Karadeniz doğal gazı Po engelini nasıl aştı?

Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi haline getirilmesi fikri yeni değil.

Ankara, daha 1990’lı yıllarda coğrafi konumu nedeniyle enerji geçiş ülkesi hedefini önüne koymuştu. 2000’li yıllara gelindiğinde bu yolda epey yol kat edilmişti.

Ancak burası Türkiye ve hedefler çabuk eskiyor. “Geçiş ülkesi olmak yetmez, enerji ticaretinde söz sahibi olmak daha önemli” fikri çok hızlı filizlendi. Anlaşılan o filiz de fidan olmaya doğru evriliyor. Türkiye şimdi bölgesel bir doğalgaz ticaret merkezi oluşturma projesini gündemine almış durumda. Yeterli gaz tedarik kaynağına sahip olunması, ticaret merkezi haline gelmenin ön şartlarından biri. Kendi gazını üretebilmek de Türkiye’nin elini iyice güçlendirecektir. İşte bunu sağlayacak yerli gazın da eli kulağında. Aslında ilk keşfedildiğinde Karadeniz gazının Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne kadar şebekeye verileceği yönündeki açıklamalar kuşku ile karşılanmıştı. Bu şüpheler giderek azaldı ve neredeyse tamamen ortadan kalktı. Hatta şimdi yerli gazın o tarihlerde söylenenden bile daha erken şebekeye verileceği anlaşılmış görünüyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, şimdi Türkiye’nin ilk yerli off-shore gazının dünyada en hızlı tüketime sunulan doğalgaz unvanına sahip olacağını söylüyor heyecanla. Bu durumda diyebiliriz ki, artık bize gazın gelişini beklemek düşüyor. Umalım ve dileyelim ki, bu hedef realize olsun.

Peki bu noktaya nasıl gelindi? İleride bunun ayrıntılı hikayeleri yazılacaktır elbette. Ama biz duyduklarımızdan birini yazsak fena olmaz sanki. Bakan Dönmez’le birlikte gazetecilere bilgi aktaran TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de heyecanlı. Bilgin, gazın boruya aktarılıp karaya taşınabilmesi için Karadeniz’in 2200 metre derinine yerleştirilmek üzere İtalya’ya sipariş edilen bir ekipmanın, zamanında üretildiği halde yaşanan gecikmenin nasıl aşıldığını anlattı:

“İtalya’da yaptırılan bir parçayı, Po nehrindeki su seviyesi tarihin en düşük seviyesini görünce getiremedik. Karadan getirmek için özel izinler almamız gerekti, 28 farklı belediyeden tek tek izin alındı. Bu süreçte Lombardia Valisi ile arkadaş olduk.”