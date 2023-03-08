Kalkınmanın başrolündeki kadın üreticilere can suyu

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi, 11 ilimizin yanı sıra tüm Türkiye’nin derinden yaralanmasına neden oldu. Öncelikli ihtiyaç elbette barınma desteği ile bölgelerin yeniden inşası… Ancak üretimin sürekliliği de, bölgenin iş ve aş ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra göçlerin engellenmesi ve toplumsal kalkınmanın yeniden sağlanması için büyük önem taşıyor. Bu konuda harekete geçen şirketlerden biri de CarrefourSA. “Üretime Doğrudan Destek” diyerek bölgenin yerel üretiminin sürdürülebilirliği için düğmeye basan şirket, “Kadının Gücü CarrefourSA’nın Gücü” projesini de, deprem bölgesindeki kadın üreticileri kapsayacak şekilde genişletti ve 2018 yılından bu yana gelenekselleştirdiği 8 Mart Üretici Kadın Pazarı’nı bu yıl Üretime Doğrudan Destek Günleri çatısı altında gerçekleştirerek yerel kadın üreticilerle buluştu.

Tüm bu çalışmalarla bölgeye ve kalkınma seferberliğine can suyu vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Carrefour- SA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Amacımız bölgeye kısa süreli bir gelir sağlamak değil, üreticilerin ve çiftçilerin toprağını terk etmelerini önleyerek zorunlu göçün de önüne geçmek. Üretime destek vermeyi amaçladığımız bu projede önceliğimiz kadın üreticiler. Kalkınmanın ve sürdürülebilir geleceğin başrolünde konumladığımız kadın üreticiler, depremin yaralarını sarmak için başladığımız seferberlikte de ön planda olacak” yorumunu yapıyor.

Yerli üreticiye garantili destek

“Üretime Doğrudan Destek” projesi kapsamında, Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip çıkmak için sahada olduklarını açıklayan Kartallıoğlu, “Ülkemizin endemik bitkilerinin yüzde 35’i, 1000 coğrafi işaretli ürünün yüzde 30’u bu topraklarda. Bu bölgelerde üretimin sürdürülebilirliği için çok sayıda yerli üretici ve kooperatifl e el sıkıştık. Öncelikli olarak 100 ton Hatay limonu, 10 ton beyaz balkabağı, 10 ton karnabahar, 10 ton beyaz lahana, 10 ton kırmızı lahana ve 30 bin bağ maydanoz ürünlerini satın aldık. İkinci aşamada ise üretimlerine devam etmelerini sağlayacak desteklerimizi de sürdüreceğiz” dedi. Garantili satın alım modeliyle üreticilerin sürdürülebilir tarım faaliyetlerine devam etmelerini en önemli amaç olarak kurguladıklarını aktaran Kartallıoğlu, “İstihdamın ve üretimin geleceğine katkı en önemli amacımız. Böylece bölgenin kalkınmasına destek sağlarken, üreticilerin ve çiftçilerin toprağını terk etmelerini de önlemeyi amaçlıyoruz” diyor.

Depremzede üreticilerle buluştu

Sadece kendi faaliyet alanlarındaki ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal konulardaki liderliğiyle de öne çıkan CarrefourSA’nın 30 yıllık başarısında en önemli payın çalışanından üreticiye ve girişimciye kadın iş gücüne ait olduğunu belirten Kartallıoğlu, “Yerli üretim ve girişimciyi desteklerken yine odağımızda kadınlar var” ifadelerini kullanıyor.

TOPLUMSAL KALKINMADA CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ

“Yüzde 40’ı kadın çalışanlardan oluşan bir şirket olarak toplumsal kalkınmada cinsiyet eşitliğinin öneminin farkındayız. Bu yüzden sadece çalışanlarımızı değil, Türkiye ekonomisine katılımını önemsediğimiz kadın üreticilerimizi ve girişimcilerimizi de desteklemeye devam edeceğiz” diyen Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “’Üretime Doğrudan Destek diyerek çıktığımız yeni projemizde de çok sayıda kadın kooperatifi ve üreticiler yer alıyor. Bu yüzdem 2018 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kurduğumuz ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kadın yerel üreticilerimizi ağırladığımız Üretici Kadın Pazarı bu sene hepimiz için hem daha buruk hem de daha anlamlı. 6 Şubat’ta on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremler hepimizi derinden sarstı. Depremin ilk anından bu yana ekiplerimizle sahada yer alsak da, bir gıda perakendecisi olarak kalıcı ve uzun soluklu çözümler üretmek için çalışıyoruz. 17 üreticimiz bizimle oldu; Üretime Doğrudan Destek Günleri çatısında gerçekleştirdiğimiz pazar yerimizde ürünlerini sergiledi. Bunlar arasında deprem bölgesinde toprağını, üretim alanlarını kaybeden üreticilerimiz de var. Kayıplar olsa da üretime devam etmek isteyen, bölgesini ve toprağını terk etmek istemeyen bu üreticilerimiz umudun en büyük göstergesi. Artık yollarına CarrefourSA ile devam edecekler. Kurduğumuz bu yol arkadaşlığıyla üretimin durduğu bereketli Anadolu topraklarını yeniden canlandırma vakti. Yaralarımızı hep birlikte üreterek ve üretimi destekleyerek saracak ve yeniden ayağa kalkacağız.”