme aday ülke üyelerinden biri olarak seçilmenin yanı sıra, EBRD komitesine Türkiye’den seçilen tek dernek olduk. Bu rapordaki tüm bilgiler de 22 yıllık KAGİDER etkisinin dünyaya ve tüm Türkiye’ye yayıldığını gösteren en önemli kanıtıdır.

KAGİDER Tarihinde İlk Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacının rehberliğinde hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporu ile; KAGİDER'in sürdürülebilirlik ve sosyal etki alanındaki performansını değerlendirerek, gelecek stratejilerini belirlemeye ve daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya yönelik bir çerçeve sunmayı amaçladık.

Kadın, Toplum, Dünya ve Gelecek odağında sürdürülebilirlik yolculuğumuzdaki ilerlememizi paylaşıyoruz.

KAGİDER olarak 22 yıllık tarihimizin ilk sürdürülebilirlik raporunu sunmak için bu tarihi özel seçtik.

Birleşmiş Milletler (BM), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 25 Eylül 2015'te kabul etti.

Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı amaç Türkiye dahil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Lansmanda sunulan projelerden de kısaca söz etmek istiyorum.

İyi İşler

İyi işler ile gıda ve elektronik dışı organze perakendeye üretim veya satış yapan kadın girişimcilerin güçlenmesini sağladı. 7 yıldır devam eden proje kapsamında toplamda 486 saat eğitim verildi.

Projeye 2000'in üzerinde kadın girişimci başvuruda bulundu. 150 kadın girişimci programı başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Programa katılan firmaların yarattığı istihdam 2596'dır. Bu istihdam rakamı çerçevesinde kadın çalışan oranı %72, kadın yönetici oranı %67'dir.

Kadın liderlik platformu

Özel sektördeki başarılı kadın yetenek yönetimi örneklerinin paylaşılması ve bu alandaki fikir önderlerinin düzenli buluşmalarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayan kadın liderlik platformu oluşturuldu.

Kuruluşundan bu yana 454 şirket ve 760 kişi KLP'ye katıldı. Platformun web sitesinde 107 kaynak rapor paylaşıldı.

Katılımcıların %100'ü platformdan faydalandığını belirtildi.

Fırsat eşitliği model sertifikası

Kadın istihdamını teşvik etmek ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla oluşturulan fırsat eşitliği model sertifikasI’nı bugüne kadar 25 farklı sektörden, 72 kurum almaya hak kazandı. 72 kurum da; yapıları, eylemler ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirdi.

Türkiye’nin kadın girişimcisi yarışması

Türkiye'deki kadınların ticari ve sosyal "girişimci ruhunu" ortaya çıkartarak, kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Türkiye’nin kadın girişimcisi yarışması” 17 yıldır gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından 45 binden fazla başvuru alındı. 104 binden fazla kişiye ulaşıldı.

Garanti BBVA toplamda son 5 yılda 200 milyar lira finansal destek sağladı.

Geleceğin kadın liderleri eğitim programı, işine, toplumuna ve çevresine farklılık getirecek genç kadınları topluma ve iş yaşamına hazırlamak, onların beceri ve duyarlılıklarını geliştirmek, donanımlarını artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

14 yıldır devam eden programa bugüne kadar 20 binin üzerinde başvuru geldi, programdan 1750 genç kadın mezun oldu.

Programdan mezun olanların %92'si bugün iş hayatında sağlam adımlarla kariyerlerinde ilerliyor.

Mezunların %93'ü programın kendilerine kattıklarını başkalarıyla da paylaştıkları vurgulandı.

Tarımda kadın girişimci geliştirme ve hızlandırma programı

Tarım sektöründeki kadın girişimcilerin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenen “Tarımda kadın girişimci geliştirme ve hızlandırma programı”na 4 yılda 870 başvuru yapıldı. Proje kapsamında 274 kadın girişimci tarım sektöründe alanında uzman kişiler ve rol model kadın girişimcilerle bir araya getirilerek desteklendi.

Programa katılan 72 kadın girişimci mentorluk desteği aldı.

Toplantıdan not alabildiklerim özetle bunlar..

2002 yılında kuruluşundan bugüne kadar başarılı projelerin gerçekleşmesine tanık olduğum KAGİDER’de başkanlık ve yönetimlerde görev yapmış ve halen bu görevi sürdürenleri kutluyor, yolları açık olsun diyorum.



