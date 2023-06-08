Kanada’da çalışma hayatı

Bireyselden başlayarak, sektörel ve sonunda da makroekonomik çalışma hayatını süreçler halinde anlatalım. Kanada Devleti İş Kanunu’na göre: Haftalık çalışma süresi BC, MB, SK, YK eyaletlerinde ve federal kurumlarda 40 saattir. AB, NB, NF, ON, PQ eyaletlerinde ise haftalık 44 saattir. NS ve PE eyaletlerinde ise 48 saattir. Ancak genel uygulamada haftanın 5 günü toplam 37 ile 40 saat arası çalışılmaktadır. Genel uygulama bu şekildedir.

Ücret skalaları Kanada eyalet yapısına göre değişmektedir. Saatlik olarak 11 ile 16 Kanada Doları arasında değişen Kanada asgari ücret aylık 1.800 ile 2 bin 400 Kanada Doları arasındadır. Kanadalılar eyalet denmesinden pek hoşlanmıyorlar, o bakımdan biz bölge olarak tanımlayalım. (Province)

Kanada'da saatlik asgari ücret 2023 yılında ne kadar oldu gibi merak edilen sorulara haberimizde cevap verdik. Kanada'da 2023 yılında asgari ücret 2.400 dolardır.

Kanada İnsan Kaynakları Merkezi kendi iradesi dışında işsiz kalanlara yardım etmek amacıyla azami 10 ay işsizlik sigortasından yararlanmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda işsizlik maaşı olarak işsiz kalan vatandaşlara yaklaşık 2 bin Kanada Doları aylık ödeme yapılmaktadır. Elbette kişinin iş bulması ile bu destek amaçlı ödemeler durdurulmaktadır.

Kanada'da yaşam maliyeti, asgaride ortalama yıllık 12 bin Kanada Doları civarındadır. Bu, aralarında konaklama, ulaşım, gıda, eğlence ve faturalarınızın olduğu masraflardır ve hem eğitim alacağınız Kanada şehirleri hem de yaşam alışkanlıklarınıza göre değişiklik gösterecektir.

Kanada'da dana kıymanın 1 kilosu 10.96 CAD'a, kuşbaşı ise 1 kilosu 19.78 CAD'a satılmaktadır. Kanada et fiyatları ortalama olarak tavuk için 6- 8 CAD, kırmızı et için 18- 20 CAD olarak belirlenmiştir. (Bu arada 1 ABD = 1,35 Kanada Doları olarak kabaca hesaplayabiliriz ki CAD iki gün önce ABD Doları’na karşı çok az da olsa değer kazandı.)

Kanada'nın Ekonomisi / T.C. Dışişleri Bakanlığı 1,9 trilyon ABD Doları’nı aşan GSYİH'si (2021) ve kişi başına düşen yıllık 52 bin 80 ABD Doları (2021) düzeyindeki gelir seviyesiyle, dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında bulunan Kanada, G-7 ve G20 üyesidir. Dünyanın da 9. en gelişmiş ekonomisidir.

Kanada'da Türkler en çok kaynakçı, tır şoförü ve sanayi işçisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İngilizce bilgisi olan Türkler, Kanada'da Türk restoranları iş ilanları üzerinden garsonluk ya da aşçılık gibi mesleklerde iş bulabilmektedir. Türklerin yoğunlukla çalıştığı eyalet Ontario eyaletidir.

Ülkenin tercihi beyaz yakalı yabancılarla çalışmak; daha doğru bir ifadeyle Kanada’da çalışmak isteyen yabancıların yüksek eğitimli, beyaz yakalılar olmasını tercih etmektedir. Örneğin diş hekimleri çoğunlukla yabancı pasaportlu ya da Kanada’ya göç etmiş kişilerdir.

Kliniklerde çalışan, bağımsız ve ortaklık yapısında diş hekimliği hizmeti verenlerin gelir düzeyi oldukça yüksektir. Diş hekimliği mesleğinin özel bir önemi olduğundan değil, 2 gün önce diş kliniğine gittiğimiz için bu mesleği aldık.

Kanada’da göçmen olmak, diğer birçok ülkede göçmen statüsünde olmaktan bir kaç kat daha gömen kişinin lehine ve Devletin koruması bakımından da diğer birçok ülkeye göre daha avantajlıdır. Kanada Eyalet yetkilileri sizi son derece içten, güler yüzle ülkelerine gelmeye, vatandaşları arasına katılmaya her zaman davet eder. Ancak bu genel temayülün sizin için geçerli olmasının bir dizi ön koşulu vardır.

Geldiğiniz ülkede;

Suç işlememiş olmak,

Vergi borcu olmamak,

Askerlik görevini tamamlamış olmak,

Eğitim süreçlerini tamamlamış, diplomalı bir meslek sahibi olmak,

Kanada Göçmen İdaresinin ileri sürdüğü şartlara haiz olmak

Kanada’da bir işe sahip iseniz verginizi vermek,

Adli makamlarla olumsuz bir ilişkide olmamak.

Bütün bu ve benzeri koşullara haiz olmak, karşılamak işinizi hemen hemen yarı yarıya kolaylaştırır. Diğer yarı, aranan kişinin niteliklerine sahip olmak, bu konuda eğitimli ve deneyimli olmak gibi diğer koşullara da tabii olarak bağlıdır.

Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra işe başlamakla hayat hem kolaylaşacak hem de renklenecektir. Başta sağlık sigortası olmak üzere işyeriniz sizi birçok anlamda belli bir koruma altına alacaktır. Resmi kurumlarla olan ilişkileriniz düzenli takip edilecektir. Kariyer planlamanıza işyerinizin olumlu katkısı düzenli bir gelişmenin başlangıcı olacaktır.

Bütün bu koşullara bakıldığında Kanada’da iş hayatı; açık, net, sorunsuz, güvenli bir çalışma hayatı olarak yaşamınızda yer alacaktır.