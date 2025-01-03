Kapadokya’nın bölgesel kalkınmasında öncü rol üstleniyor

Bölgeye ekonomik ve kültürel katkı sağlamak için restore edilmiş eski harabe, mağara ve yıkıntı evlerden oluşan Museum Hotel, sadece geleneksel taş yapıları günümüze taşımakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki istihdam ve turizm potansiyelini artırmak adına çok önemli bir misyon üstleniyor.

Kapadokya’nın binlerce yıllık tarihini her köşesinde yaşatan Museum Hotel, bölgesel kalkınma adına bir ilk adım niteliğinde. Bölgeye ekonomik ve kültürel katkı sağlamak için restore edilmiş eski harabe, mağara ve yıkıntı evlerden oluşan Museum Hotel, sadece geleneksel taş yapıları günümüze taşımakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki istihdam ve turizm potansiyelini artırmak adına çok önemli bir misyon üstleniyor. Kapadokya’nın “ilk lüks oteli” olarak tarihe geçen otel, Türkiye’nin tek Relais & Chateaux üyesi konumunda. Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun tarafından hayata geçirilen Museum Hotel’in yaşayan bir müze olduğunu söylemek yanlış olmaz… Bu yaşayan müzenin hikayesini Indigo Group Genel Müdürü Tolga Tosun’dan dinledik…

Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli

“Aile şirketimiz Indigo Group’ta 21 yıldır Genel Müdürlük görevini üstleniyorum. Indigo Group bünyesinde yer alan Museum Hotel, Matiana Travel, INDICO2 ve Indigo Jeotermal gibi markalarımızla Kapadokya’da pek çok ilki gerçekleştirdik ve bölgeye değer katmaya devam ediyoruz. Doğma büyüme Kapadokyalı biri olarak, binlerce yıllık gastronomi mirası benim en büyük tutkum ve misyonum haline geldi. Genel Müdürlük görevimin yanı sıra, Kapadokya’nın özgün ruhuna uygun, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkarmak ve bu kadim mutfağı modern dokunuşlarla zenginleştirmek için var gücümle çalışıyorum. Museum Hotel Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli. Oldukça titiz bir değerlendirmeden geçerek bu üyeliğe hak kazanabiliyorsunuz. Sadece üst düzey yeme içme hizmeti sunabilen, şarap konusunda iddialı, belli bir konsepti olan butik oteller bu konsorsiyum içerisinde yer alabiliyorlar. Alakart restoranımız Lil’a’da, Türk mutfağının en güzel örneklerini, Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş özel tatlarını ve Kapadokya’ya özgü geleneksel lezzetleri seçkin bir mutfak ve servis anlayışıyla misafirlerimize sunuyoruz.”

300 dönümlük arazide iyi tarım uyguları

“Kapadokya Vadilerindeki 300 dönümlük arazimizde iyi tarım uygulamalarıyla mümkün olduğunca geleneksel yöntemlerle ve en doğal şekilde badem, ceviz, elma ve kayısı gibi meyvelerin yanı sıra, Kapadokya üzümleri üretiyoruz. Özenle yetiştirdiğimiz bu üzümler, Museum Hotel’in özel şaraplarının hammaddesini oluşturuyor. Kocabağ Şarapçılık ile iş birliği içinde Le Musée markamız altında ürettiğimiz şaraplarımızı konuklarımızın beğenisine sunuyoruz. İmza kokteyllerimizi de yine kendi ürettiğimiz lavanta, badem, kayısı, gilaboru, alıç, çilek ve bal gibi ürünlerle tasarlıyoruz. Binlerce yıllık bir Kapadokya geleneği olan vadi balını yeniden üretiyor, otelimizin tüm bal ihtiyacını bu yüzde 100 organik vadi balıyla karşılıyoruz. Doğal tavukçuluk faaliyetlerimizle elde ettiğimiz köy yumurtalarını kahvaltılarımızda misafirlerimize sunuyoruz. Kapadokya’nın önemli bir değeri olan ve yok olmaya yüz tutmuş kadim ‘Alyanak’ buğdayını yetiştiriyoruz. Kapadokya patatesi, enginar, marul, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, çanak domates, salatalık gibi bölgeye özgü ürünler de üretiyoruz. Yine Bölgenin kendine özgü ürünlerinden olan Topaç sarımsağını 2021 yılında Slow Food Biyoçeşitlilik Listesine dahil ettirmeyi başardık ve Topaç sarımsağını yemeklerimizde yıllardır özenle kullanıyoruz. Kaymaklı’nın kuru kaymağı, Yahyalı’nın yağ yoğurdu ve Develi’nin manda kaymağı da kahvaltılarımızda ve tatlılarımızda vazgeçilmez bir unsur olarak yer alıyor. Geleneksel ürünlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve tanıtmak, misyonumuzun önemli bir parçası. Museum Hotel bünyesindeki Muselique adlı butiğimizde, tamamen yerli ürünlere yer vererek, yerli üreticilerimizi de desteklemeye gayret ediyoruz.”

Geçmiş dönemlerden kalma değerli reçeteleri araştırıyoruz

■ “Kapadokya, binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin kültürel mirasa sahip bir bölge. Ancak ne yazık ki, 1924 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle birlikte bölgeden göç eden Kapadokyalı Rumlarla birlikte birçok Kapadokya lezzeti de unutulmaya yüz tutmuş durumda. Kapadokya mutfağının en büyük sorunu bu erozyon. Biz Museum Hotel olarak, sadece günümüz mutfağını değil, geçmiş dönemlerden kalma bu değerli reçeteleri de araştırıyor; mutfağımızda yeniden hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımın, Kapadokya mutfağının korunması ve yaşatılması adına son derece önemli olduğuna inanıyoruz.”

‘Şefler müzede’

■ Museum Hotel, 2024’ün son günlerinde ‘Şefl er Müzede’ etkinliğiyle bir gastronomi yolculuğu gerçekleştirdi. Museum Hotel’e konuk şef olarak katılan Yılmaz Öztürk, Museum Hotel’in Relais & Châteaux’nun ‘Rising Chef 2023’ ödüllü Executive Chef’i Saygın Sesli ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş Kapadokya lezzetlerini modern bir anlayışla yorumladı. Otel, ‘Şefl er Müzede’ adlı gastronomi buluşmaları serisi kapsamında, ilerleyen dönemlerde de Türkiye’nin ve dünyanın yaratıcı şefl erini bir araya getirmeye devam edecek.

Yaşayan müze

Kapadokya’nın kalbinde Uçhisar Kalesi’nin yamaçlarında yer alan müze otelin, her biri farklı 34 odasının kendine özgü hikayesi var… Ve her biri geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Göreme, Aşk, Güvercinlik Vadileri ile Avanos ve Erciyes Dağı’nın manzaralarına sahip Museum Htel’in en büyük farkı ise, “yaşayan müze” konseptiyle sunduğu tarihi atmosfer. Otelin kurucusu Ömer Tosun, 1958, Ürgüp doğumlu. İ ş hayatına komilikle başlamış, garsonluk, barmenlik, veznedarlık, banka şubesi yöneticiliği gibi farklı alanlarda çalışmış. Bankacılık mesleğini icra ederken halıcılığa merak salmış ve 1989 yılında bankacılığı bırakıp, halı mağazası kurma kararı almış. Yurt dışında antika halı sergileri düzenlemiş. 1992’de, eski halı koleksiyonu üzerine yoğunlaşan Indigo Gallery markasını inşa etmiş. Prens Charles’tan Hollywood yıldızı Harwey Keitel’a çok sayıda ünlüyü ağırlamış bu galeri. 1998 yılında ise Kapadokya’nın ilk kişiye özel turlar planlayan seyahat acentesi Matiana Travel ile lüks seyahat turizmine yönelmiş. Bugün, Kapadokya’nın ilk balon fi rması olan Kapadokya Balloon da Indigo Group imzası taşıyor. Şirketin en önemli projesi ise 2002 yılından itibaren faaliyet gösteren Museum Hotel. Kapadokya bölgesinin ilk lüks otel yatırı olan otel, bugün Tü rkiye’nin marka değeri en yüksek lüks butik otellerinden biri. Dünyanın en önemli otel birlikteliği olan Relais&Chateaux’nun Türkiye’deki tek üye oteli olmasının yanında, “Avrupa’nın En iyi Lüks Butik Oteli” ve “Avrupa’nın En İyi Otel Mimarisi” de dahil olmak üzere birçok uluslararası ödülün sahibi. Otel son olarak 9 Aralık’ta Gault&Millau Türkiye Rehberi tarafından “En İyi Butik Otel” ödülüne layık görüldü. Ömer Tosun’un şu sıralar kafasındaki proje ise, bir halı müzesi kurmak…