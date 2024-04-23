  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Ferda BESLİ
  4. Karşılıksız çek oranı artıyor

Karşılıksız çek oranı artıyor

Ferda BESLİ
Ferda BESLİ

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bankalara ibraz edilen çek adedi hızla düşerken karşılıksız kalan çeklerin tutarı hızla yükselmektedir. TBB verilerinin son bir yılını analiz ettik.  1 yıl önce yüzde 1,04 olan karşılıksız çek oranı iki katına çıkarak yüzde 2,07’e ulaşmıştır.  Son bir yılda 5.2 trilyon TL çek bankalara ibraz edilirken bunların 76.6 milyar TL’si karşılıksız oldu. 2023’ün ilk iki ayında toplam 1,8 milyar TL senet protesto olurken bu yılın ilk iki ayında ise toplam 4,4 milyar TL senet protesto oldu ve artış oranı yüzde 148.

Enflasyon ile mücadelede TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası sonucunda artan politika ve piyasa faizlerinin olumsuz etkilerinin şirketlerin nakit akışında sıkışıklığa yol açacağı kesin. Kamu ve maliye politikalarında yapılacak olan ek düzenlemelerin etkisi ile piyasalar epey zorlanacak görünüyor. Bir yandan iç talepte beklenen zayıflama, bir yandan bankaların kredi politikalarında sıkılaştırma şirketlerin nakit akış dengesini bozacak.  Bir yandan da müşterilerden alınan çeklerin karşılıksız çıkması durumu biraz daha ağırlaştıracak.

Kredi faizleri biraz daha yükseldi. TCMB verilerine göre geçen hafta yüzde 69 oldu. Üzerine BSMV ve banka komisyonunu eklediğinizde efektif faiz yüzde 80 seviyelerinde. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun piyasa beklentilerine göre yüzde 35,17 olacağını varsayar isek yüzde 45 reel faizi şirketlerin ödemesi mümkün değil. Tarihi dip seviyelerde olan sorunlu kredi oranının (NPL) tekrar yükselişe geçeceğini bekliyoruz.

Sonuç olarak, işler yavaşlıyor ve piyasada keşide edilen çekler adet ve tutar olarak azalırken karşılıksız oranı hem çeklerde hem senette artıyor. Risk yönetimi öne çıkıyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bankalar kârlılıklarını korumaya çalışıyorlar 09 Nisan 2024
Kredi faizleri daha ne kadar artacak? 03 Nisan 2024
Şirketlerin zor yılı 26 Mart 2024
Seçim sonrası şirketlerin atması gereken 11 adım 20 Mart 2024
Global gayrimenkul krizi 05 Mart 2024
Nvidia’nın 570 milyar dolarlık yükselişi 20 Şubat 2024
Şirketleri bekleyen riskler 12 Şubat 2024
Yüksek faiz bankalara da yaramadı 05 Şubat 2024
Faizler ne zaman düşecek? 29 Ocak 2024
Şirketlerde sağlıklı büyüme formülü 22 Ocak 2024